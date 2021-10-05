https://ria.ru/20211005/khill-1753131000.html

Экс-советница Белого дома обвинила Трампа и Путина в пренебрежении

Экс-советница Белого дома обвинила Трампа и Путина в пренебрежении - РИА Новости, 05.10.2021

Экс-советница Белого дома обвинила Трампа и Путина в пренебрежении

Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл выпустила во вторник мемуары, в которых заявила, что Трамп и российский президент... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T11:21

2021-10-05T11:21

2021-10-05T11:27

в мире

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фиона хилл

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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл выпустила во вторник мемуары, в которых заявила, что Трамп и российский президент Владимир Путин, с ее точки зрения, пренебрегали ей из-за ее пола.Книга под названием "Вам тут делать нечего" уже стала бестселлером в США, несмотря на то, что в меньшей степени сосредоточена на политике и в большей степени на том, что Хилл называет дискриминацией по половому признаку, сопровождавшей ее всю жизнь."Пол - это важный вопрос в том, как оформились и сдерживались мои возможности. А в трудную минуту, особенно в трамповском Белом доме, они были настоящим препятствием в моей работе", - заявляет Хилл, которая в 2017-2019 годах работала старшим директором Совета национальной безопасности при Белом доме по России, а впоследствии давала показания против Трампа на первом процессе по импичменту.Хилл, уроженка Британии и натурализованная гражданка США, считает, что дискриминация присутствует везде, где она работала, в том числе в чиновных кругах и в экспертном сообществе в США."Быть женщиной в тинк-танке и в сфере национальной безопасности - это привносило дополнительные слои незаметной и неприятной дискриминации", - пишет Хилл."То, что я была женщиной с северо-востока Англии в американских кругах национальной безопасности, делало меня аутсайдером", - добавляет она.По ее словам, когда ее посадили рядом с президентом России Владимиром Путиным в ходе экспертного мероприятия в России, она долго думала, почему ей выделили именно это место, и в конечном счете пришла к выводу, что это произошло только потому, что она как женщина без ярких внешних данных выгодно оттеняла российского президента."Было ли это, раздумывала я, попыткой Кремля сделать политическое заявление или скомпрометировать меня каким-то образом, поскольку я была в настоящем или в прошлом чиновником национальной разведки США, занимавшимся Россией? Могло ли это быть потому, что российские силы безопасности разработали на меня досье и решили, что я с наименьшей вероятностью могу напасть на Путина с ножом или вилкой во время ужина? Мне в голову приходили всевозможные идеи. Конечно, все оказалось совершенно не так", - пишет Хилл."Я была одной из женщин в группе, но русские не видели меня реальным отражением признанной британской актрисы Джуди Денч, которая играла роль М, первой женщины-шефа шпионов в фильме про Джеймса Бонда. Нет, меня выбрали из-за чего-то гораздо более прозаичного. Кто я была в профессиональной жизни, роли не играло. Я была просто декоративной подставкой для выдающегося мужчины", - добавляет она.Она описывает свое решение пойти в администрацию Трампа как прагматичное. Для Трампа, по ее мнению, она вообще не представляла собой сколько-нибудь важную фигуру. В одном из интервью, призванных разрекламировать выход книги, Хилл признается, что Трамп считал ее "секретаршей", несмотря на ее звучный титул в Белом доме, а в вышедшей незадолго до книги статье и вовсе признает, что в сущности так и не общалась с Трампом за два с лишним года в Белом доме."Практически единственная вещь, которую мне Трамп сказал за все время в его администрации, - это вопрос насчет Путина - "Понравится ли он мне?". Прежде чем я смогла ответить, остальные чиновники в комнате поднялись, чтобы уходить, и внимание президента было отвлечено. Такой была жизнь женщины-советника в трамповском Белом доме", - пишет Хилл.Впрочем, в сексизме Хилл обвиняет и американское общество, а не только Трампа. По ее словам, во время ее выступления на процессе по импичменту в конгрессе оценки ей давали все равно по внешнему виду."Я боролась с сексизмом всю свою профессиональную жизнь в какой-то бесконечной попытке реализовать свой потенциал и делать мою работу эффективно, несмотря на сложности, которые якобы каким-то образом внутренне были присущи мне как женщине. Я никогда бы не подумала, что мне нужно было беспокоиться относительно того, что мой пол является недостатком для меня и для страны в такой критичный момент", - пишет Хилл о слушаниях в конгрессе.В конечном итоге от экс-советницы Трампа достается и американским женщинам в целом, вернее, той их части, что проголосовала за Трампа. Хилл вспоминает, что телезрительницы задавались вопросом, с какой стати она со своим британским акцентом выступает по американскому телевидению, и даже подозревали ее в том, что она "двойной агент русских"."Было показательно, что на президентских выборах в Америке в 2016 году почти 40% избирателей-женщин предпочли Дональда Трампа и его обещание взорвать существующую социальную систему, несмотря на открытые и беззастенчивые проявления его ненависти к женщинам во время предвыборной кампании", - заявляет Хилл.Хилл так и не говорит в книге, что же ее привлекло в администрации Трампа, куда она пошла туда работать. Она лишь констатирует факт, что сразу после участия в многосоттысячном женском марше против Трампа после его инаугурации она отправилась работать в Белый дом."В тот день я была женщиной, марширующей вокруг периметра Белого дома, а на следующий день я через гостевой вход попала в Западное крыло", - пишет Хилл. Правда, в ее фразе, что из "угольного подвала" своего детства в Британии она попала в Белый дом, все же можно прочесть удовлетворение сделанной карьерой.

https://ria.ru/20210929/tramp-1752374684.html

https://ria.ru/20210929/putin-1752334199.html

https://ria.ru/20210928/tramp-1752179268.html

https://ria.ru/20210905/tramp-1748731140.html

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в мире, сша, англия, владимир путин, джуди денч, дональд трамп, россия, фиона хилл