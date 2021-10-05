В МИД Украины обвинили Россию в хаосе на европейском газовом рынке
Глава МИД Украины Кулеба: Россия создает хаос на европейском рынке, накручивая цены на газ
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
КИЕВ, 5 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что Россия создает хаос на рынке в Европе из-за "накручивания" цен на газ и сообщил о готовности вместе с Польшей противодействовать угрозам энергетической безопасности, сообщили в пресс-службе украинского МИД.
По данным пресс-службы, Кулеба в ходе рабочего визита в Польшу провел переговоры с польским коллегой Збигневом Рау, на которых обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений.
"Северный поток 2" подрывает безопасность не только Украины и Польши, но и всей Европы. Россия уже целенаправленно дестабилизирует поставки газа европейским потребителям и создает хаос на рынке из-за накручивания цен на газ. Украина и Польша готовы совместно противодействовать угрозам энергетической безопасности и стабильности европейского континента", - цитирует Кулебу пресс-служба.
Стороны на переговорах отметили важность плановой интеграции украинской энергетической системы в европейскую ENTSO-E.
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Как сообщили в украинском МИД, глава польского ведомства заверил их, что ключевыми приоритетами председательства Польши в ОБСЕ будут прекращение конфликта в Донбассе и "возвращение" Крыма в состав Украины. Также он выразил готовность активно содействовать воплощению задач "Крымской платформы" - саммита, нацеленного на "возвращение" полуострова.
"Газпром" в сентябре объявил о полном окончании строительства "Северного потока 2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода в качестве независимого для начала поставок газа. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита. Киев считает, что этот проект угрожает энергобезопасности Украины и Европы.
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