https://ria.ru/20211005/genotsid-1753128035.html

Решение псковского суда о геноциде народов СССР вступило в силу

Решение псковского суда о геноциде народов СССР вступило в силу - РИА Новости, 05.10.2021

Решение псковского суда о геноциде народов СССР вступило в силу

Решение Псковского областного суда о признании фактов геноцида народов СССР в военные годы вступило в силу, сообщила Генпрокуратура. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T11:07

2021-10-05T11:07

2021-10-05T12:20

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Решение Псковского областного суда о признании фактов геноцида народов СССР в военные годы вступило в силу, сообщила Генпрокуратура.Инстанция в августе удовлетворила заявление прокурора области, который, как отмечается в материалах, действовал в интересах государства — России, родственников (потомков) мирных жителей и военнопленных, погибших на территории Псковской области во времена Великой Отечественной войны от действий нацистов. Суд рассмотрел архивные документы о массовых захоронениях на территории бывшего концлагеря в деревне Моглино, Глоте, а также вблизи базы отдыха "Раздолье" в Пскове и в лесном массиве между улицами Луговая и Пограничная. Там немцы сформировали карательные батальоны, которые возглавляли офицеры СС. В качестве исполнителей в нем действовали выходцы из Эстонской ССР.В 1941-1944 годах они систематически расстреливали и пытали мирных граждан, военнопленных Красной армии.Жертвами фашистов стали более 75 тысяч жителей региона и более 377 тысяч военнопленных. Вдобавок более 192 тысяч человек насилием принудили работать на противника.

https://ria.ru/20210322/genotsid-1602327141.html

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происшествия, псковский район, псковская область, генеральная прокуратура рф, псковский областной суд, россия