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В Минфине назвали инфляцию в России близкой к пику
В Минфине назвали инфляцию в России близкой к пику - РИА Новости, 05.10.2021
В Минфине назвали инфляцию в России близкой к пику
Инфляция в России близка к максимальному значению, но к концу года оно снизится, заявил замминистра финансов Владимир Колычев. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:04
2021-10-05T15:45
экономика
инфляция
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир колычев
россия
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Инфляция в России близка к максимальному значению, но к концу года оно снизится, заявил замминистра финансов Владимир Колычев.При этом представитель ведомства не назвал конкретной цифры.По данным Минэкономразвития, годовая инфляция на 27 сентября ускорилась до 7,26 процента с 6,96 процента неделей ранее. До этого параметр превышал отметку 7,2 процента в 2016 году.В то же время экономисты датского инвестбанка Saxo Bank в прогнозе ранее отметили, что в ближайшие месяцы рост цен может оставаться вблизи восьми процентов, и лишь затем последует небольшой спад.Президент Владимир Путин на встрече с представителями прошедших в Госдуму партий заявил, что по разным оценкам, инфляция будет около шести процентов.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в прошлом месяце пояснила, что сентябрьское ускорение роста цен связано с эффектом базы, так как в том же периоде в прошлом году было небольшое снижение. Она выразила надежду, что выше отметки в районе семи процентов подъема не будет.По оценкам регулятора, индикаторы инфляции, которые характеризуют устойчивые факторы, сейчас находятся выше четырех процентов. Набиуллина указала, что ЦБ не может с помощью ставки влиять на причины повышения — на мировые цены на зерно или сталь, но может через денежно-кредитную политику определить, в какой степени возросшие издержки бизнеса отражаются в ценах. Действия Банка России, считает его председатель, уже тормозят этот перенос.
https://ria.ru/20210908/inflyatsiya-1749154427.html
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экономика, инфляция, министерство финансов рф (минфин россии), владимир колычев, россия
15:04 05.10.2021 (обновлено: 15:45 05.10.2021)
 
В Минфине назвали инфляцию в России близкой к пику

Замминистра финансов Колычев назвал инфляцию в России близкой к пику

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Инфляция в России близка к максимальному значению, но к концу года оно снизится, заявил замминистра финансов Владимир Колычев.
При этом представитель ведомства не назвал конкретной цифры.
По данным Минэкономразвития, годовая инфляция на 27 сентября ускорилась до 7,26 процента с 6,96 процента неделей ранее. До этого параметр превышал отметку 7,2 процента в 2016 году.
В то же время экономисты датского инвестбанка Saxo Bank в прогнозе ранее отметили, что в ближайшие месяцы рост цен может оставаться вблизи восьми процентов, и лишь затем последует небольшой спад.
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Президент Владимир Путин на встрече с представителями прошедших в Госдуму партий заявил, что по разным оценкам, инфляция будет около шести процентов.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в прошлом месяце пояснила, что сентябрьское ускорение роста цен связано с эффектом базы, так как в том же периоде в прошлом году было небольшое снижение. Она выразила надежду, что выше отметки в районе семи процентов подъема не будет.
По оценкам регулятора, индикаторы инфляции, которые характеризуют устойчивые факторы, сейчас находятся выше четырех процентов. Набиуллина указала, что ЦБ не может с помощью ставки влиять на причины повышения — на мировые цены на зерно или сталь, но может через денежно-кредитную политику определить, в какой степени возросшие издержки бизнеса отражаются в ценах. Действия Банка России, считает его председатель, уже тормозят этот перенос.
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ЭкономикаИнфляцияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Владимир КолычевРоссия
 
 
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