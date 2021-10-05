https://ria.ru/20211005/gaz-1753207767.html

В Польше обвинили "Газпром" в повышении цены на газ

В Польше обвинили "Газпром" в повышении цены на газ - РИА Новости, 05.10.2021

В Польше обвинили "Газпром" в повышении цены на газ

Председатель правления польского нефтегазового концерна PGNIG Павел Маевский заявил, что в стране хотят повысить цены на природный газ, и обвинил в этом... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T16:32

2021-10-05T16:32

2021-10-05T17:48

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ВАРШАВА, 5 окт — РИА Новости. Председатель правления польского нефтегазового концерна PGNIG Павел Маевский заявил, что в стране хотят повысить цены на природный газ, и обвинил в этом "Газпром"В соответствии с местным законодательством для их увеличения поставщик должен подать заявку в управление по регулированию энергетики.Маевский заверил, компания постарается сделать повышение стоимости топлива минимальным для населения."Конечно, заявка будет не такой, как рост цен на газ, с которым мы сейчас имеем дело на европейских биржах. Это совершенно беспрецедентная и беспрецедентная акция. Это результат действий "Газпрома". Посмотрите, как может выглядеть энергетический шантаж с российской стороны", — добавил он.При этом представитель концерна сообщил, что газовые хранилища в Польше заполнены почти на 100%. Отвечая на вопрос о ценах на ближайшие месяцы, он сказал, что их сложно прогнозировать, поскольку, по мнению компании, ситуация контролируется политикой, проводимой "Газпромом".Ранее сообщалось, что фьючерсные цены на газ в Европе побили очередной рекорд, чуть превысили 1360 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

https://ria.ru/20211005/gaz-1753126961.html

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польша

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экономика, в мире, природный газ, европа, польша, газпром, pgnig, россия