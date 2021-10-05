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https://ria.ru/20211005/kaliningrad-1753179623.html
Калининградец под угрозой пыток отдал 40 миллионов рублей криптовалютой
Калининградец под угрозой пыток отдал 40 миллионов рублей криптовалютой - РИА Новости, 05.10.2021
Калининградец под угрозой пыток отдал 40 миллионов рублей криптовалютой
Двое мужчин задержаны в Калининграде по подозрению в похищении человека, которого заставили отдать криптовалюту на сумму 40 миллионов рублей, сообщает во... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T14:51
2021-10-05T15:57
происшествия
калининград
советск
калининградская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
криптовалюта
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Двое мужчин задержаны в Калининграде по подозрению в похищении человека, которого заставили отдать криптовалюту на сумму 40 миллионов рублей, сообщает во вторник региональное управление СК России."Двое жителей Советска обвиняются в похищении 28-летнего калининградца. В настоящее время обоим жителям Советска предъявлено обвинение и по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказано в сообщении.По данным пресс-службы, обвиняемые представились сотрудниками правоохранительных органов, надели мешок мужчине на голову и увезли в город Советск. Угрожая расправой, они добились от калининградца передачи паролей от электронного кошелька с криптовалютой. Добычей грабителей стали около 40 миллионов рублей."Получив желаемое, обвиняемые ввели мужчине медицинские препараты, вывезли в лесной массив, где оставили в бессознательном состоянии. Придя в себя, мужчина сумел добраться до ближайшего дома, обратился за помощью и сообщил о произошедшем в правоохранительные органы", — сказано в релизе.Часть похищенного, около 70 тысяч долларов, удалось вернуть хозяину. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20210219/kriptovalyuta-1598166781.html
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калининград
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происшествия, калининград, советск, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, криптовалюта
14:51 05.10.2021 (обновлено: 15:57 05.10.2021)
 
Калининградец под угрозой пыток отдал 40 миллионов рублей криптовалютой

Двое калининградцев, угрожая пытками, отобрали у мужчины 40 миллионов рублей криптовалютой

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Двое мужчин задержаны в Калининграде по подозрению в похищении человека, которого заставили отдать криптовалюту на сумму 40 миллионов рублей, сообщает во вторник региональное управление СК России.
"Двое жителей Советска обвиняются в похищении 28-летнего калининградца. В настоящее время обоим жителям Советска предъявлено обвинение и по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказано в сообщении.
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По данным пресс-службы, обвиняемые представились сотрудниками правоохранительных органов, надели мешок мужчине на голову и увезли в город Советск. Угрожая расправой, они добились от калининградца передачи паролей от электронного кошелька с криптовалютой. Добычей грабителей стали около 40 миллионов рублей.
"Получив желаемое, обвиняемые ввели мужчине медицинские препараты, вывезли в лесной массив, где оставили в бессознательном состоянии. Придя в себя, мужчина сумел добраться до ближайшего дома, обратился за помощью и сообщил о произошедшем в правоохранительные органы", — сказано в релизе.
Часть похищенного, около 70 тысяч долларов, удалось вернуть хозяину. Расследование продолжается.
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ПроисшествияКалининградСоветскКалининградская областьСледственный комитет России (СК РФ)РоссияКриптовалюта
 
 
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