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Кадыров вступил в должность главы Чечни
Кадыров вступил в должность главы Чечни - РИА Новости, 05.10.2021
Кадыров вступил в должность главы Чечни
Избранный глава Чечни Рамзан Кадыров в день своего 45-летия официально вступил в должность, принеся присягу на чеченском и русском языках, передает... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T13:59
2021-10-05T14:37
рамзан кадыров
политика
чеченская республика (чечня)
магомед даудов
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ГРОЗНЫЙ, 5 сен – РИА Новости. Избранный глава Чечни Рамзан Кадыров в день своего 45-летия официально вступил в должность, принеся присягу на чеченском и русском языках, передает корреспондент РИА Новости.Торжественное заседание парламента Чечни проходит во вторник в новом зале резиденции главы республики."Клянусь при осуществлении полномочий главы Чеченской республики уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, соблюдать и защищать Конституцию Чеченской республики, верно служить многонациональному народу", - произнес Кадыров текст присяги.После этого спикер парламента Магомед Даудов вручил Кадырову штандарт главы Чечни.Рамзан Ахматович Кадыров родился 5 октября 1976 года в селении Центарой (ныне Ахмат-Юрт) Курчалоевского района Чечено-Ингушской АССР (ныне Чеченская республика). С февраля 2007 года был и.о. президента Чеченской республики, в апреле 2007 года официально вступил в должность президента Чечни. С сентября 2010 года – глава Чечни. В марте 2016 года в связи с истечением срока полномочий Кадыров указом президента РФ был назначен врио главы Чечни. В сентябре 2016 года на выборах главы республики Кадыров набрал 97,94% голосов, вступил в должность 5 октября 2016 года. На выборах главы Чечни 17-19 сентября 2021 года Кадыров набрал 99,7% голосов.
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рамзан кадыров, политика, чеченская республика (чечня), магомед даудов
13:59 05.10.2021 (обновлено: 14:37 05.10.2021)
 
Кадыров вступил в должность главы Чечни

Рамзан Кадыров вступил в должность главы Чечни на новый срок

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 5 сен – РИА Новости. Избранный глава Чечни Рамзан Кадыров в день своего 45-летия официально вступил в должность, принеся присягу на чеченском и русском языках, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественное заседание парламента Чечни проходит во вторник в новом зале резиденции главы республики.
"Клянусь при осуществлении полномочий главы Чеченской республики уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, соблюдать и защищать Конституцию Чеченской республики, верно служить многонациональному народу", - произнес Кадыров текст присяги.
После этого спикер парламента Магомед Даудов вручил Кадырову штандарт главы Чечни.
Рамзан Ахматович Кадыров родился 5 октября 1976 года в селении Центарой (ныне Ахмат-Юрт) Курчалоевского района Чечено-Ингушской АССР (ныне Чеченская республика). С февраля 2007 года был и.о. президента Чеченской республики, в апреле 2007 года официально вступил в должность президента Чечни. С сентября 2010 года – глава Чечни. В марте 2016 года в связи с истечением срока полномочий Кадыров указом президента РФ был назначен врио главы Чечни. В сентябре 2016 года на выборах главы республики Кадыров набрал 97,94% голосов, вступил в должность 5 октября 2016 года. На выборах главы Чечни 17-19 сентября 2021 года Кадыров набрал 99,7% голосов.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает во время открытия парка цветов у высотного комплекса Грозный сити в Грозном - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 00:20
Биография Рамзана Кадырова
 
Рамзан КадыровПолитикаЧеченская республика (Чечня)Магомед Даудов
 
 
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