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В Польше обвинили "Газпром" в повышении цены на газ
В Польше обвинили "Газпром" в повышении цены на газ - РИА Новости, 05.10.2021
В Польше обвинили "Газпром" в повышении цены на газ
Председатель правления польского нефтегазового концерна PGNIG Павел Маевский заявил, что в стране хотят повысить цены на природный газ, и обвинил в этом... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T16:32
2021-10-05T16:32
2021-10-05T17:48
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ВАРШАВА, 5 окт — РИА Новости. Председатель правления польского нефтегазового концерна PGNIG Павел Маевский заявил, что в стране хотят повысить цены на природный газ, и обвинил в этом "Газпром"В соответствии с местным законодательством для их увеличения поставщик должен подать заявку в управление по регулированию энергетики.Маевский заверил, компания постарается сделать повышение стоимости топлива минимальным для населения."Конечно, заявка будет не такой, как рост цен на газ, с которым мы сейчас имеем дело на европейских биржах. Это совершенно беспрецедентная и беспрецедентная акция. Это результат действий "Газпрома". Посмотрите, как может выглядеть энергетический шантаж с российской стороны", — добавил он.При этом представитель концерна сообщил, что газовые хранилища в Польше заполнены почти на 100%. Отвечая на вопрос о ценах на ближайшие месяцы, он сказал, что их сложно прогнозировать, поскольку, по мнению компании, ситуация контролируется политикой, проводимой "Газпромом".Ранее сообщалось, что фьючерсные цены на газ в Европе побили очередной рекорд, чуть превысили 1360 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
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экономика, в мире, природный газ, европа, польша, газпром, pgnig, россия
16:32 05.10.2021 (обновлено: 17:48 05.10.2021)
В Польше обвинили "Газпром" в повышении цены на газ
Председатель правления PGNIG Маевский обвинил "Газпром" в повышении цены на газ в Европе
ВАРШАВА, 5 окт — РИА Новости.
Председатель правления польского нефтегазового концерна PGNIG
Павел Маевский заявил, что в стране хотят повысить цены на природный газ, и обвинил в этом "Газпром
"
В соответствии с местным законодательством для их увеличения поставщик должен подать заявку в управление по регулированию энергетики.
Маевский заверил, компания постарается сделать повышение стоимости топлива минимальным для населения.
"Конечно, заявка будет не такой, как рост цен на газ, с которым мы сейчас имеем дело на европейских биржах. Это совершенно беспрецедентная и беспрецедентная акция. Это результат действий "Газпрома". Посмотрите, как может выглядеть энергетический шантаж с российской стороны", — добавил он.
При этом представитель концерна сообщил, что газовые хранилища в Польше заполнены почти на 100%. Отвечая на вопрос о ценах на ближайшие месяцы, он сказал, что их сложно прогнозировать, поскольку, по мнению компании, ситуация контролируется политикой, проводимой "Газпромом".
Ранее сообщалось, что фьючерсные цены на газ в Европе
побили очередной рекорд, чуть превысили 1360 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.