11:53 05.10.2021 (обновлено: 11:54 05.10.2021)
Генпрокуратура готовит запрос о выдаче Исмаилова
Генпрокуратура готовит запрос о выдаче бизнесмена Тельмана Исмаилова в Россию
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Генпрокуратура РФ начала подготовку запроса о выдаче бизнесмена Тельмана Исмаилова в Россию для привлечения к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации осуществляется взаимодействие с компетентными органами Черногории в порядке, установленном международными договорами. В настоящее время организована подготовка запроса о выдаче Исмаилова Т.М. в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
Исмаилов был арестован судом Подгорицы 2 октября, это решение обжаловали его местные адвокаты. Суд сообщал, что Россия должна будет прислать официальный запрос на выдачу Исмаилова в срок до 40 дней с момента помещения под стражу.
Кроме того, на 12 ноября намечено заседание, на котором будет рассмотрено заявление Исмаилова о предоставлении политического убежища.
Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске. В России им предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, они заочно арестованы. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.
Исмаилов, входивший в рейтинг богатейших бизнесменов России, в 2009 году получил масштабные претензии правоохранительных органов к деятельности своего главного актива - Черкизовского рынка, крупнейшего на тот момент в столице центра мелкооптовой торговли. Рынок был закрыт после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.