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В трех районах Италии объявили красный уровень погодной опасности
В трех районах Италии объявили красный уровень погодной опасности - РИА Новости, 05.10.2021
В трех районах Италии объявили красный уровень погодной опасности
Непогода с ливневыми дождями, сильными грозами и порывистым ветром обрушилась в начале недели на Италию, по решению службы Гражданской обороны "красный"... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T14:03
2021-10-05T14:13
в мире
италия
кампания (италия)
лигурия
ввс италии
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РИМ, 5 окт – РИА Новости. Непогода с ливневыми дождями, сильными грозами и порывистым ветром обрушилась в начале недели на Италию, по решению службы Гражданской обороны "красный" (наивысший) уровень метеоопасности объявлен на ближайшие сутки в ряде районов трех северных областей - Лигурии, Ломбардии и Пьемонта.В понедельник рекордное количество осадков (около 500 мм) выпало в лигурийской провинции Савона, а также близ Генуи, в результате чего небольшие реки вышли из берегов, что привело к подтоплению в ряде населенных пунктов. В некоторых районах было даже приостановлено железнодорожное сообщение. Местные власти закрыли многие школы и детские учреждения, общественные парки и кладбища.Сотрудник метеорологической службы ВВС Италии подполковник Гуидо Гуиди сообщил во вторник в прямом эфире новостного телеканала RaiNews24, что ситуация в северных областях страны должна нормализоваться в течение ближайших суток, однако это не означает, что на Апеннинах вновь установится хорошая погода."Это первая крупная волна непогоды после завершения лета. Она будет ощущаться в течение всей недели, причем в ближайшее время в центральных и южных регионах страны", - отметил известный метеоролог.Минувшей ночью непогода пришла в Рим, где в результате сильной грозы и порывистого ветра оказались повалены крупные деревья и затоплены некоторые улицы. Сотрудникам полиции и пожарной службы пришлось около ста раз выезжать на места происшествия по просьбам обеспокоенных граждан. Неблагоприятные погодные явления наблюдаются сейчас в ряде районов столичной области Лацио, а также в Абруццо, Кампании и Сицилии.
https://radiosputnik.ria.ru/20210930/oktyabr-1752500760.html
италия
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в мире, италия, кампания (италия), лигурия, ввс италии
14:03 05.10.2021 (обновлено: 14:13 05.10.2021)
 
В трех районах Италии объявили красный уровень погодной опасности

В трех районах Италии объявили красный уровень погодной опасности из-за гроз

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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РИМ, 5 окт – РИА Новости. Непогода с ливневыми дождями, сильными грозами и порывистым ветром обрушилась в начале недели на Италию, по решению службы Гражданской обороны "красный" (наивысший) уровень метеоопасности объявлен на ближайшие сутки в ряде районов трех северных областей - Лигурии, Ломбардии и Пьемонта.
В понедельник рекордное количество осадков (около 500 мм) выпало в лигурийской провинции Савона, а также близ Генуи, в результате чего небольшие реки вышли из берегов, что привело к подтоплению в ряде населенных пунктов. В некоторых районах было даже приостановлено железнодорожное сообщение. Местные власти закрыли многие школы и детские учреждения, общественные парки и кладбища.
Сотрудник метеорологической службы ВВС Италии подполковник Гуидо Гуиди сообщил во вторник в прямом эфире новостного телеканала RaiNews24, что ситуация в северных областях страны должна нормализоваться в течение ближайших суток, однако это не означает, что на Апеннинах вновь установится хорошая погода.
"Это первая крупная волна непогоды после завершения лета. Она будет ощущаться в течение всей недели, причем в ближайшее время в центральных и южных регионах страны", - отметил известный метеоролог.
Минувшей ночью непогода пришла в Рим, где в результате сильной грозы и порывистого ветра оказались повалены крупные деревья и затоплены некоторые улицы. Сотрудникам полиции и пожарной службы пришлось около ста раз выезжать на места происшествия по просьбам обеспокоенных граждан. Неблагоприятные погодные явления наблюдаются сейчас в ряде районов столичной области Лацио, а также в Абруццо, Кампании и Сицилии.
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В миреИталияКампания (Италия)ЛигурияВВС Италии
 
 
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