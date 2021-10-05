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Новости Подмосковья
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Социальная газификация охватила 300 сел и деревень МО
Социальная газификация охватила 300 сел и деревень МО - РИА Новости, 05.10.2021
Социальная газификация охватила 300 сел и деревень МО
Программа "Социальная газификация" охватила уже 300 сел и деревень Московской области. Еще в 294 населенных пунктах работы еще ведутся, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T20:24
2021-10-05T20:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Программа "Социальная газификация" охватила уже 300 сел и деревень Московской области. Еще в 294 населенных пунктах работы еще ведутся, сообщил телеканал "360".Лидером по газификации стал городской округ Луховицы: там газифицировано 19 населенных пунктов. После Луховиц больше всего подключений провели в Егорьевске, Клину, Раменском, Дмитрове и Орехово-Зуеве.Сейчас работы ведутся одновременно в 294 населенных пунктах региона. Информация о графике работ и сроках отображается на интерактивной карте на сайте "Мособлгаза".До конца 2022 года в Подмосковье газ до участков проведут в 2,8 тысячи населенных пунктов.
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московская область (подмосковье), мособлгаз
20:24 05.10.2021
 

Социальная газификация охватила 300 сел и деревень МО

© РИА Новости / Виталий БелоусовГазораспределительное устройство в одном из СНТ
Газораспределительное устройство в одном из СНТ - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Программа "Социальная газификация" охватила уже 300 сел и деревень Московской области. Еще в 294 населенных пунктах работы еще ведутся, сообщил телеканал "360".
Лидером по газификации стал городской округ Луховицы: там газифицировано 19 населенных пунктов. После Луховиц больше всего подключений провели в Егорьевске, Клину, Раменском, Дмитрове и Орехово-Зуеве.
Сейчас работы ведутся одновременно в 294 населенных пунктах региона. Информация о графике работ и сроках отображается на интерактивной карте на сайте "Мособлгаза".
"По плану в этом году мы должны подключить к газу 29 тысяч домов в 1113 населенных пунктах. Сейчас мы уверенно идем к этой цифре. Работаем по графику, и уже нет сомнений, что поставленная президентом задача будет выполнена в срок", — рассказал директор "Мособлгаза" Игорь Баранов.
До конца 2022 года в Подмосковье газ до участков проведут в 2,8 тысячи населенных пунктов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Мособлгаз
 
 
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