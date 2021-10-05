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https://ria.ru/20211005/innopolis-1753164391.html
Университет Иннополис получил грант на центр по искусственному интеллекту
Университет Иннополис получил грант на центр по искусственному интеллекту - РИА Новости, 05.10.2021
Университет Иннополис получил грант на центр по искусственному интеллекту
Университет Иннополис в Татарстане получил федеральный грант в 900 миллионов рублей на создание исследовательского центра по искусственному интеллекту, сообщает РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T13:44
2021-10-05T14:37
технологии
роман шайхутдинов
иннополис (татарстан)
дмитрий чернышенко
россия
республика татарстан
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КАЗАНЬ, 5 окт – РИА Новости. Университет Иннополис в Татарстане получил федеральный грант в 900 миллионов рублей на создание исследовательского центра по искусственному интеллекту, сообщает пресс-служба правительства республики."Университет Иннополис получил федеральный грант на создание до 2024 года исследовательского центра по искусственному интеллекту в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект". В рамках этого центра ИТ-вуз будет разрабатывать экспортно-ориентированные платформенные решения для бизнеса и приоритетных отраслей экономики, которые в дальнейшем можно будет тиражировать", - говорится в сообщении.Итоги отбора были озвучены на заседании рабочей группы, состоящей из 16 экспертов во главе с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко. Университет Иннополис вошел в число шести российских университетов и научных центров, которые станут опорными точками по развитию технологии искусственного интеллекта и получат гранты до 1 миллиарда рублей. Общая сумма средств с учетом внебюджетного финансирования составит 7 миллиардов рублей.Всего в отборе приняли участие 36 организаций. Наиболее популярными направлениями развития искусственного интеллекта, по которым поступили заявки, стали межотраслевые технологии искусственного интеллекта, искусственный интеллект для различных отраслей экономики, оптимизации управленческих решений, медицины, промышленности."Для Татарстана важно, что один из шести опорных центров по искусственному интеллекту будет создан в нашей республике, на территории Иннополиса, где эта технология получит развитие. Это позволит сформировать в Иннополисе компетенции, направленные на решение задач реального сектора экономики, усилить образовательные программы бакалавриата и магистратуры и развивать науку, основой для которой являются фундаментальные исследования", - сказал заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов.По словам Шайхутдинова, размер гранта для Иннополиса – 900 миллионов рублей на четыре года, предполагается, что софинансирование от индустриальных заказчиков составит еще 400 миллионов рублей.Университет Иннополис – российский ИТ-вуз, который специализируется на образовании, исследованиях и разработках в области информационных технологий и робототехники. Расположен в самом молодом городе России Иннополисе. Сегодня в университете работают 13 лабораторий и шесть научно-исследовательских центров, здесь преподают ведущие российские и иностранные специалисты в сферах IT и робототехники. Образовательные программы строятся на потребностях бизнеса и индустрии.
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технологии, роман шайхутдинов, иннополис (татарстан), дмитрий чернышенко, россия
13:44 05.10.2021 (обновлено: 14:37 05.10.2021)
 
Университет Иннополис получил грант на центр по искусственному интеллекту

Университет Иннополис получил грант на центр по искусственному интеллекту

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИннополис
Иннополис - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 5 окт – РИА Новости. Университет Иннополис в Татарстане получил федеральный грант в 900 миллионов рублей на создание исследовательского центра по искусственному интеллекту, сообщает пресс-служба правительства республики.
"Университет Иннополис получил федеральный грант на создание до 2024 года исследовательского центра по искусственному интеллекту в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект". В рамках этого центра ИТ-вуз будет разрабатывать экспортно-ориентированные платформенные решения для бизнеса и приоритетных отраслей экономики, которые в дальнейшем можно будет тиражировать", - говорится в сообщении.
Итоги отбора были озвучены на заседании рабочей группы, состоящей из 16 экспертов во главе с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко. Университет Иннополис вошел в число шести российских университетов и научных центров, которые станут опорными точками по развитию технологии искусственного интеллекта и получат гранты до 1 миллиарда рублей. Общая сумма средств с учетом внебюджетного финансирования составит 7 миллиардов рублей.
Всего в отборе приняли участие 36 организаций. Наиболее популярными направлениями развития искусственного интеллекта, по которым поступили заявки, стали межотраслевые технологии искусственного интеллекта, искусственный интеллект для различных отраслей экономики, оптимизации управленческих решений, медицины, промышленности.
"Для Татарстана важно, что один из шести опорных центров по искусственному интеллекту будет создан в нашей республике, на территории Иннополиса, где эта технология получит развитие. Это позволит сформировать в Иннополисе компетенции, направленные на решение задач реального сектора экономики, усилить образовательные программы бакалавриата и магистратуры и развивать науку, основой для которой являются фундаментальные исследования", - сказал заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов.
По словам Шайхутдинова, размер гранта для Иннополиса – 900 миллионов рублей на четыре года, предполагается, что софинансирование от индустриальных заказчиков составит еще 400 миллионов рублей.
Университет Иннополис – российский ИТ-вуз, который специализируется на образовании, исследованиях и разработках в области информационных технологий и робототехники. Расположен в самом молодом городе России Иннополисе. Сегодня в университете работают 13 лабораторий и шесть научно-исследовательских центров, здесь преподают ведущие российские и иностранные специалисты в сферах IT и робототехники. Образовательные программы строятся на потребностях бизнеса и индустрии.
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