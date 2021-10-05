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Социальная газификация охватила 300 сел и деревень МО
Социальная газификация охватила 300 сел и деревень МО - РИА Новости, 05.10.2021
Социальная газификация охватила 300 сел и деревень МО
Программа "Социальная газификация" охватила уже 300 сел и деревень Московской области. Еще в 294 населенных пунктах работы еще ведутся, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T20:24
2021-10-05T20:24
2021-10-05T20:24
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Программа "Социальная газификация" охватила уже 300 сел и деревень Московской области. Еще в 294 населенных пунктах работы еще ведутся, сообщил телеканал "360".Лидером по газификации стал городской округ Луховицы: там газифицировано 19 населенных пунктов. После Луховиц больше всего подключений провели в Егорьевске, Клину, Раменском, Дмитрове и Орехово-Зуеве.Сейчас работы ведутся одновременно в 294 населенных пунктах региона. Информация о графике работ и сроках отображается на интерактивной карте на сайте "Мособлгаза".До конца 2022 года в Подмосковье газ до участков проведут в 2,8 тысячи населенных пунктов.
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московская область (подмосковье), мособлгаз