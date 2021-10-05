https://ria.ru/20211005/gintsburg-1753262603.html

Российский еврейский конгресс сравнил Гинцбурга с Моисеем

Российский еврейский конгресс сравнил Гинцбурга с Моисеем - РИА Новости, 05.10.2021

Российский еврейский конгресс сравнил Гинцбурга с Моисеем

Команда Центра имени Гамалеи и ее руководитель Александр Гинцбург, создатель первой в мире вакцины от COVID-19 "Спутник V", были удостоены премии Российского... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T23:39

2021-10-05T23:39

2021-10-05T23:52

распространение коронавируса

андрей макаревич

российский еврейский конгресс

реувен ривлин

коммунарка (москва)

александр гинцбург

барвиха

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Команда Центра имени Гамалеи и ее руководитель Александр Гинцбург, создатель первой в мире вакцины от COVID-19 "Спутник V", были удостоены премии Российского еврейского конгресса (РЕК) "Global Influence Award" на торжественном вечере в честь 25-летия РЕК во вторник, член бюро президиума конгресса Авшолум Юнаев сравнил Гинцбурга с Моисеем, вручая ему награду, передает корреспондент РИА Новости."Александр Леонидович как Моисей - помог нам всем выйти из карантина на свободу. Когда мы столкнулись с вирусом и жили в изоляции, мы были несвободными людьми. Через возможность привиться "Спутником" он дал нам путь к свободе", - сказал, вручая премию, Юнаев."Global Influence Award" - это особый знак признательности людям, чья деятельность оказала наибольшее влияние на мир. Ранее премии РЕК были удостоены президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер, мэр Иерусалима Моше Лион, музыкант Андрей Макаревич, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко и другие. В 2021 году лауреатами стали также 10-й президент Израиля Реувен Ривлин, занимавший этот пост с 2014 по 2021 год, и команда компании "Яндекс".Благотворительный вечер по случаю 25-летия РЕК проходит в подмосковной Барвихе. РЕК, по словам его руководства - крупнейшая светская еврейская организация России, благотворительный фонд и член Всемирного еврейского конгресса (ВЕК). Он был создан в 1996 году инициативной группой крупных еврейских бизнесменов, активистов еврейских организаций и авторитетных религиозных деятелей для поддержки возрождения еврейской жизни в России.

https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753260224.html

https://ria.ru/20210609/premiya-1736257155.html

коммунарка (москва)

барвиха

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей макаревич, российский еврейский конгресс, реувен ривлин, коммунарка (москва), александр гинцбург, барвиха, россия, вакцинация россиян от covid-19, религия