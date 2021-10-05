https://ria.ru/20211005/gaz-1753254829.html
Цена фьючерсов на газ в Европе завершила торги выше 1400 долларов
Цена фьючерсов на газ в Европе завершила торги выше 1400 долларов - РИА Новости, 05.10.2021
Цена фьючерсов на газ в Европе завершила торги выше 1400 долларов
Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов осталась выше отметки 1400 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T21:38
2021-10-05T21:38
2021-10-05T22:02
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газпром
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов осталась выше отметки 1400 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures.За день топливо подорожало на 22 процента.При этом его стоимость во время торгов достигла исторического максимума — 1456,8 доллара, а к концу торгов чуть снизилась, составив 1414,7 доллара.Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. Накануне торги закрылись на уровне 1156,3 доллара за тысячу кубометров, а расчетная цена приблизилась к 1160 долларам.Стоимость газа на европейском рынке взлетела в последние недели — если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они поднялись до 614 долларов, а к концу сентября подорожали вдвое.По мнению экспертов, это связано с низким уровнем заполненности газохранилищ на континенте, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.На этом фоне цена акций "Газпрома" обновила исторический максимум — более 382 рублей.
https://ria.ru/20211005/gaz-1753207767.html
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экономика, европа, газпром, цены на нефть
21:38 05.10.2021 (обновлено: 22:02 05.10.2021)
Цена фьючерсов на газ в Европе завершила торги выше 1400 долларов
Цена фьючерсов на газ к закрытию торгов составила 1414,7 доллара
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.
Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе
к закрытию торгов осталась выше отметки 1400 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures.
За день топливо подорожало на 22 процента.
При этом его стоимость во время торгов достигла исторического максимума — 1456,8 доллара, а к концу торгов чуть снизилась, составив 1414,7 доллара.
Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. Накануне торги закрылись на уровне 1156,3 доллара за тысячу кубометров, а расчетная цена приблизилась к 1160 долларам.
Стоимость газа на европейском рынке взлетела в последние недели — если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они поднялись до 614 долларов, а к концу сентября подорожали вдвое.
По мнению экспертов, это связано с низким уровнем заполненности газохранилищ на континенте, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии
.
На этом фоне цена акций "Газпрома
" обновила исторический максимум — более 382 рублей.