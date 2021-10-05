https://ria.ru/20211005/interpol-1753158362.html

Глава Интерпола в России покинул пост

Глава Интерпола в России покинул пост - РИА Новости, 05.10.2021

Глава Интерпола в России покинул пост

Начальник НЦБ Интерпола МВД РФ Александр Прокопчук покинул свой пост с формулировкой "по собственному желанию", сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД РФ. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T13:17

2021-10-05T13:17

2021-10-05T13:31

интерпол

александр прокопчук

россия

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Начальник НЦБ Интерпола МВД РФ Александр Прокопчук покинул свой пост с формулировкой "по собственному желанию", сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД РФ."Пресс-центр МВД России подтверждает (ранее опубликованную информацию)", - говорится в сообщении.Согласно справке с сайта МВД РФ, Прокопчук является выпускником Киевского государственного университета по специальности "Романо-германские языки и литература", позже окончил Всероссийскую государственную налоговую академию по специальности "юриспруденция".С 2003 года Прокопчук работал в органах внутренних дел, в частности руководил аппаратом заместителя министра - начальника Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям МВД РФ, начальником управления правового регулирования и организации международного взаимодействия Департамента экономической безопасности МВД России.В 2011 году Прокопчук был назначен начальником НЦБ Интерпола МВД РФ, ему было присвоено звание "генерал-майор полиции".Прокопчук является участником боевым действий, награжден именным оружием, государственными и ведомственными наградами.

https://ria.ru/20211005/kartapolov-1753148016.html

https://ria.ru/20211005/krym-1753140470.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интерпол, александр прокопчук, россия, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)