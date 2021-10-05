https://ria.ru/20211005/interpol-1753158362.html
Глава Интерпола в России покинул пост
Глава Интерпола в России покинул пост - РИА Новости, 05.10.2021
Глава Интерпола в России покинул пост
Начальник НЦБ Интерпола МВД РФ Александр Прокопчук покинул свой пост с формулировкой "по собственному желанию", сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД РФ. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T13:17
2021-10-05T13:17
2021-10-05T13:31
интерпол
александр прокопчук
россия
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Начальник НЦБ Интерпола МВД РФ Александр Прокопчук покинул свой пост с формулировкой "по собственному желанию", сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД РФ."Пресс-центр МВД России подтверждает (ранее опубликованную информацию)", - говорится в сообщении.Согласно справке с сайта МВД РФ, Прокопчук является выпускником Киевского государственного университета по специальности "Романо-германские языки и литература", позже окончил Всероссийскую государственную налоговую академию по специальности "юриспруденция".С 2003 года Прокопчук работал в органах внутренних дел, в частности руководил аппаратом заместителя министра - начальника Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям МВД РФ, начальником управления правового регулирования и организации международного взаимодействия Департамента экономической безопасности МВД России.В 2011 году Прокопчук был назначен начальником НЦБ Интерпола МВД РФ, ему было присвоено звание "генерал-майор полиции".Прокопчук является участником боевым действий, награжден именным оружием, государственными и ведомственными наградами.
https://ria.ru/20211005/kartapolov-1753148016.html
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интерпол, александр прокопчук, россия, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
13:17 05.10.2021 (обновлено: 13:31 05.10.2021)
Глава Интерпола в России покинул пост
Начальник НЦБ Интерпола МВД Александр Прокопчук покинул пост по собственному желанию