https://ria.ru/20211005/italiya-1753167678.html

В трех районах Италии объявили красный уровень погодной опасности

В трех районах Италии объявили красный уровень погодной опасности - РИА Новости, 05.10.2021

В трех районах Италии объявили красный уровень погодной опасности

Непогода с ливневыми дождями, сильными грозами и порывистым ветром обрушилась в начале недели на Италию, по решению службы Гражданской обороны "красный"... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T14:03

2021-10-05T14:03

2021-10-05T14:13

в мире

италия

кампания (италия)

лигурия

ввс италии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751946209_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_11b7995f43a2e97f1dbe58f744e559c1.jpg

РИМ, 5 окт – РИА Новости. Непогода с ливневыми дождями, сильными грозами и порывистым ветром обрушилась в начале недели на Италию, по решению службы Гражданской обороны "красный" (наивысший) уровень метеоопасности объявлен на ближайшие сутки в ряде районов трех северных областей - Лигурии, Ломбардии и Пьемонта.В понедельник рекордное количество осадков (около 500 мм) выпало в лигурийской провинции Савона, а также близ Генуи, в результате чего небольшие реки вышли из берегов, что привело к подтоплению в ряде населенных пунктов. В некоторых районах было даже приостановлено железнодорожное сообщение. Местные власти закрыли многие школы и детские учреждения, общественные парки и кладбища.Сотрудник метеорологической службы ВВС Италии подполковник Гуидо Гуиди сообщил во вторник в прямом эфире новостного телеканала RaiNews24, что ситуация в северных областях страны должна нормализоваться в течение ближайших суток, однако это не означает, что на Апеннинах вновь установится хорошая погода."Это первая крупная волна непогоды после завершения лета. Она будет ощущаться в течение всей недели, причем в ближайшее время в центральных и южных регионах страны", - отметил известный метеоролог.Минувшей ночью непогода пришла в Рим, где в результате сильной грозы и порывистого ветра оказались повалены крупные деревья и затоплены некоторые улицы. Сотрудникам полиции и пожарной службы пришлось около ста раз выезжать на места происшествия по просьбам обеспокоенных граждан. Неблагоприятные погодные явления наблюдаются сейчас в ряде районов столичной области Лацио, а также в Абруццо, Кампании и Сицилии.

https://radiosputnik.ria.ru/20210930/oktyabr-1752500760.html

италия

кампания (италия)

лигурия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, италия, кампания (италия), лигурия, ввс италии