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Украинцы приготовились доживать
Украинцы о топливном кризисе: безвиз получили, теперь получим безгаз - РИА Новости, 05.10.2021
Украинцы приготовились доживать
Читатели украинских газет заявили, что приготовились "доживать" из-за топливного кризиса и бездарной антироссийской политики "Нафтогаза". РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T17:41
2021-10-05T18:33
политика
венгрия
европа
укртрансгаз
верховная рада украины
газпром
юрий бойко
турецкий поток
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Читатели украинских газет заявили, что приготовились "доживать" из-за топливного кризиса и бездарной антироссийской политики "Нафтогаза"."Поживем — увидим, если только доживем вашими молитвами…" — посетовал Александр Степанов."И что теперь? Придется покупать напрямую (у России. — Прим. ред.)?" — задался вопросом Ливский Караим."Издеваются над Украиной, морковку покажут, поманят, а потом уберут", — считает Богдан Шановный."Если откинуть неприятные последствия для Украины, то эпический провал "Нафтогаза" — та еще ржака", — написал Александр Мильштейн.Он также напомнил, что топ-менеджеры компании получали миллионы рублей в день вместо того, чтобы заниматься развитием газодобычи. Тем временем сотрудники "Газпрома" "без лишнего шума и пафоса просто вкалывали как одержимые"."И вот результат", — заключил пользователь.Киев с 2015 года фактически перекупает российский газ у Европы. С сентября 2020 года страна полностью перешла на импорт сырья с помощью виртуального реверса, который позволял ей оставлять часть транзитного топлива на своей территории.Однако "Газпром" и венгерская MVM CEEnergy Ltd 27 сентября подписали соглашение сроком на 15 лет о ежегодной поставке 4,5 миллиарда кубометров газа через "Турецкий поток" и другие ГТС Юго-Восточной Европы в обход Украины.Позднее в Киеве заявили, что российская компания прекратила прокачку через их территорию в Венгрию, страна приостановила заполнение подземных хранилищ (ПХГ). При этом у Украины все еще есть возможность импортировать топливо по схеме виртуального реверса из Польши и Словакии.Кризис в Европе осложняется еще и резким ростом цен на энергоносители. Месяц назад расчетная стоимость газа чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября достигла отметки в 1450 долларов. Это происходит несмотря на то, что Россия выполняет все контрактные обязательства по поставкам на континент: их объем уже приблизился к историческому максимуму.На фоне этих событий депутат Верховной рады Юрий Бойко призвал Украину вернуться к прямым контрактам с российским "Газпромом". Он отметил, что эта мера могла бы защитить население от колебаний на европейском рынке.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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политика, венгрия, европа, укртрансгаз, верховная рада украины, газпром, юрий бойко, турецкий поток, россия
17:41 05.10.2021 (обновлено: 18:33 05.10.2021)
 
Украинцы о топливном кризисе: безвиз получили, теперь получим безгаз

Украинцев разозлила антироссийская политика "Нафтогаза", создавшая топливный кризис

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Читатели украинских газет заявили, что приготовились "доживать" из-за топливного кризиса и бездарной антироссийской политики "Нафтогаза".
"Безвиз получили, теперь получите безгаз", — сыронизировал Юра Зануда.
"Поживем — увидим, если только доживем вашими молитвами…" — посетовал Александр Степанов.
"И что теперь? Придется покупать напрямую (у России. — Прим. ред.)?" — задался вопросом Ливский Караим.
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"Издеваются над Украиной, морковку покажут, поманят, а потом уберут", — считает Богдан Шановный.
"Если откинуть неприятные последствия для Украины, то эпический провал "Нафтогаза" — та еще ржака", — написал Александр Мильштейн.
Он также напомнил, что топ-менеджеры компании получали миллионы рублей в день вместо того, чтобы заниматься развитием газодобычи. Тем временем сотрудники "Газпрома" "без лишнего шума и пафоса просто вкалывали как одержимые".
"И вот результат", — заключил пользователь.
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Однако "Газпром" и венгерская MVM CEEnergy Ltd 27 сентября подписали соглашение сроком на 15 лет о ежегодной поставке 4,5 миллиарда кубометров газа через "Турецкий поток" и другие ГТС Юго-Восточной Европы в обход Украины.
Позднее в Киеве заявили, что российская компания прекратила прокачку через их территорию в Венгрию, страна приостановила заполнение подземных хранилищ (ПХГ). При этом у Украины все еще есть возможность импортировать топливо по схеме виртуального реверса из Польши и Словакии.
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На фоне этих событий депутат Верховной рады Юрий Бойко призвал Украину вернуться к прямым контрактам с российским "Газпромом". Он отметил, что эта мера могла бы защитить население от колебаний на европейском рынке.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ПолитикаВенгрияЕвропаУкртрансгазВерховная Рада УкраиныГазпромЮрий БойкоТурецкий потокРоссия
 
 
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