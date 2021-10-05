https://ria.ru/20211005/kinoekipazh-1753145917.html

Командир "киноэкипажа" рассказал о самочувствии Пересильд и Шипенко

Командир "киноэкипажа" рассказал о самочувствии Пересильд и Шипенко - РИА Новости, 05.10.2021

Командир "киноэкипажа" рассказал о самочувствии Пересильд и Шипенко

Командир "киноэкипажа" космонавт Антон Шкаплеров доложил, что самочувствие отправившихся к МКС актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко хорошее. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T12:20

2021-10-05T12:20

2021-10-05T12:49

антон шкаплеров

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

юлия пересильд

клим шипенко

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Командир "киноэкипажа" космонавт Антон Шкаплеров доложил, что самочувствие отправившихся к МКС актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко хорошее."Самочувствие экипажа хорошее, все работает штатно", - сказал Шкаплеров наземному специалисту.Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем с "киноэкипажем" стартовала с космодрома Байконур в 11.55 мск. Впервые в истории корабль "Союз" к МКС пилотирует один командир без помощи профессионального бортинженера.Ожидается, что в 15.12 мск "киноэкипаж" причалит к модулю "Рассвет" российского сегмента МКС. Открытие люков и переход экипажа на борт станции намечены на 17.05.На МКС Пересильд и Шипенко проведут 12 дней. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.

https://ria.ru/20211005/vyzov-1753038863.html

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антон шкаплеров, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко