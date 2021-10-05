Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211005/izrail-1753205798.html
Израиль может начать пускать вакцинированных туристов с ноября
Израиль может начать пускать вакцинированных туристов с ноября - РИА Новости, 05.10.2021
Израиль может начать пускать вакцинированных туристов с ноября
Министерство туризма Израиля работает над планом разрешения вакцинированным путешественникам въезжать в страну, сообщает издание Jerusalem Post, при этом... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T17:04
2021-10-05T17:04
туризм
вакцинация
израиль
новости - туризм
туристы
коронавирус covid-19
сша
тель-авив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151869/44/1518694476_0:9:794:456_1920x0_80_0_0_e888389d2005d48311ab17e537f7f65c.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 окт — РИА Новости. Министерство туризма Израиля работает над планом разрешения вакцинированным путешественникам въезжать в страну, сообщает издание Jerusalem Post, при этом министр туризма и спорта страны Константин Развозов уточнил РИА Новости, что также прорабатывается механизм для гостей из РФ.Как пишет издание, предложенный план изучается министерством здравоохранения. Цель состоит в том, чтобы позволить иностранным гражданам, получившим вакцину, признанную властями, и имеющим "зеленый пропуск" своей страны, посетить Израиль."По России тоже работаем", — сказал Развозов РИА Новости, добавив, что подробностей об условиях пока нет.Израиль перестал пускать иностранных туристов в марте 2020 года. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.В мае 2021 года сообщалось о прибытии первой группы иностранных туристов из США, состоящей из 12 христианских паломников. Кроме того, ожидалось, что зарубежные вакцинированные путешественники смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля, однако из-за распространения штамма "дельта" решение было перенесено.
https://ria.ru/20211001/vaktsinatsiya-1752467158.html
израиль
сша
тель-авив
иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151869/44/1518694476_88:0:707:464_1920x0_80_0_0_c8d8d5e7ff1abb4914b08cb24934c465.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация, израиль, новости - туризм, туристы, коронавирус covid-19, сша, тель-авив, иерусалим, куда поехать
17:04 05.10.2021
 
Израиль может начать пускать вакцинированных туристов с ноября

Министерство туризма Израиля планирует разрешить привитым туристам въезжать в страну

© Фото : Министерство по туризму Израиля / Dafna TalТуристы на краю кратера Рамон в пустыне Негев на рассвете
Туристы на краю кратера Рамон в пустыне Негев на рассвете - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© Фото : Министерство по туризму Израиля / Dafna Tal
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 окт — РИА Новости. Министерство туризма Израиля работает над планом разрешения вакцинированным путешественникам въезжать в страну, сообщает издание Jerusalem Post, при этом министр туризма и спорта страны Константин Развозов уточнил РИА Новости, что также прорабатывается механизм для гостей из РФ.
Как пишет издание, предложенный план изучается министерством здравоохранения. Цель состоит в том, чтобы позволить иностранным гражданам, получившим вакцину, признанную властями, и имеющим "зеленый пропуск" своей страны, посетить Израиль.
"По России тоже работаем", — сказал Развозов РИА Новости, добавив, что подробностей об условиях пока нет.
Израиль перестал пускать иностранных туристов в марте 2020 года. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.
В мае 2021 года сообщалось о прибытии первой группы иностранных туристов из США, состоящей из 12 христианских паломников. Кроме того, ожидалось, что зарубежные вакцинированные путешественники смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля, однако из-за распространения штамма "дельта" решение было перенесено.
Центр вакцинации вакциной Pfizer/BioNTech в Мехико - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 08:00Туризм
За уколом за границу: как и зачем вакцинироваться в другой стране
 
ТуризмВакцинацияИзраильНовости - ТуризмтуристыКоронавирус COVID-19СШАТель-АвивИерусалимкуда поехать
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:55Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие
04:44Источник: в Приморье члены ОПГ вымогали у водителей фур деньги
04:33Эксперт посоветовала не сдавать свои биометрические данные
04:09Семечки назвали угрозой иммунитету
03:50ЦБ пока не планирует снижать ключевую ставку
03:49Цукерберг опроверг обвинения в алчности Facebook
03:41Источник: "Адмирал Горшков" выполнит еще один пуск "Циркона" до конца года
03:35Россиян предупредили о неожиданной опасности влажных салфеток
03:26Врач рассказал, каким должен быть рацион питания зимой
03:23В СОМБ рассказали, как Россия помогла армии ЦАР победить террористов
03:22Посол Украины потребовал от Германии помочь со вступлением в НАТО и ЕС
03:18Россиянам объяснили, когда надо платить налог с прихода денег на карту
03:09Дипломат объяснил, что Россия не обязывалась защищать целостность Украины
03:04Европейский совет поручил продолжить работу над оборонной стратегией ЕС
03:00Ученые изучили мутации в генах сибиряков, ведущие к болезни Паркинсона
02:55Европейские лидеры договорились работать над уменьшением зависимости извне
02:53Россия призвала Украину заняться выполнением минских соглашений
02:45Диетолог рассказал, что произойдет, если есть миндаль каждый день
02:40В ЕС призвали расследовать причины рекордного скачка цен на газ
02:30Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Тайваня
Лента новостейМолния