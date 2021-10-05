https://ria.ru/20211005/inflyatsiya-1753182762.html

В Минфине назвали инфляцию в России близкой к пику

В Минфине назвали инфляцию в России близкой к пику - РИА Новости, 05.10.2021

В Минфине назвали инфляцию в России близкой к пику

Инфляция в России близка к максимальному значению, но к концу года оно снизится, заявил замминистра финансов Владимир Колычев. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T15:04

2021-10-05T15:04

2021-10-05T15:45

экономика

инфляция

министерство финансов рф (минфин россии)

владимир колычев

россия

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Инфляция в России близка к максимальному значению, но к концу года оно снизится, заявил замминистра финансов Владимир Колычев.При этом представитель ведомства не назвал конкретной цифры.По данным Минэкономразвития, годовая инфляция на 27 сентября ускорилась до 7,26 процента с 6,96 процента неделей ранее. До этого параметр превышал отметку 7,2 процента в 2016 году.В то же время экономисты датского инвестбанка Saxo Bank в прогнозе ранее отметили, что в ближайшие месяцы рост цен может оставаться вблизи восьми процентов, и лишь затем последует небольшой спад.Президент Владимир Путин на встрече с представителями прошедших в Госдуму партий заявил, что по разным оценкам, инфляция будет около шести процентов.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в прошлом месяце пояснила, что сентябрьское ускорение роста цен связано с эффектом базы, так как в том же периоде в прошлом году было небольшое снижение. Она выразила надежду, что выше отметки в районе семи процентов подъема не будет.По оценкам регулятора, индикаторы инфляции, которые характеризуют устойчивые факторы, сейчас находятся выше четырех процентов. Набиуллина указала, что ЦБ не может с помощью ставки влиять на причины повышения — на мировые цены на зерно или сталь, но может через денежно-кредитную политику определить, в какой степени возросшие издержки бизнеса отражаются в ценах. Действия Банка России, считает его председатель, уже тормозят этот перенос.

https://ria.ru/20210908/inflyatsiya-1749154427.html

https://ria.ru/20210927/puzyr-1751617030.html

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экономика, инфляция, министерство финансов рф (минфин россии), владимир колычев, россия