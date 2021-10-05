https://ria.ru/20211005/gaz-1753254829.html

Цена фьючерсов на газ в Европе завершила торги выше 1400 долларов

Цена фьючерсов на газ в Европе завершила торги выше 1400 долларов - РИА Новости, 05.10.2021

Цена фьючерсов на газ в Европе завершила торги выше 1400 долларов

Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов осталась выше отметки 1400 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T21:38

2021-10-05T21:38

2021-10-05T22:02

экономика

европа

газпром

цены на нефть

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов осталась выше отметки 1400 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures.За день топливо подорожало на 22 процента.При этом его стоимость во время торгов достигла исторического максимума — 1456,8 доллара, а к концу торгов чуть снизилась, составив 1414,7 доллара.Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. Накануне торги закрылись на уровне 1156,3 доллара за тысячу кубометров, а расчетная цена приблизилась к 1160 долларам.Стоимость газа на европейском рынке взлетела в последние недели — если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они поднялись до 614 долларов, а к концу сентября подорожали вдвое.По мнению экспертов, это связано с низким уровнем заполненности газохранилищ на континенте, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.На этом фоне цена акций "Газпрома" обновила исторический максимум — более 382 рублей.

https://ria.ru/20211005/gaz-1753207767.html

https://ria.ru/20211005/velikobritaniya-1753051922.html

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экономика, европа, газпром, цены на нефть