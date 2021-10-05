21:04 05.10.2021 (обновлено: 21:05 05.10.2021)
Глава "Молодежки ОНФ" намерен совмещать свою работу с парламентской
Депутат Кастюкевич намерен совмещать работу в Госдуме с постом главы "Молодежки ОНФ"
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Избранный депутат Госдумы нового созыва Игорь Кастюкевич заявил РИА Новости, что будет совмещать парламентскую работу с постом главы "Молодежки ОНФ".
"Сегодня, когда я стал депутатом, многие задают вопрос, что же с "Молодежкой" и продолжу ли я свой путь в качестве общественника и руководителя "Молодежки ОНФ"? Считаю важным высказаться по этому поводу. Никто и никогда не разделит меня с большой командой "Молодежки ОНФ". Никуда не пропадаю и не ухожу. Как и прежде, мы будем "плечом к плечу"! С той лишь разницей, что в Государственной Думе, в партии "Единая Россия" и ОНФ у нас появляются площадки для трансляции, обсуждения и принятия молодежных инициатив, дополнительные ресурсы для привлечения добровольцев и добровольческих организаций с целью формирования большой единой команды, направленной на то, чтобы делать добро здесь и сейчас, на благо Государства Российского. Все только начинается", - сказал Кастюкевич.
Глава "Молодежки ОНФ" отметил, что движение, запущенное 4 года назад, сегодня насчитывает более 80 тысяч молодых людей во всех регионах страны. Причем помогать людям можно благодаря соглашениям с МЧС, ФМБА, столичными вузами, пояснил он.
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"Наши команды работали в пандемию, помогали врачам, брали шефство над одинокими, многодетными. Мы ехали на ликвидацию последствий ЧС, чтобы люди смогли начать жить заново. Участвовали в профилактических мероприятиях по защите населенных пунктов от огня и воды в более чем 30 регионах", - сказал Кастюкевич.
"Не важно, каких политических взглядов ты придерживаешься, что любишь есть по утрам и как одеваться. Важно желание двигаться вперед, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Творить добро по зову сердца", - заявил избранный депутат Госдумы восьмого созыва.