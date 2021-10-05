https://ria.ru/20211005/izrail-1753205798.html

Израиль может начать пускать вакцинированных туристов с ноября

Израиль может начать пускать вакцинированных туристов с ноября - РИА Новости, 05.10.2021

Израиль может начать пускать вакцинированных туристов с ноября

Министерство туризма Израиля работает над планом разрешения вакцинированным путешественникам въезжать в страну, сообщает издание Jerusalem Post, при этом... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T17:04

2021-10-05T17:04

2021-10-05T17:04

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 окт — РИА Новости. Министерство туризма Израиля работает над планом разрешения вакцинированным путешественникам въезжать в страну, сообщает издание Jerusalem Post, при этом министр туризма и спорта страны Константин Развозов уточнил РИА Новости, что также прорабатывается механизм для гостей из РФ.Как пишет издание, предложенный план изучается министерством здравоохранения. Цель состоит в том, чтобы позволить иностранным гражданам, получившим вакцину, признанную властями, и имеющим "зеленый пропуск" своей страны, посетить Израиль."По России тоже работаем", — сказал Развозов РИА Новости, добавив, что подробностей об условиях пока нет.Израиль перестал пускать иностранных туристов в марте 2020 года. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.В мае 2021 года сообщалось о прибытии первой группы иностранных туристов из США, состоящей из 12 христианских паломников. Кроме того, ожидалось, что зарубежные вакцинированные путешественники смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля, однако из-за распространения штамма "дельта" решение было перенесено.

https://ria.ru/20211001/vaktsinatsiya-1752467158.html

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