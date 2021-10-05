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СК попросил арестовать экс-мэра Владивостока Гуменюка
СК попросил арестовать экс-мэра Владивостока Гуменюка - РИА Новости, 05.10.2021
СК попросил арестовать экс-мэра Владивостока Гуменюка
Фрунзенский районный суд во Владивостоке во вторник изберет меру пресечения экс-мэру Владивостока Олегу Гуменюку, подозреваемому в получении взяток, СК... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T08:47
2021-10-05T08:47
происшествия
владивосток
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 окт – РИА Новости. Фрунзенский районный суд во Владивостоке во вторник изберет меру пресечения экс-мэру Владивостока Олегу Гуменюку, подозреваемому в получении взяток, СК ходатайствует об аресте, сообщили РИА Новости в суде."Поступили материалы в суд. Сегодня будет рассмотрение", - сказал собеседник агентства.По его словам, следствие ходатайствует об аресте Гуменюка.Накануне экс-мэра задержали, в СУСК сообщили, что в отношении него возбуждено дело по статье "получение взятки в особо крупном размере". По версии следствия, с 2019 по 2021 год подозреваемый регулярно получал взятки от руководства МУПВ "Некрополь" и через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему передано более 19,5 миллиона рублей, отмечали в региональном СУСК.
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происшествия, владивосток, следственный комитет россии (ск рф)
08:47 05.10.2021
 
СК попросил арестовать экс-мэра Владивостока Гуменюка

СК попросил арестовать экс-мэра Владивостока Гуменюка, подозреваемого в получении взяток

© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкМэр Владивостока Олег Гуменюк
Мэр Владивостока Олег Гуменюк - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Татьяна Меель
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ВЛАДИВОСТОК, 5 окт – РИА Новости. Фрунзенский районный суд во Владивостоке во вторник изберет меру пресечения экс-мэру Владивостока Олегу Гуменюку, подозреваемому в получении взяток, СК ходатайствует об аресте, сообщили РИА Новости в суде.
"Поступили материалы в суд. Сегодня будет рассмотрение", - сказал собеседник агентства.
По его словам, следствие ходатайствует об аресте Гуменюка.
Накануне экс-мэра задержали, в СУСК сообщили, что в отношении него возбуждено дело по статье "получение взятки в особо крупном размере". По версии следствия, с 2019 по 2021 год подозреваемый регулярно получал взятки от руководства МУПВ "Некрополь" и через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему передано более 19,5 миллиона рублей, отмечали в региональном СУСК.
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 10:00
Трутнев рассказал, на что экс-мэр Владивостока тратил федеральные деньги
 
ПроисшествияВладивостокСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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