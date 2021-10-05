https://ria.ru/20211005/gnev-1753221920.html

Украинцы приготовились доживать

Украинцы о топливном кризисе: безвиз получили, теперь получим безгаз - РИА Новости, 05.10.2021

Украинцы приготовились доживать

Читатели украинских газет заявили, что приготовились "доживать" из-за топливного кризиса и бездарной антироссийской политики "Нафтогаза". РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T17:41

2021-10-05T17:41

2021-10-05T18:33

политика

венгрия

европа

укртрансгаз

верховная рада украины

газпром

юрий бойко

турецкий поток

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Читатели украинских газет заявили, что приготовились "доживать" из-за топливного кризиса и бездарной антироссийской политики "Нафтогаза"."Поживем — увидим, если только доживем вашими молитвами…" — посетовал Александр Степанов."И что теперь? Придется покупать напрямую (у России. — Прим. ред.)?" — задался вопросом Ливский Караим."Издеваются над Украиной, морковку покажут, поманят, а потом уберут", — считает Богдан Шановный."Если откинуть неприятные последствия для Украины, то эпический провал "Нафтогаза" — та еще ржака", — написал Александр Мильштейн.Он также напомнил, что топ-менеджеры компании получали миллионы рублей в день вместо того, чтобы заниматься развитием газодобычи. Тем временем сотрудники "Газпрома" "без лишнего шума и пафоса просто вкалывали как одержимые"."И вот результат", — заключил пользователь.Киев с 2015 года фактически перекупает российский газ у Европы. С сентября 2020 года страна полностью перешла на импорт сырья с помощью виртуального реверса, который позволял ей оставлять часть транзитного топлива на своей территории.Однако "Газпром" и венгерская MVM CEEnergy Ltd 27 сентября подписали соглашение сроком на 15 лет о ежегодной поставке 4,5 миллиарда кубометров газа через "Турецкий поток" и другие ГТС Юго-Восточной Европы в обход Украины.Позднее в Киеве заявили, что российская компания прекратила прокачку через их территорию в Венгрию, страна приостановила заполнение подземных хранилищ (ПХГ). При этом у Украины все еще есть возможность импортировать топливо по схеме виртуального реверса из Польши и Словакии.Кризис в Европе осложняется еще и резким ростом цен на энергоносители. Месяц назад расчетная стоимость газа чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября достигла отметки в 1450 долларов. Это происходит несмотря на то, что Россия выполняет все контрактные обязательства по поставкам на континент: их объем уже приблизился к историческому максимуму.На фоне этих событий депутат Верховной рады Юрий Бойко призвал Украину вернуться к прямым контрактам с российским "Газпромом". Он отметил, что эта мера могла бы защитить население от колебаний на европейском рынке.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211005/gaz-1753224204.html

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политика, венгрия, европа, укртрансгаз, верховная рада украины, газпром, юрий бойко, турецкий поток, россия