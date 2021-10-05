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Экс-советница Белого дома обвинила Трампа и Путина в пренебрежении
Экс-советница Белого дома обвинила Трампа и Путина в пренебрежении - РИА Новости, 05.10.2021
Экс-советница Белого дома обвинила Трампа и Путина в пренебрежении
Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл выпустила во вторник мемуары, в которых заявила, что Трамп и российский президент... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T11:21
2021-10-05T11:27
в мире
сша
англия
владимир путин
джуди денч
дональд трамп
россия
фиона хилл
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл выпустила во вторник мемуары, в которых заявила, что Трамп и российский президент Владимир Путин, с ее точки зрения, пренебрегали ей из-за ее пола.Книга под названием "Вам тут делать нечего" уже стала бестселлером в США, несмотря на то, что в меньшей степени сосредоточена на политике и в большей степени на том, что Хилл называет дискриминацией по половому признаку, сопровождавшей ее всю жизнь."Пол - это важный вопрос в том, как оформились и сдерживались мои возможности. А в трудную минуту, особенно в трамповском Белом доме, они были настоящим препятствием в моей работе", - заявляет Хилл, которая в 2017-2019 годах работала старшим директором Совета национальной безопасности при Белом доме по России, а впоследствии давала показания против Трампа на первом процессе по импичменту.Хилл, уроженка Британии и натурализованная гражданка США, считает, что дискриминация присутствует везде, где она работала, в том числе в чиновных кругах и в экспертном сообществе в США."Быть женщиной в тинк-танке и в сфере национальной безопасности - это привносило дополнительные слои незаметной и неприятной дискриминации", - пишет Хилл."То, что я была женщиной с северо-востока Англии в американских кругах национальной безопасности, делало меня аутсайдером", - добавляет она.По ее словам, когда ее посадили рядом с президентом России Владимиром Путиным в ходе экспертного мероприятия в России, она долго думала, почему ей выделили именно это место, и в конечном счете пришла к выводу, что это произошло только потому, что она как женщина без ярких внешних данных выгодно оттеняла российского президента."Было ли это, раздумывала я, попыткой Кремля сделать политическое заявление или скомпрометировать меня каким-то образом, поскольку я была в настоящем или в прошлом чиновником национальной разведки США, занимавшимся Россией? Могло ли это быть потому, что российские силы безопасности разработали на меня досье и решили, что я с наименьшей вероятностью могу напасть на Путина с ножом или вилкой во время ужина? Мне в голову приходили всевозможные идеи. Конечно, все оказалось совершенно не так", - пишет Хилл."Я была одной из женщин в группе, но русские не видели меня реальным отражением признанной британской актрисы Джуди Денч, которая играла роль М, первой женщины-шефа шпионов в фильме про Джеймса Бонда. Нет, меня выбрали из-за чего-то гораздо более прозаичного. Кто я была в профессиональной жизни, роли не играло. Я была просто декоративной подставкой для выдающегося мужчины", - добавляет она.Она описывает свое решение пойти в администрацию Трампа как прагматичное. Для Трампа, по ее мнению, она вообще не представляла собой сколько-нибудь важную фигуру. В одном из интервью, призванных разрекламировать выход книги, Хилл признается, что Трамп считал ее "секретаршей", несмотря на ее звучный титул в Белом доме, а в вышедшей незадолго до книги статье и вовсе признает, что в сущности так и не общалась с Трампом за два с лишним года в Белом доме."Практически единственная вещь, которую мне Трамп сказал за все время в его администрации, - это вопрос насчет Путина - "Понравится ли он мне?". Прежде чем я смогла ответить, остальные чиновники в комнате поднялись, чтобы уходить, и внимание президента было отвлечено. Такой была жизнь женщины-советника в трамповском Белом доме", - пишет Хилл.Впрочем, в сексизме Хилл обвиняет и американское общество, а не только Трампа. По ее словам, во время ее выступления на процессе по импичменту в конгрессе оценки ей давали все равно по внешнему виду."Я боролась с сексизмом всю свою профессиональную жизнь в какой-то бесконечной попытке реализовать свой потенциал и делать мою работу эффективно, несмотря на сложности, которые якобы каким-то образом внутренне были присущи мне как женщине. Я никогда бы не подумала, что мне нужно было беспокоиться относительно того, что мой пол является недостатком для меня и для страны в такой критичный момент", - пишет Хилл о слушаниях в конгрессе.В конечном итоге от экс-советницы Трампа достается и американским женщинам в целом, вернее, той их части, что проголосовала за Трампа. Хилл вспоминает, что телезрительницы задавались вопросом, с какой стати она со своим британским акцентом выступает по американскому телевидению, и даже подозревали ее в том, что она "двойной агент русских"."Было показательно, что на президентских выборах в Америке в 2016 году почти 40% избирателей-женщин предпочли Дональда Трампа и его обещание взорвать существующую социальную систему, несмотря на открытые и беззастенчивые проявления его ненависти к женщинам во время предвыборной кампании", - заявляет Хилл.Хилл так и не говорит в книге, что же ее привлекло в администрации Трампа, куда она пошла туда работать. Она лишь констатирует факт, что сразу после участия в многосоттысячном женском марше против Трампа после его инаугурации она отправилась работать в Белый дом."В тот день я была женщиной, марширующей вокруг периметра Белого дома, а на следующий день я через гостевой вход попала в Западное крыло", - пишет Хилл. Правда, в ее фразе, что из "угольного подвала" своего детства в Британии она попала в Белый дом, все же можно прочесть удовлетворение сделанной карьерой.
https://ria.ru/20210929/tramp-1752374684.html
https://ria.ru/20210929/putin-1752334199.html
https://ria.ru/20210928/tramp-1752179268.html
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https://ria.ru/20210210/tramp-1596768642.html
сша
англия
россия
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в мире, сша, англия, владимир путин, джуди денч, дональд трамп, россия, фиона хилл
11:21 05.10.2021 (обновлено: 11:27 05.10.2021)
 
Экс-советница Белого дома обвинила Трампа и Путина в пренебрежении

Экс-советница Белого Дома обвинила Трампа и Путина в пренебрежении из-за ее пола

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл выпустила во вторник мемуары, в которых заявила, что Трамп и российский президент Владимир Путин, с ее точки зрения, пренебрегали ей из-за ее пола.
Книга под названием "Вам тут делать нечего" уже стала бестселлером в США, несмотря на то, что в меньшей степени сосредоточена на политике и в большей степени на том, что Хилл называет дискриминацией по половому признаку, сопровождавшей ее всю жизнь.
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"Пол - это важный вопрос в том, как оформились и сдерживались мои возможности. А в трудную минуту, особенно в трамповском Белом доме, они были настоящим препятствием в моей работе", - заявляет Хилл, которая в 2017-2019 годах работала старшим директором Совета национальной безопасности при Белом доме по России, а впоследствии давала показания против Трампа на первом процессе по импичменту.
Хилл, уроженка Британии и натурализованная гражданка США, считает, что дискриминация присутствует везде, где она работала, в том числе в чиновных кругах и в экспертном сообществе в США.
"Быть женщиной в тинк-танке и в сфере национальной безопасности - это привносило дополнительные слои незаметной и неприятной дискриминации", - пишет Хилл.
"То, что я была женщиной с северо-востока Англии в американских кругах национальной безопасности, делало меня аутсайдером", - добавляет она.
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По ее словам, когда ее посадили рядом с президентом России Владимиром Путиным в ходе экспертного мероприятия в России, она долго думала, почему ей выделили именно это место, и в конечном счете пришла к выводу, что это произошло только потому, что она как женщина без ярких внешних данных выгодно оттеняла российского президента.
"Было ли это, раздумывала я, попыткой Кремля сделать политическое заявление или скомпрометировать меня каким-то образом, поскольку я была в настоящем или в прошлом чиновником национальной разведки США, занимавшимся Россией? Могло ли это быть потому, что российские силы безопасности разработали на меня досье и решили, что я с наименьшей вероятностью могу напасть на Путина с ножом или вилкой во время ужина? Мне в голову приходили всевозможные идеи. Конечно, все оказалось совершенно не так", - пишет Хилл.
"Я была одной из женщин в группе, но русские не видели меня реальным отражением признанной британской актрисы Джуди Денч, которая играла роль М, первой женщины-шефа шпионов в фильме про Джеймса Бонда. Нет, меня выбрали из-за чего-то гораздо более прозаичного. Кто я была в профессиональной жизни, роли не играло. Я была просто декоративной подставкой для выдающегося мужчины", - добавляет она.
Она описывает свое решение пойти в администрацию Трампа как прагматичное. Для Трампа, по ее мнению, она вообще не представляла собой сколько-нибудь важную фигуру. В одном из интервью, призванных разрекламировать выход книги, Хилл признается, что Трамп считал ее "секретаршей", несмотря на ее звучный титул в Белом доме, а в вышедшей незадолго до книги статье и вовсе признает, что в сущности так и не общалась с Трампом за два с лишним года в Белом доме.
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"Практически единственная вещь, которую мне Трамп сказал за все время в его администрации, - это вопрос насчет Путина - "Понравится ли он мне?". Прежде чем я смогла ответить, остальные чиновники в комнате поднялись, чтобы уходить, и внимание президента было отвлечено. Такой была жизнь женщины-советника в трамповском Белом доме", - пишет Хилл.
Впрочем, в сексизме Хилл обвиняет и американское общество, а не только Трампа. По ее словам, во время ее выступления на процессе по импичменту в конгрессе оценки ей давали все равно по внешнему виду.
"Я боролась с сексизмом всю свою профессиональную жизнь в какой-то бесконечной попытке реализовать свой потенциал и делать мою работу эффективно, несмотря на сложности, которые якобы каким-то образом внутренне были присущи мне как женщине. Я никогда бы не подумала, что мне нужно было беспокоиться относительно того, что мой пол является недостатком для меня и для страны в такой критичный момент", - пишет Хилл о слушаниях в конгрессе.
В конечном итоге от экс-советницы Трампа достается и американским женщинам в целом, вернее, той их части, что проголосовала за Трампа. Хилл вспоминает, что телезрительницы задавались вопросом, с какой стати она со своим британским акцентом выступает по американскому телевидению, и даже подозревали ее в том, что она "двойной агент русских".
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"Было показательно, что на президентских выборах в Америке в 2016 году почти 40% избирателей-женщин предпочли Дональда Трампа и его обещание взорвать существующую социальную систему, несмотря на открытые и беззастенчивые проявления его ненависти к женщинам во время предвыборной кампании", - заявляет Хилл.
Хилл так и не говорит в книге, что же ее привлекло в администрации Трампа, куда она пошла туда работать. Она лишь констатирует факт, что сразу после участия в многосоттысячном женском марше против Трампа после его инаугурации она отправилась работать в Белый дом.
"В тот день я была женщиной, марширующей вокруг периметра Белого дома, а на следующий день я через гостевой вход попала в Западное крыло", - пишет Хилл. Правда, в ее фразе, что из "угольного подвала" своего детства в Британии она попала в Белый дом, все же можно прочесть удовлетворение сделанной карьерой.
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В миреСШААнглияВладимир ПутинДжуди ДенчДональд ТрампРоссияФиона Хилл
 
 
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