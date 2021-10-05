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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211005/investitsii-1753256643.html
Мантуров назвал объем инвестиций в российские вакцины против COVID-19
Мантуров назвал объем инвестиций в российские вакцины против COVID-19 - РИА Новости, 05.10.2021
Мантуров назвал объем инвестиций в российские вакцины против COVID-19
Частные инвестиции российских фармацевтических компаний в производство в РФ вакцин против коронавируса составили 30 миллиардов рублей, заявил глава Минпромторга РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T21:58
2021-10-05T22:00
распространение коронавируса
экономика
сша
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
российская академия наук
денис мантуров
российский фонд прямых инвестиций
антон красовский
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Частные инвестиции российских фармацевтических компаний в производство в РФ вакцин против коронавируса составили 30 миллиардов рублей, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров."Только на запуск вакцин, уже индустриального производства, наша фарминдустрия потратила 30 миллиардов собственных средств. Это только под коронавирус, только под ковид", - сказал Мантуров в интервью журналисту Антону Красовскому. На уточняющий вопрос он ответил, что это были "абсолютно" частные инвестиции.При этом трудности с признанием на Западе отечественных вакцин могут быть связаны с конкуренцией. "Это элемент конкуренции. ... Это чистая экономика", - сказал министр, комментируя отсутствие взаимного признания российских и зарубежных вакцин против COVID-19. "Почему в Америке не производят "Спутник"? ... Как в Америке будут производить "Спутник" - мы точно Pfizer сразу начнем производить", - отметил Мантуров.Сейчас в России налажено производство четырех вакцин против коронавируса - "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт".В РФ в настоящее время зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них - "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ - широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах. Россиянам также доступны "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" от центра имени Чумакова РАН.Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" - облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" - в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.
https://ria.ru/20211005/podrostki-1753240717.html
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экономика, сша, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российская академия наук, денис мантуров, российский фонд прямых инвестиций, антон красовский, россия, коронавирус covid-19
21:58 05.10.2021 (обновлено: 22:00 05.10.2021)
 
Мантуров назвал объем инвестиций в российские вакцины против COVID-19

Глава Минпромторга Мантуров: инвестиции компаний в вакцины достигли 30 миллиардов рублей

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Частные инвестиции российских фармацевтических компаний в производство в РФ вакцин против коронавируса составили 30 миллиардов рублей, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Только на запуск вакцин, уже индустриального производства, наша фарминдустрия потратила 30 миллиардов собственных средств. Это только под коронавирус, только под ковид", - сказал Мантуров в интервью журналисту Антону Красовскому. На уточняющий вопрос он ответил, что это были "абсолютно" частные инвестиции.
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При этом трудности с признанием на Западе отечественных вакцин могут быть связаны с конкуренцией. "Это элемент конкуренции. ... Это чистая экономика", - сказал министр, комментируя отсутствие взаимного признания российских и зарубежных вакцин против COVID-19. "Почему в Америке не производят "Спутник"? ... Как в Америке будут производить "Спутник" - мы точно Pfizer сразу начнем производить", - отметил Мантуров.
Сейчас в России налажено производство четырех вакцин против коронавируса - "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт".
В РФ в настоящее время зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них - "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ - широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах. Россиянам также доступны "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" от центра имени Чумакова РАН.
Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" - облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" - в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.
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Распространение коронавирусаЭкономикаСШАМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Российская академия наукДенис МантуровРоссийский фонд прямых инвестицийАнтон КрасовскийРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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