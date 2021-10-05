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В МИД Украины обвинили Россию в хаосе на европейском газовом рынке
В МИД Украины обвинили Россию в хаосе на европейском газовом рынке - РИА Новости, 05.10.2021
В МИД Украины обвинили Россию в хаосе на европейском газовом рынке
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что Россия создает хаос на рынке в Европе из-за "накручивания" цен на газ и сообщил о готовности... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:41
2021-10-05T15:41
в мире
украина
евросоюз
мид украины
газпром
дмитрий кулеба
северный поток — 2
россия
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КИЕВ, 5 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что Россия создает хаос на рынке в Европе из-за "накручивания" цен на газ и сообщил о готовности вместе с Польшей противодействовать угрозам энергетической безопасности, сообщили в пресс-службе украинского МИД.По данным пресс-службы, Кулеба в ходе рабочего визита в Польшу провел переговоры с польским коллегой Збигневом Рау, на которых обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений.Стороны на переговорах отметили важность плановой интеграции украинской энергетической системы в европейскую ENTSO-E.Также главы МИД уделили особое внимание польскому председательству в ОБСЕ в 2022 году. В частности, Кулеба пригласил министра иностранных дел Польши как председательствующего в ОБСЕ посетить в начале 2022 года линию разграничения в Донбассе.Как сообщили в украинском МИД, глава польского ведомства заверил их, что ключевыми приоритетами председательства Польши в ОБСЕ будут прекращение конфликта в Донбассе и "возвращение" Крыма в состав Украины. Также он выразил готовность активно содействовать воплощению задач "Крымской платформы" - саммита, нацеленного на "возвращение" полуострова."Газпром" в сентябре объявил о полном окончании строительства "Северного потока 2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода в качестве независимого для начала поставок газа. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита. Киев считает, что этот проект угрожает энергобезопасности Украины и Европы.
https://ria.ru/20211004/pugalo-1753078674.html
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в мире, украина, евросоюз, мид украины, газпром, дмитрий кулеба, северный поток — 2, россия
15:41 05.10.2021
 
В МИД Украины обвинили Россию в хаосе на европейском газовом рынке

Глава МИД Украины Кулеба: Россия создает хаос на европейском рынке, накручивая цены на газ

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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КИЕВ, 5 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что Россия создает хаос на рынке в Европе из-за "накручивания" цен на газ и сообщил о готовности вместе с Польшей противодействовать угрозам энергетической безопасности, сообщили в пресс-службе украинского МИД.
По данным пресс-службы, Кулеба в ходе рабочего визита в Польшу провел переговоры с польским коллегой Збигневом Рау, на которых обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений.
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"Северный поток 2" подрывает безопасность не только Украины и Польши, но и всей Европы. Россия уже целенаправленно дестабилизирует поставки газа европейским потребителям и создает хаос на рынке из-за накручивания цен на газ. Украина и Польша готовы совместно противодействовать угрозам энергетической безопасности и стабильности европейского континента", - цитирует Кулебу пресс-служба.
Стороны на переговорах отметили важность плановой интеграции украинской энергетической системы в европейскую ENTSO-E.
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Также главы МИД уделили особое внимание польскому председательству в ОБСЕ в 2022 году. В частности, Кулеба пригласил министра иностранных дел Польши как председательствующего в ОБСЕ посетить в начале 2022 года линию разграничения в Донбассе.
Как сообщили в украинском МИД, глава польского ведомства заверил их, что ключевыми приоритетами председательства Польши в ОБСЕ будут прекращение конфликта в Донбассе и "возвращение" Крыма в состав Украины. Также он выразил готовность активно содействовать воплощению задач "Крымской платформы" - саммита, нацеленного на "возвращение" полуострова.
"Газпром" в сентябре объявил о полном окончании строительства "Северного потока 2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода в качестве независимого для начала поставок газа. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита. Киев считает, что этот проект угрожает энергобезопасности Украины и Европы.
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В миреУкраинаЕвросоюзМИД УкраиныГазпромДмитрий КулебаСеверный поток — 2Россия
 
 
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