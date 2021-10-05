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Кадыров прослезился на инаугурации
Кадыров прослезился во время церемонии вступления в должность главы Чечни - РИА Новости, 05.10.2021
Кадыров прослезился на инаугурации
Рамзан Кадыров, вступивший во вторник в должность главы Чечни, прослезился во время речи после церемонии инаугурации, когда вспомнил отца. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T14:43
2021-10-05T19:39
общество
рамзан кадыров
ахмат кадыров (политик)
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 5 окт - РИА Новости. Рамзан Кадыров, вступивший во вторник в должность главы Чечни, прослезился во время речи после церемонии инаугурации, когда вспомнил отца.Кадыров в день своего 45-летия официально вступил в должность, он принес присягу на чеченском и русском языках. После церемонии гости попросили Кадырова выступить, и во время своей речи он вспомнил отца, первого президента Чеченской республики Ахмата Кадырова."Я повторяю, что оправдаю высокое доверие чеченского народа и доверие нашего президента Владимира Владимировича Путина. Сделаю все от меня зависящее, чтобы обеспечить республике мирное, здоровое и красивое будущее. Я люблю повторять слова моего отца, который говорил, что правда восторжествует", - сказал Кадыров и прослезился.Гости церемонии начали аплодировать. Сестра главы Чечни Зарган Кадыров аплодировала в слезах. Сын Кадырова Ахмат и племянник Хамзат, которые находились в зале, также прослезились. "Сегодня, оглядываясь назад, я понимаю, что та самая правда, о которой говорил Ахмат-хаджи, действительно, восторжествовала", - продолжил Кадыров.Первостепенной задачей он назвал обеспечение населения Чечни рабочими местами и инфраструктурой, большее внимание будет уделено развитию экономики, сельского хозяйства, сферам образования и здравоохранения. Гости церемонии встали и проводили его бурными аплодисментами.Для участия в церемонии Грозный посетили высокопоставленные лица из Бахрейна, ОАЭ, Палестины и Иордании. Также в Грозный прибыли полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка, главы регионов Северного Кавказа. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Чечни, поздравительные телеграммы в адрес Кадырова прислали представители правительства РФ, Совфеда, Госдумы, федеральные министры. Текстовые обращения отправили видные политические деятели стран зарубежья, среди которых король Бахрейна Хамад Бин Иса Аль Халифа, наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Шейх Мухаммад бин Зайед Аль Нахайан, президент Палестины Махмуд Аббас.В ходе церемонии Чайка зачитал поздравительный адрес президента РФ Владимира Путина, в котором глава государства выразил уверенность, что искренняя любовь к родной земле, трудолюбие, нацеленность на эффективное решение стоящих перед Чечней задач помогут Кадырову с большой ответственностью работать на благо республики и всей России. Глава КЧР Рашид Темрезов вручил Кадырову орден "За заслуги перед КЧР", а мать главы Чечни Аймани Несивна выразила благодарность соратникам сына за верность делу, преданность и высокий профессионализм.
https://ria.ru/20211005/groznyy-1753130768.html
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общество, рамзан кадыров, ахмат кадыров (политик), чеченская республика (чечня)
14:43 05.10.2021 (обновлено: 19:39 05.10.2021)
 
Кадыров прослезился во время церемонии вступления в должность главы Чечни

Кадыров прослезился, вспомнив отца во время церемонии вступления в должность главы Чечни

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 5 окт - РИА Новости. Рамзан Кадыров, вступивший во вторник в должность главы Чечни, прослезился во время речи после церемонии инаугурации, когда вспомнил отца.
Кадыров в день своего 45-летия официально вступил в должность, он принес присягу на чеченском и русском языках. После церемонии гости попросили Кадырова выступить, и во время своей речи он вспомнил отца, первого президента Чеченской республики Ахмата Кадырова.
"Я повторяю, что оправдаю высокое доверие чеченского народа и доверие нашего президента Владимира Владимировича Путина. Сделаю все от меня зависящее, чтобы обеспечить республике мирное, здоровое и красивое будущее. Я люблю повторять слова моего отца, который говорил, что правда восторжествует", - сказал Кадыров и прослезился.
Гости церемонии начали аплодировать. Сестра главы Чечни Зарган Кадыров аплодировала в слезах. Сын Кадырова Ахмат и племянник Хамзат, которые находились в зале, также прослезились. "Сегодня, оглядываясь назад, я понимаю, что та самая правда, о которой говорил Ахмат-хаджи, действительно, восторжествовала", - продолжил Кадыров.
Вид на центральную мечеть Сердце Чечни имени Ахмата Кадырова и здания высотного комплекса Грозный сити в Грозном - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
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Первостепенной задачей он назвал обеспечение населения Чечни рабочими местами и инфраструктурой, большее внимание будет уделено развитию экономики, сельского хозяйства, сферам образования и здравоохранения. Гости церемонии встали и проводили его бурными аплодисментами.
Для участия в церемонии Грозный посетили высокопоставленные лица из Бахрейна, ОАЭ, Палестины и Иордании. Также в Грозный прибыли полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка, главы регионов Северного Кавказа. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Чечни, поздравительные телеграммы в адрес Кадырова прислали представители правительства РФ, Совфеда, Госдумы, федеральные министры. Текстовые обращения отправили видные политические деятели стран зарубежья, среди которых король Бахрейна Хамад Бин Иса Аль Халифа, наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Шейх Мухаммад бин Зайед Аль Нахайан, президент Палестины Махмуд Аббас.
В ходе церемонии Чайка зачитал поздравительный адрес президента РФ Владимира Путина, в котором глава государства выразил уверенность, что искренняя любовь к родной земле, трудолюбие, нацеленность на эффективное решение стоящих перед Чечней задач помогут Кадырову с большой ответственностью работать на благо республики и всей России. Глава КЧР Рашид Темрезов вручил Кадырову орден "За заслуги перед КЧР", а мать главы Чечни Аймани Несивна выразила благодарность соратникам сына за верность делу, преданность и высокий профессионализм.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает во время открытия парка цветов у высотного комплекса Грозный сити в Грозном - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
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Биография Рамзана Кадырова
 
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