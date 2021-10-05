https://ria.ru/20211005/kashalot-1753095446.html
Череп гигантского кашалота прибыл из Владивостока в Подмосковье
Череп гигантского кашалота прибыл из Владивостока в Подмосковье - РИА Новости, 05.10.2021
Череп гигантского кашалота прибыл из Владивостока в Подмосковье
Пятиметровый череп кашалота, найденный на одном из островов Курильской гряды, прибыл из Владивостока в Подмосковье, преодолев более 9 тысяч километров по... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T03:30
2021-10-05T03:30
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Пятиметровый череп кашалота, найденный на одном из островов Курильской гряды, прибыл из Владивостока в Подмосковье, преодолев более 9 тысяч километров по российским автодорогам, сообщил РИА Новости мультисервисный оператор логистических услуг ПЭК."ПЭК доставил на биологическую станцию МГУ в подмосковном Звенигороде пятиметровый череп кашалота, найденный на одном из островов Курильской гряды. За 17-дневное путешествие артефакт преодолел более 9 тысяч километров по российским автодорогам", - говорится в сообщении.Череп кашалота, по сообщению компании, был найден в 2019 году во время первого сезона совместной экспедиции Русского географического общества и экспедиционного центра Минобороны "Восточный бастион - Курильская гряда" на острове Уруп. Извлечь череп из песка и доставить на материк удалось только сейчас - два года назад этому помешала переменчивая погода, а в прошлом году - пандемия."Череп кашалота длиной пять метров, шириной два метра, высотой полтора и весом 1,2 тонны. По оценкам ученых, череп принадлежал самцу кашалота длиной 20 метров - это почти предельный зафиксированный наукой размер кашалотов. До сих пор близкие по габаритам черепа кашалотов были в коллекции только двух российских музеев - Зоологического в Санкт-Петербурге и Музея мирового океана в Калининграде", - добавили в релизе.Фура с черепом кашалота прибыла 30 сентября на Звенигородскую биологическую станцию МГУ, пройдя по маршруту Владивосток – Иркутск – Красноярск – Новосибирск – Омск – Екатеринбург – Казань – Нижний Новгород – Москва – Звенигород. Сотрудники биостанции подтвердили, что череп доставлен без повреждений."Череп кашалота - это крупногабаритный, тяжеловесный и хрупкий груз. ПЭК столкнулась с задачей по перевозке столь гигантского артефакта впервые, хотя в прошлом году нам довелось перевозить бивни мамонта весом 800 килограммов, возраст которых превышал 9 тысяч лет", - отметил директор филиала ПЭК во Владивостоке Николай Текутьев.Специалисты Звенигородской биостанции МГУ, как сообщили в ПЭК, проведут работы по очистке, отбеливанию, реставрации черепа и приданию ему экспонируемого внешнего вида, а затем артефакт выставят в Зоологическом музее МГУ, где его смогут увидеть посетители."Редкая находка - череп кашалота - послужила основой для отработки беспрецедентного взаимодействия Русского географического общества, Экспедиционного центра Минобороны, авиации, флота, Центра содействия экспедиционной деятельности и компании ПЭК", - подчеркнул в свою очередь заместитель начальника экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда" по научной работе, автор проекта Антон Юрманов.
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03:30 05.10.2021 (обновлено: 03:31 05.10.2021)
Череп гигантского кашалота прибыл из Владивостока в Подмосковье
ПЭК доставил из Владивостока в Подмосковье пятиметровый череп гигантского кашалота
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.
Пятиметровый череп кашалота, найденный на одном из островов Курильской гряды, прибыл из Владивостока в Подмосковье
, преодолев более 9 тысяч километров по российским автодорогам, сообщил РИА Новости мультисервисный оператор логистических услуг ПЭК.
"ПЭК доставил на биологическую станцию МГУ в подмосковном Звенигороде пятиметровый череп кашалота, найденный на одном из островов Курильской гряды. За 17-дневное путешествие артефакт преодолел более 9 тысяч километров по российским автодорогам", - говорится в сообщении.
Череп кашалота, по сообщению компании, был найден в 2019 году во время первого сезона совместной экспедиции Русского географического общества
и экспедиционного центра Минобороны "Восточный бастион - Курильская гряда" на острове Уруп. Извлечь череп из песка и доставить на материк удалось только сейчас - два года назад этому помешала переменчивая погода, а в прошлом году - пандемия.
"Череп кашалота длиной пять метров, шириной два метра, высотой полтора и весом 1,2 тонны. По оценкам ученых, череп принадлежал самцу кашалота длиной 20 метров - это почти предельный зафиксированный наукой размер кашалотов. До сих пор близкие по габаритам черепа кашалотов были в коллекции только двух российских музеев - Зоологического в Санкт-Петербурге
и Музея мирового океана
в Калининграде", - добавили в релизе.
Фура с черепом кашалота прибыла 30 сентября на Звенигородскую биологическую станцию МГУ, пройдя по маршруту Владивосток
– Иркутск
– Красноярск
– Новосибирск
– Омск
– Екатеринбург
– Казань
– Нижний Новгород
– Москва
– Звенигород
. Сотрудники биостанции подтвердили, что череп доставлен без повреждений.
"Череп кашалота - это крупногабаритный, тяжеловесный и хрупкий груз. ПЭК столкнулась с задачей по перевозке столь гигантского артефакта впервые, хотя в прошлом году нам довелось перевозить бивни мамонта весом 800 килограммов, возраст которых превышал 9 тысяч лет", - отметил директор филиала ПЭК во Владивостоке Николай Текутьев.
Специалисты Звенигородской биостанции МГУ, как сообщили в ПЭК, проведут работы по очистке, отбеливанию, реставрации черепа и приданию ему экспонируемого внешнего вида, а затем артефакт выставят в Зоологическом музее МГУ, где его смогут увидеть посетители.
"Редкая находка - череп кашалота - послужила основой для отработки беспрецедентного взаимодействия Русского географического общества, Экспедиционного центра Минобороны, авиации, флота, Центра содействия экспедиционной деятельности и компании ПЭК", - подчеркнул в свою очередь заместитель начальника экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда" по научной работе, автор проекта Антон Юрманов.