Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211005/kashalot-1753095446.html
Череп гигантского кашалота прибыл из Владивостока в Подмосковье
Череп гигантского кашалота прибыл из Владивостока в Подмосковье - РИА Новости, 05.10.2021
Череп гигантского кашалота прибыл из Владивостока в Подмосковье
Пятиметровый череп кашалота, найденный на одном из островов Курильской гряды, прибыл из Владивостока в Подмосковье, преодолев более 9 тысяч километров по... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T03:30
2021-10-05T03:31
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146610/98/1466109873_0:3:1963:1107_1920x0_80_0_0_9b1429c51216a583091328ab79e543a1.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Пятиметровый череп кашалота, найденный на одном из островов Курильской гряды, прибыл из Владивостока в Подмосковье, преодолев более 9 тысяч километров по российским автодорогам, сообщил РИА Новости мультисервисный оператор логистических услуг ПЭК."ПЭК доставил на биологическую станцию МГУ в подмосковном Звенигороде пятиметровый череп кашалота, найденный на одном из островов Курильской гряды. За 17-дневное путешествие артефакт преодолел более 9 тысяч километров по российским автодорогам", - говорится в сообщении.Череп кашалота, по сообщению компании, был найден в 2019 году во время первого сезона совместной экспедиции Русского географического общества и экспедиционного центра Минобороны "Восточный бастион - Курильская гряда" на острове Уруп. Извлечь череп из песка и доставить на материк удалось только сейчас - два года назад этому помешала переменчивая погода, а в прошлом году - пандемия."Череп кашалота длиной пять метров, шириной два метра, высотой полтора и весом 1,2 тонны. По оценкам ученых, череп принадлежал самцу кашалота длиной 20 метров - это почти предельный зафиксированный наукой размер кашалотов. До сих пор близкие по габаритам черепа кашалотов были в коллекции только двух российских музеев - Зоологического в Санкт-Петербурге и Музея мирового океана в Калининграде", - добавили в релизе.Фура с черепом кашалота прибыла 30 сентября на Звенигородскую биологическую станцию МГУ, пройдя по маршруту Владивосток – Иркутск – Красноярск – Новосибирск – Омск – Екатеринбург – Казань – Нижний Новгород – Москва – Звенигород. Сотрудники биостанции подтвердили, что череп доставлен без повреждений."Череп кашалота - это крупногабаритный, тяжеловесный и хрупкий груз. ПЭК столкнулась с задачей по перевозке столь гигантского артефакта впервые, хотя в прошлом году нам довелось перевозить бивни мамонта весом 800 килограммов, возраст которых превышал 9 тысяч лет", - отметил директор филиала ПЭК во Владивостоке Николай Текутьев.Специалисты Звенигородской биостанции МГУ, как сообщили в ПЭК, проведут работы по очистке, отбеливанию, реставрации черепа и приданию ему экспонируемого внешнего вида, а затем артефакт выставят в Зоологическом музее МГУ, где его смогут увидеть посетители."Редкая находка - череп кашалота - послужила основой для отработки беспрецедентного взаимодействия Русского географического общества, Экспедиционного центра Минобороны, авиации, флота, Центра содействия экспедиционной деятельности и компании ПЭК", - подчеркнул в свою очередь заместитель начальника экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда" по научной работе, автор проекта Антон Юрманов.
https://radiosputnik.ria.ru/20201007/posylka-1578609896.html
https://ria.ru/20201012/rvota-1579350288.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146610/98/1466109873_243:0:1722:1109_1920x0_80_0_0_899e4291e03c442214a7bd1b8ffb8f7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, россия
03:30 05.10.2021 (обновлено: 03:31 05.10.2021)
 
Череп гигантского кашалота прибыл из Владивостока в Подмосковье

ПЭК доставил из Владивостока в Подмосковье пятиметровый череп гигантского кашалота

© AP Photo / Guam Variety News, Chris Bangs, FileГруппа кашалотов
Группа кашалотов - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© AP Photo / Guam Variety News, Chris Bangs, File
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Пятиметровый череп кашалота, найденный на одном из островов Курильской гряды, прибыл из Владивостока в Подмосковье, преодолев более 9 тысяч километров по российским автодорогам, сообщил РИА Новости мультисервисный оператор логистических услуг ПЭК.
"ПЭК доставил на биологическую станцию МГУ в подмосковном Звенигороде пятиметровый череп кашалота, найденный на одном из островов Курильской гряды. За 17-дневное путешествие артефакт преодолел более 9 тысяч километров по российским автодорогам", - говорится в сообщении.
Череп кашалота, по сообщению компании, был найден в 2019 году во время первого сезона совместной экспедиции Русского географического общества и экспедиционного центра Минобороны "Восточный бастион - Курильская гряда" на острове Уруп. Извлечь череп из песка и доставить на материк удалось только сейчас - два года назад этому помешала переменчивая погода, а в прошлом году - пандемия.
"Череп кашалота длиной пять метров, шириной два метра, высотой полтора и весом 1,2 тонны. По оценкам ученых, череп принадлежал самцу кашалота длиной 20 метров - это почти предельный зафиксированный наукой размер кашалотов. До сих пор близкие по габаритам черепа кашалотов были в коллекции только двух российских музеев - Зоологического в Санкт-Петербурге и Музея мирового океана в Калининграде", - добавили в релизе.
Курьерская доставка - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября 2020, 13:31
Перечислены самые необычные российские посылки
Фура с черепом кашалота прибыла 30 сентября на Звенигородскую биологическую станцию МГУ, пройдя по маршруту ВладивостокИркутскКрасноярскНовосибирскОмскЕкатеринбургКазаньНижний НовгородМоскваЗвенигород. Сотрудники биостанции подтвердили, что череп доставлен без повреждений.
"Череп кашалота - это крупногабаритный, тяжеловесный и хрупкий груз. ПЭК столкнулась с задачей по перевозке столь гигантского артефакта впервые, хотя в прошлом году нам довелось перевозить бивни мамонта весом 800 килограммов, возраст которых превышал 9 тысяч лет", - отметил директор филиала ПЭК во Владивостоке Николай Текутьев.
Специалисты Звенигородской биостанции МГУ, как сообщили в ПЭК, проведут работы по очистке, отбеливанию, реставрации черепа и приданию ему экспонируемого внешнего вида, а затем артефакт выставят в Зоологическом музее МГУ, где его смогут увидеть посетители.
"Редкая находка - череп кашалота - послужила основой для отработки беспрецедентного взаимодействия Русского географического общества, Экспедиционного центра Минобороны, авиации, флота, Центра содействия экспедиционной деятельности и компании ПЭК", - подчеркнул в свою очередь заместитель начальника экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда" по научной работе, автор проекта Антон Юрманов.
Кит - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября 2020, 09:22
Мужчина нашел рвоту кашалота и стал миллионером
 
МоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:17Начальник НЦБ Интерпола покинул пост
13:16Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда по "Северному потоку — 2"
13:11Умер замглавы правительства Ивановской области Коробкин
13:11Хозяин коровы и водитель Тоуоtа дошли до Верховного суда с делом о ДТП
13:09В СНБО заявили, что готовы помочь жителям Донбасса и Крыма с COVID-19
13:07В Госдуму внесли законопроект о выдаче электронных разрешений на вылов рыбы
13:05В Афганистане возобновили выдачу паспортов, сообщили СМИ
13:00Космонавт сфотографировал с борта МКС запуск корабля с "киноэкипажем"
12:58В Красноярском крае подростка обвинили в том, что он уколол шприцем ребенка
12:57В Подмосковье развернут дополнительные койки для больных COVID-19
12:55Главу горсовета Евпатории заподозрили в махинациях, заявил источник
12:54Во Франции опубликовали доклад о сексуальном насилии священников
12:52Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
12:51Из сейфа в управлении СК в Казани украли вещдок в виде 14 миллионов рублей
12:49В Омске в недостроенном метро приготовили шашлыки
12:47В Саратовскую область из-за видео о пытках выехали ревизоры из ФСИН
12:45В Тбилиси арестовали отца и сына, встретивших Саакашвили в порту Поти
12:44В "Газпром межрегионгазе" ожидают морозную зиму
12:44Центр Гамалеи оценил эффективность "Спутника V" против дельта-штамма
12:41Алексея Вовченко назначили заместителем министра труда
Лента новостейМолния