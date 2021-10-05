https://ria.ru/20211005/ismailov-1753139034.html

Генпрокуратура готовит запрос о выдаче Исмаилова

Генпрокуратура готовит запрос о выдаче Исмаилова - РИА Новости, 05.10.2021

Генпрокуратура готовит запрос о выдаче Исмаилова

Генпрокуратура РФ начала подготовку запроса о выдаче бизнесмена Тельмана Исмаилова в Россию для привлечения к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T11:53

2021-10-05T11:53

2021-10-05T11:54

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Генпрокуратура РФ начала подготовку запроса о выдаче бизнесмена Тельмана Исмаилова в Россию для привлечения к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Генеральной прокуратурой Российской Федерации осуществляется взаимодействие с компетентными органами Черногории в порядке, установленном международными договорами. В настоящее время организована подготовка запроса о выдаче Исмаилова Т.М. в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.Исмаилов был арестован судом Подгорицы 2 октября, это решение обжаловали его местные адвокаты. Суд сообщал, что Россия должна будет прислать официальный запрос на выдачу Исмаилова в срок до 40 дней с момента помещения под стражу.Кроме того, на 12 ноября намечено заседание, на котором будет рассмотрено заявление Исмаилова о предоставлении политического убежища.Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске. В России им предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, они заочно арестованы. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.Исмаилов, входивший в рейтинг богатейших бизнесменов России, в 2009 году получил масштабные претензии правоохранительных органов к деятельности своего главного актива - Черкизовского рынка, крупнейшего на тот момент в столице центра мелкооптовой торговли. Рынок был закрыт после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.

https://ria.ru/20211002/ismailov-1752799203.html

https://ria.ru/20211004/chernogoriya-1752959442.html

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в мире, черногория, генеральная прокуратура рф, россия