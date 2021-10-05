https://ria.ru/20211005/gumenyuk-1753106012.html

СК попросил арестовать экс-мэра Владивостока Гуменюка

СК попросил арестовать экс-мэра Владивостока Гуменюка - РИА Новости, 05.10.2021

СК попросил арестовать экс-мэра Владивостока Гуменюка

Фрунзенский районный суд во Владивостоке во вторник изберет меру пресечения экс-мэру Владивостока Олегу Гуменюку, подозреваемому в получении взяток, СК... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T08:47

2021-10-05T08:47

2021-10-05T08:47

происшествия

владивосток

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 окт – РИА Новости. Фрунзенский районный суд во Владивостоке во вторник изберет меру пресечения экс-мэру Владивостока Олегу Гуменюку, подозреваемому в получении взяток, СК ходатайствует об аресте, сообщили РИА Новости в суде."Поступили материалы в суд. Сегодня будет рассмотрение", - сказал собеседник агентства.По его словам, следствие ходатайствует об аресте Гуменюка.Накануне экс-мэра задержали, в СУСК сообщили, что в отношении него возбуждено дело по статье "получение взятки в особо крупном размере". По версии следствия, с 2019 по 2021 год подозреваемый регулярно получал взятки от руководства МУПВ "Некрополь" и через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему передано более 19,5 миллиона рублей, отмечали в региональном СУСК.

https://ria.ru/20210519/mer-1732901809.html

владивосток

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2021

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происшествия, владивосток, следственный комитет россии (ск рф)