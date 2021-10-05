https://ria.ru/20211005/kadyrov-1753177557.html

Кадыров прослезился на инаугурации

Кадыров прослезился во время церемонии вступления в должность главы Чечни - РИА Новости, 05.10.2021

Кадыров прослезился на инаугурации

Рамзан Кадыров, вступивший во вторник в должность главы Чечни, прослезился во время речи после церемонии инаугурации, когда вспомнил отца. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T14:43

2021-10-05T14:43

2021-10-05T19:39

общество

рамзан кадыров

ахмат кадыров (политик)

чеченская республика (чечня)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg

ГРОЗНЫЙ, 5 окт - РИА Новости. Рамзан Кадыров, вступивший во вторник в должность главы Чечни, прослезился во время речи после церемонии инаугурации, когда вспомнил отца.Кадыров в день своего 45-летия официально вступил в должность, он принес присягу на чеченском и русском языках. После церемонии гости попросили Кадырова выступить, и во время своей речи он вспомнил отца, первого президента Чеченской республики Ахмата Кадырова."Я повторяю, что оправдаю высокое доверие чеченского народа и доверие нашего президента Владимира Владимировича Путина. Сделаю все от меня зависящее, чтобы обеспечить республике мирное, здоровое и красивое будущее. Я люблю повторять слова моего отца, который говорил, что правда восторжествует", - сказал Кадыров и прослезился.Гости церемонии начали аплодировать. Сестра главы Чечни Зарган Кадыров аплодировала в слезах. Сын Кадырова Ахмат и племянник Хамзат, которые находились в зале, также прослезились. "Сегодня, оглядываясь назад, я понимаю, что та самая правда, о которой говорил Ахмат-хаджи, действительно, восторжествовала", - продолжил Кадыров.Первостепенной задачей он назвал обеспечение населения Чечни рабочими местами и инфраструктурой, большее внимание будет уделено развитию экономики, сельского хозяйства, сферам образования и здравоохранения. Гости церемонии встали и проводили его бурными аплодисментами.Для участия в церемонии Грозный посетили высокопоставленные лица из Бахрейна, ОАЭ, Палестины и Иордании. Также в Грозный прибыли полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка, главы регионов Северного Кавказа. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Чечни, поздравительные телеграммы в адрес Кадырова прислали представители правительства РФ, Совфеда, Госдумы, федеральные министры. Текстовые обращения отправили видные политические деятели стран зарубежья, среди которых король Бахрейна Хамад Бин Иса Аль Халифа, наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Шейх Мухаммад бин Зайед Аль Нахайан, президент Палестины Махмуд Аббас.В ходе церемонии Чайка зачитал поздравительный адрес президента РФ Владимира Путина, в котором глава государства выразил уверенность, что искренняя любовь к родной земле, трудолюбие, нацеленность на эффективное решение стоящих перед Чечней задач помогут Кадырову с большой ответственностью работать на благо республики и всей России. Глава КЧР Рашид Темрезов вручил Кадырову орден "За заслуги перед КЧР", а мать главы Чечни Аймани Несивна выразила благодарность соратникам сына за верность делу, преданность и высокий профессионализм.

https://ria.ru/20211005/groznyy-1753130768.html

https://ria.ru/20211005/kadyrov-1753018858.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, рамзан кадыров, ахмат кадыров (политик), чеченская республика (чечня)