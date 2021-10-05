https://ria.ru/20211005/kadyrov-1753166996.html

Кадыров вступил в должность главы Чечни

Кадыров вступил в должность главы Чечни - РИА Новости, 05.10.2021

Кадыров вступил в должность главы Чечни

Избранный глава Чечни Рамзан Кадыров в день своего 45-летия официально вступил в должность, принеся присягу на чеченском и русском языках, передает... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T13:59

2021-10-05T13:59

2021-10-05T14:37

рамзан кадыров

политика

чеченская республика (чечня)

магомед даудов

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ГРОЗНЫЙ, 5 сен – РИА Новости. Избранный глава Чечни Рамзан Кадыров в день своего 45-летия официально вступил в должность, принеся присягу на чеченском и русском языках, передает корреспондент РИА Новости.Торжественное заседание парламента Чечни проходит во вторник в новом зале резиденции главы республики."Клянусь при осуществлении полномочий главы Чеченской республики уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, соблюдать и защищать Конституцию Чеченской республики, верно служить многонациональному народу", - произнес Кадыров текст присяги.После этого спикер парламента Магомед Даудов вручил Кадырову штандарт главы Чечни.Рамзан Ахматович Кадыров родился 5 октября 1976 года в селении Центарой (ныне Ахмат-Юрт) Курчалоевского района Чечено-Ингушской АССР (ныне Чеченская республика). С февраля 2007 года был и.о. президента Чеченской республики, в апреле 2007 года официально вступил в должность президента Чечни. С сентября 2010 года – глава Чечни. В марте 2016 года в связи с истечением срока полномочий Кадыров указом президента РФ был назначен врио главы Чечни. В сентябре 2016 года на выборах главы республики Кадыров набрал 97,94% голосов, вступил в должность 5 октября 2016 года. На выборах главы Чечни 17-19 сентября 2021 года Кадыров набрал 99,7% голосов.

https://ria.ru/20211005/kadyrov-1753018858.html

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рамзан кадыров, политика, чеченская республика (чечня), магомед даудов