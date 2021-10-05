Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211005/interpol-1753158362.html
Глава Интерпола в России покинул пост
Глава Интерпола в России покинул пост - РИА Новости, 05.10.2021
Глава Интерпола в России покинул пост
Начальник НЦБ Интерпола МВД РФ Александр Прокопчук покинул свой пост с формулировкой "по собственному желанию", сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД РФ. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T13:17
2021-10-05T13:31
интерпол
александр прокопчук
россия
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153318/27/1533182735_0:46:640:406_1920x0_80_0_0_1c3779517c11541eb9ee670b18130b06.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Начальник НЦБ Интерпола МВД РФ Александр Прокопчук покинул свой пост с формулировкой "по собственному желанию", сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД РФ."Пресс-центр МВД России подтверждает (ранее опубликованную информацию)", - говорится в сообщении.Согласно справке с сайта МВД РФ, Прокопчук является выпускником Киевского государственного университета по специальности "Романо-германские языки и литература", позже окончил Всероссийскую государственную налоговую академию по специальности "юриспруденция".С 2003 года Прокопчук работал в органах внутренних дел, в частности руководил аппаратом заместителя министра - начальника Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям МВД РФ, начальником управления правового регулирования и организации международного взаимодействия Департамента экономической безопасности МВД России.В 2011 году Прокопчук был назначен начальником НЦБ Интерпола МВД РФ, ему было присвоено звание "генерал-майор полиции".Прокопчук является участником боевым действий, награжден именным оружием, государственными и ведомственными наградами.
https://ria.ru/20211005/kartapolov-1753148016.html
https://ria.ru/20211005/krym-1753140470.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153318/27/1533182735_55:0:624:427_1920x0_80_0_0_37663bba57a20b3a1e854f5a2d9e4b0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
интерпол, александр прокопчук, россия, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
13:17 05.10.2021 (обновлено: 13:31 05.10.2021)
 
Глава Интерпола в России покинул пост

Начальник НЦБ Интерпола МВД Александр Прокопчук покинул пост по собственному желанию

© Фото : МВД РФАлександр Прокопчук
Александр Прокопчук - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© Фото : МВД РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Начальник НЦБ Интерпола МВД РФ Александр Прокопчук покинул свой пост с формулировкой "по собственному желанию", сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД РФ.
"Пресс-центр МВД России подтверждает (ранее опубликованную информацию)", - говорится в сообщении.
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов во время брифинга - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 12:28
Замминистра обороны Картаполова уволили с военной службы
Согласно справке с сайта МВД РФ, Прокопчук является выпускником Киевского государственного университета по специальности "Романо-германские языки и литература", позже окончил Всероссийскую государственную налоговую академию по специальности "юриспруденция".
С 2003 года Прокопчук работал в органах внутренних дел, в частности руководил аппаратом заместителя министра - начальника Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям МВД РФ, начальником управления правового регулирования и организации международного взаимодействия Департамента экономической безопасности МВД России.
В 2011 году Прокопчук был назначен начальником НЦБ Интерпола МВД РФ, ему было присвоено звание "генерал-майор полиции".
Прокопчук является участником боевым действий, награжден именным оружием, государственными и ведомственными наградами.
Глава администрации Евпатории Роман Тихончук - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 11:56
Источник: в Крыму задержали главу Евпатории
 
ИнтерполАлександр ПрокопчукРоссияОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:55Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие
04:44Источник: в Приморье члены ОПГ вымогали у водителей фур деньги
04:33Эксперт посоветовала не сдавать свои биометрические данные
04:09Семечки назвали угрозой иммунитету
03:50ЦБ пока не планирует снижать ключевую ставку
03:49Цукерберг опроверг обвинения в алчности Facebook
03:41Источник: "Адмирал Горшков" выполнит еще один пуск "Циркона" до конца года
03:35Россиян предупредили о неожиданной опасности влажных салфеток
03:26Врач рассказал, каким должен быть рацион питания зимой
03:23В СОМБ рассказали, как Россия помогла армии ЦАР победить террористов
03:22Посол Украины потребовал от Германии помочь со вступлением в НАТО и ЕС
03:18Россиянам объяснили, когда надо платить налог с прихода денег на карту
03:09Дипломат объяснил, что Россия не обязывалась защищать целостность Украины
03:04Европейский совет поручил продолжить работу над оборонной стратегией ЕС
03:00Ученые изучили мутации в генах сибиряков, ведущие к болезни Паркинсона
02:55Европейские лидеры договорились работать над уменьшением зависимости извне
02:53Россия призвала Украину заняться выполнением минских соглашений
02:45Диетолог рассказал, что произойдет, если есть миндаль каждый день
02:40В ЕС призвали расследовать причины рекордного скачка цен на газ
02:30Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Тайваня
Лента новостейМолния