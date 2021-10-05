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https://ria.ru/20211005/kastyukevich-1753252165.html
Глава "Молодежки ОНФ" намерен совмещать свою работу с парламентской
Глава "Молодежки ОНФ" намерен совмещать свою работу с парламентской - РИА Новости, 05.10.2021
Глава "Молодежки ОНФ" намерен совмещать свою работу с парламентской
Избранный депутат Госдумы нового созыва Игорь Кастюкевич заявил РИА Новости, что будет совмещать парламентскую работу с постом главы "Молодежки ОНФ". РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T21:04
2021-10-05T21:05
политика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
госдума рф
общероссийский народный фронт
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Избранный депутат Госдумы нового созыва Игорь Кастюкевич заявил РИА Новости, что будет совмещать парламентскую работу с постом главы "Молодежки ОНФ".Ранее сообщалось, что единороссы предложили Кастюкевича на пост заместителя руководителя фракции ЕР в Госдуме."Сегодня, когда я стал депутатом, многие задают вопрос, что же с "Молодежкой" и продолжу ли я свой путь в качестве общественника и руководителя "Молодежки ОНФ"? Считаю важным высказаться по этому поводу. Никто и никогда не разделит меня с большой командой "Молодежки ОНФ". Никуда не пропадаю и не ухожу. Как и прежде, мы будем "плечом к плечу"! С той лишь разницей, что в Государственной Думе, в партии "Единая Россия" и ОНФ у нас появляются площадки для трансляции, обсуждения и принятия молодежных инициатив, дополнительные ресурсы для привлечения добровольцев и добровольческих организаций с целью формирования большой единой команды, направленной на то, чтобы делать добро здесь и сейчас, на благо Государства Российского. Все только начинается", - сказал Кастюкевич.Глава "Молодежки ОНФ" отметил, что движение, запущенное 4 года назад, сегодня насчитывает более 80 тысяч молодых людей во всех регионах страны. Причем помогать людям можно благодаря соглашениям с МЧС, ФМБА, столичными вузами, пояснил он."Наши команды работали в пандемию, помогали врачам, брали шефство над одинокими, многодетными. Мы ехали на ликвидацию последствий ЧС, чтобы люди смогли начать жить заново. Участвовали в профилактических мероприятиях по защите населенных пунктов от огня и воды в более чем 30 регионах", - сказал Кастюкевич."Не важно, каких политических взглядов ты придерживаешься, что любишь есть по утрам и как одеваться. Важно желание двигаться вперед, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Творить добро по зову сердца", - заявил избранный депутат Госдумы восьмого созыва.
https://ria.ru/20210924/deputaty-1751622125.html
https://ria.ru/20210924/edinaya_rossiya-1751618560.html
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политика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), госдума рф, общероссийский народный фронт
21:04 05.10.2021 (обновлено: 21:05 05.10.2021)
 
Глава "Молодежки ОНФ" намерен совмещать свою работу с парламентской

Депутат Кастюкевич намерен совмещать работу в Госдуме с постом главы "Молодежки ОНФ"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Избранный депутат Госдумы нового созыва Игорь Кастюкевич заявил РИА Новости, что будет совмещать парламентскую работу с постом главы "Молодежки ОНФ".
Ранее сообщалось, что единороссы предложили Кастюкевича на пост заместителя руководителя фракции ЕР в Госдуме.
"Сегодня, когда я стал депутатом, многие задают вопрос, что же с "Молодежкой" и продолжу ли я свой путь в качестве общественника и руководителя "Молодежки ОНФ"? Считаю важным высказаться по этому поводу. Никто и никогда не разделит меня с большой командой "Молодежки ОНФ". Никуда не пропадаю и не ухожу. Как и прежде, мы будем "плечом к плечу"! С той лишь разницей, что в Государственной Думе, в партии "Единая Россия" и ОНФ у нас появляются площадки для трансляции, обсуждения и принятия молодежных инициатив, дополнительные ресурсы для привлечения добровольцев и добровольческих организаций с целью формирования большой единой команды, направленной на то, чтобы делать добро здесь и сейчас, на благо Государства Российского. Все только начинается", - сказал Кастюкевич.
Глава "Молодежки ОНФ" отметил, что движение, запущенное 4 года назад, сегодня насчитывает более 80 тысяч молодых людей во всех регионах страны. Причем помогать людям можно благодаря соглашениям с МЧС, ФМБА, столичными вузами, пояснил он.
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"Наши команды работали в пандемию, помогали врачам, брали шефство над одинокими, многодетными. Мы ехали на ликвидацию последствий ЧС, чтобы люди смогли начать жить заново. Участвовали в профилактических мероприятиях по защите населенных пунктов от огня и воды в более чем 30 регионах", - сказал Кастюкевич.
"Не важно, каких политических взглядов ты придерживаешься, что любишь есть по утрам и как одеваться. Важно желание двигаться вперед, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Творить добро по зову сердца", - заявил избранный депутат Госдумы восьмого созыва.
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