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Цена фьючерсов на газ в Европе вновь побила рекорд
Цена фьючерсов на газ в Европе вновь побила рекорд - РИА Новости, 05.10.2021
Цена фьючерсов на газ в Европе вновь побила рекорд
Цена фьючерсов на газ в Европе обновила рекорд, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T16:11
2021-10-05T16:31
экономика
европа
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Цена фьючерсов на газ в Европе обновила рекорд, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.Стоимость ноябрьского фьючерса по индексу голландского TTF — самого ликвидного европейского хаба — начала торги на отметке чуть ниже 1190 долларов за тысячу кубометров, но за день выросла на 23 процента и к 15:26 мск достигла 1472,4 доллара. Спустя 11 минут этот показатель снизился до 1369,4 доллара.Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В понедельник торги закрылись на уровне 1156,3 доллара за тысячу кубометров, а расчетная цена приблизилась к 1160 долларам.Цена газа на европейском рынке взлетела за последние несколько недель: в начале августа она была на уровне 515 долларов за тысячу кубов, месяц спустя поднялась до 614 долларов, а к концу сентября выросла вдвое.Аналитики полагают, что это вызвано низким уровнем заполненности газохранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.Между тем акции "Газпрома" обновили исторический максимум — более 382 рублей.Накануне оператор "Северного потока — 2" начал заполнять первую нитку газопровода, на фоне чего цена этого вида топлива кратковременно снизилась.
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экономика, европа
16:11 05.10.2021 (обновлено: 16:31 05.10.2021)
 
Цена фьючерсов на газ в Европе вновь побила рекорд

Цена фьючерсов на газ в Европе достигла 1427 долларов за тысячу кубометров

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Цена фьючерсов на газ в Европе обновила рекорд, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Стоимость ноябрьского фьючерса по индексу голландского TTF — самого ликвидного европейского хаба — начала торги на отметке чуть ниже 1190 долларов за тысячу кубометров, но за день выросла на 23 процента и к 15:26 мск достигла 1472,4 доллара. Спустя 11 минут этот показатель снизился до 1369,4 доллара.
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Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В понедельник торги закрылись на уровне 1156,3 доллара за тысячу кубометров, а расчетная цена приблизилась к 1160 долларам.
Цена газа на европейском рынке взлетела за последние несколько недель: в начале августа она была на уровне 515 долларов за тысячу кубов, месяц спустя поднялась до 614 долларов, а к концу сентября выросла вдвое.
Аналитики полагают, что это вызвано низким уровнем заполненности газохранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
Между тем акции "Газпрома" обновили исторический максимум — более 382 рублей.
Накануне оператор "Северного потока — 2" начал заполнять первую нитку газопровода, на фоне чего цена этого вида топлива кратковременно снизилась.
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