https://ria.ru/20211005/gumenyuk-1753127385.html

Суд арестовал экс-мэра Владивостока Гуменюка

Суд арестовал экс-мэра Владивостока Гуменюка - РИА Новости, 05.10.2021

Суд арестовал экс-мэра Владивостока Гуменюка

Фрунзенский районный суд во Владивостоке арестовал экс-главу города Олега Гуменюка, который подозревается в получении взяток на 19,5 миллиона рублей от... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T11:03

2021-10-05T11:03

2021-10-05T11:06

происшествия

владивосток

следственный комитет россии (ск рф)

олег гуменюк (политик)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 окт – РИА Новости. Фрунзенский районный суд во Владивостоке арестовал экс-главу города Олега Гуменюка, который подозревается в получении взяток на 19,5 миллиона рублей от руководства МУПВ "Некрополь" за покровительство при оказании похоронных услуг, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК РФ по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Аврора Римская.Накануне экс-мэра задержали, в СУСК сообщили, что на него возбуждено дело по статье "получение взятки в особо крупном размере". По версии следствия, с 2019 по 2021 год подозреваемый регулярно получал взятки от руководства МУПВ "Некрополь" и через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему передано более 19,5 миллиона рублей, отмечали в региональном СУСК."Стража на 2 месяца", - сообщила Римская

https://ria.ru/20210929/vzyatka-1752304059.html

владивосток

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происшествия, владивосток, следственный комитет россии (ск рф), олег гуменюк (политик)