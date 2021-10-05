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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211005/golikova-1753193436.html
В России от COVID-19 полностью привиты 42,2 миллиона человек
В России от COVID-19 полностью привиты 42,2 миллиона человек - РИА Новости, 05.10.2021
В России от COVID-19 полностью привиты 42,2 миллиона человек
Первым компонентом от коронавируса в России привиты 47,4 миллиона человек, полностью - 42,2 миллиона, повторно и после болезни - 1,9 миллиона, сообщила... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:45
2021-10-05T15:53
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Первым компонентом от коронавируса в России привиты 47,4 миллиона человек, полностью - 42,2 миллиона, повторно и после болезни - 1,9 миллиона, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."На сегодняшний день привиты первым компонентом 47,4 миллионов человек, полностью привиты 42,2 миллионов человек, повторно вакцинированы и вакцинированы после болезни 1,9 миллиона человек", - сказала Голикова на совещании у президента России Владимира Путина."Чтобы достигнуть коллективного иммунитета, который мы для себя определили, нужно еще привить первично 35,9 миллиона человек и осуществить повторную вакцинацию переболевших более чем шесть месяцев назад и ревакцинированных более чем шесть месяцев назад - 7,6 миллиона человек", - сказала Голикова на совещании у президента России Владимира Путина.Вице-премьер добавила, что "очевидно, что эти цифры подвижны" и зависят от заболеваемости в РФ."Они мониторируются в ежедневном режиме", - сказала она.
https://ria.ru/20211004/immunitet-1753000920.html
https://ria.ru/20211004/mishustin-1752996440.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, владимир путин, татьяна голикова
15:45 05.10.2021 (обновлено: 15:53 05.10.2021)
 
В России от COVID-19 полностью привиты 42,2 миллиона человек

Голикова заявила, что в России от COVID-19 полностью привиты 42,2 миллиона человек

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник делает женщине прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Медицинский работник делает женщине прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Первым компонентом от коронавируса в России привиты 47,4 миллиона человек, полностью - 42,2 миллиона, повторно и после болезни - 1,9 миллиона, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"На сегодняшний день привиты первым компонентом 47,4 миллионов человек, полностью привиты 42,2 миллионов человек, повторно вакцинированы и вакцинированы после болезни 1,9 миллиона человек", - сказала Голикова на совещании у президента России Владимира Путина.
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"Чтобы достигнуть коллективного иммунитета, который мы для себя определили, нужно еще привить первично 35,9 миллиона человек и осуществить повторную вакцинацию переболевших более чем шесть месяцев назад и ревакцинированных более чем шесть месяцев назад - 7,6 миллиона человек", - сказала Голикова на совещании у президента России Владимира Путина.
Вице-премьер добавила, что "очевидно, что эти цифры подвижны" и зависят от заболеваемости в РФ.
"Они мониторируются в ежедневном режиме", - сказала она.
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Владимир ПутинТатьяна Голикова
 
 
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