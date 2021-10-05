https://ria.ru/20211005/kashalot-1753095446.html

Череп гигантского кашалота прибыл из Владивостока в Подмосковье

Череп гигантского кашалота прибыл из Владивостока в Подмосковье - РИА Новости, 05.10.2021

Череп гигантского кашалота прибыл из Владивостока в Подмосковье

Пятиметровый череп кашалота, найденный на одном из островов Курильской гряды, прибыл из Владивостока в Подмосковье, преодолев более 9 тысяч километров по... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T03:30

2021-10-05T03:30

2021-10-05T03:31

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/146610/98/1466109873_0:3:1963:1107_1920x0_80_0_0_9b1429c51216a583091328ab79e543a1.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Пятиметровый череп кашалота, найденный на одном из островов Курильской гряды, прибыл из Владивостока в Подмосковье, преодолев более 9 тысяч километров по российским автодорогам, сообщил РИА Новости мультисервисный оператор логистических услуг ПЭК."ПЭК доставил на биологическую станцию МГУ в подмосковном Звенигороде пятиметровый череп кашалота, найденный на одном из островов Курильской гряды. За 17-дневное путешествие артефакт преодолел более 9 тысяч километров по российским автодорогам", - говорится в сообщении.Череп кашалота, по сообщению компании, был найден в 2019 году во время первого сезона совместной экспедиции Русского географического общества и экспедиционного центра Минобороны "Восточный бастион - Курильская гряда" на острове Уруп. Извлечь череп из песка и доставить на материк удалось только сейчас - два года назад этому помешала переменчивая погода, а в прошлом году - пандемия."Череп кашалота длиной пять метров, шириной два метра, высотой полтора и весом 1,2 тонны. По оценкам ученых, череп принадлежал самцу кашалота длиной 20 метров - это почти предельный зафиксированный наукой размер кашалотов. До сих пор близкие по габаритам черепа кашалотов были в коллекции только двух российских музеев - Зоологического в Санкт-Петербурге и Музея мирового океана в Калининграде", - добавили в релизе.Фура с черепом кашалота прибыла 30 сентября на Звенигородскую биологическую станцию МГУ, пройдя по маршруту Владивосток – Иркутск – Красноярск – Новосибирск – Омск – Екатеринбург – Казань – Нижний Новгород – Москва – Звенигород. Сотрудники биостанции подтвердили, что череп доставлен без повреждений."Череп кашалота - это крупногабаритный, тяжеловесный и хрупкий груз. ПЭК столкнулась с задачей по перевозке столь гигантского артефакта впервые, хотя в прошлом году нам довелось перевозить бивни мамонта весом 800 килограммов, возраст которых превышал 9 тысяч лет", - отметил директор филиала ПЭК во Владивостоке Николай Текутьев.Специалисты Звенигородской биостанции МГУ, как сообщили в ПЭК, проведут работы по очистке, отбеливанию, реставрации черепа и приданию ему экспонируемого внешнего вида, а затем артефакт выставят в Зоологическом музее МГУ, где его смогут увидеть посетители."Редкая находка - череп кашалота - послужила основой для отработки беспрецедентного взаимодействия Русского географического общества, Экспедиционного центра Минобороны, авиации, флота, Центра содействия экспедиционной деятельности и компании ПЭК", - подчеркнул в свою очередь заместитель начальника экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда" по научной работе, автор проекта Антон Юрманов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201007/posylka-1578609896.html

https://ria.ru/20201012/rvota-1579350288.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, россия