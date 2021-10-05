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Меньше половины россиян заявили, что довольны качеством обучения в школах
Меньше половины россиян заявили, что довольны качеством обучения в школах - РИА Новости, 05.10.2021
Меньше половины россиян заявили, что довольны качеством обучения в школах
Качеством школьного образования, доступного по месту проживания, довольны в той или иной степени лишь 38% россиян, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:47
2021-10-05T15:47
общество
образование
школа
вциом
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Качеством школьного образования, доступного по месту проживания, довольны в той или иной степени лишь 38% россиян, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Участвовавшим в опросе респондентам предложили ответить, довольны ли они качеством школьного образования в месте, где они сейчас проживают. Ответ "скорее не доволен" выбрали 28%, 27% - "скорее доволен", 19% - "совершенно не доволен", 11% – "полностью доволен". Затруднились ответить на вопрос 15% респондентов.Большинство опрошенных (49%) считают, что в населенном пункте, где они проживают, у учителей благоприятные условия для выполнения работы, 36% придерживаются противоположного мнения. Затруднились ответить на вопрос 15% респондентов.Отвечая на вопрос, с какими проблемами чаще всего сталкиваются учителя в их населенном пункте (до трех вариантов ответа), респонденты чаще всего вспоминали о маленькой зарплате (40%), неуважении со стороны учеников и родителей (34%), бюрократии (29%), нехватке необходимого оборудования (23%), высокой учебной нагрузке (15%), плохой программе по своему предмету (10%).На вопрос, какие три основных улучшения произошли в российском школьном образовании за последние пять лет, респонденты чаще всего говорили об улучшении оснащения школ (37%), строительстве новых школ (20%), обустройстве школ (18%), росте обеспеченности учебниками и учебными пособиями (15%), росте зарплаты учителей (15%).Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 2 октября 2021 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могли вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
https://ria.ru/20211005/shkola-1753178116.html
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общество, образование, школа, вциом, россия
15:47 05.10.2021
 
Меньше половины россиян заявили, что довольны качеством обучения в школах

ВЦИОМ: лишь 38 процентов россиян заявили об удовлетворении качеством школьного образования

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Антон Уницын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Качеством школьного образования, доступного по месту проживания, довольны в той или иной степени лишь 38% россиян, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Участвовавшим в опросе респондентам предложили ответить, довольны ли они качеством школьного образования в месте, где они сейчас проживают. Ответ "скорее не доволен" выбрали 28%, 27% - "скорее доволен", 19% - "совершенно не доволен", 11% – "полностью доволен". Затруднились ответить на вопрос 15% респондентов.
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Большинство опрошенных (49%) считают, что в населенном пункте, где они проживают, у учителей благоприятные условия для выполнения работы, 36% придерживаются противоположного мнения. Затруднились ответить на вопрос 15% респондентов.
Отвечая на вопрос, с какими проблемами чаще всего сталкиваются учителя в их населенном пункте (до трех вариантов ответа), респонденты чаще всего вспоминали о маленькой зарплате (40%), неуважении со стороны учеников и родителей (34%), бюрократии (29%), нехватке необходимого оборудования (23%), высокой учебной нагрузке (15%), плохой программе по своему предмету (10%).
На вопрос, какие три основных улучшения произошли в российском школьном образовании за последние пять лет, респонденты чаще всего говорили об улучшении оснащения школ (37%), строительстве новых школ (20%), обустройстве школ (18%), росте обеспеченности учебниками и учебными пособиями (15%), росте зарплаты учителей (15%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 2 октября 2021 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могли вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
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