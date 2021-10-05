https://ria.ru/20211005/gaz-1753192414.html

В МИД Украины обвинили Россию в хаосе на европейском газовом рынке

В МИД Украины обвинили Россию в хаосе на европейском газовом рынке - РИА Новости, 05.10.2021

В МИД Украины обвинили Россию в хаосе на европейском газовом рынке

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что Россия создает хаос на рынке в Европе из-за "накручивания" цен на газ и сообщил о готовности... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T15:41

2021-10-05T15:41

2021-10-05T15:41

в мире

украина

евросоюз

мид украины

газпром

дмитрий кулеба

северный поток — 2

россия

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КИЕВ, 5 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что Россия создает хаос на рынке в Европе из-за "накручивания" цен на газ и сообщил о готовности вместе с Польшей противодействовать угрозам энергетической безопасности, сообщили в пресс-службе украинского МИД.По данным пресс-службы, Кулеба в ходе рабочего визита в Польшу провел переговоры с польским коллегой Збигневом Рау, на которых обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений.Стороны на переговорах отметили важность плановой интеграции украинской энергетической системы в европейскую ENTSO-E.Также главы МИД уделили особое внимание польскому председательству в ОБСЕ в 2022 году. В частности, Кулеба пригласил министра иностранных дел Польши как председательствующего в ОБСЕ посетить в начале 2022 года линию разграничения в Донбассе.Как сообщили в украинском МИД, глава польского ведомства заверил их, что ключевыми приоритетами председательства Польши в ОБСЕ будут прекращение конфликта в Донбассе и "возвращение" Крыма в состав Украины. Также он выразил готовность активно содействовать воплощению задач "Крымской платформы" - саммита, нацеленного на "возвращение" полуострова."Газпром" в сентябре объявил о полном окончании строительства "Северного потока 2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода в качестве независимого для начала поставок газа. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита. Киев считает, что этот проект угрожает энергобезопасности Украины и Европы.

https://ria.ru/20211004/pugalo-1753078674.html

https://ria.ru/20211002/gaz-1752763656.html

https://ria.ru/20211002/gaz-1752765340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, евросоюз, мид украины, газпром, дмитрий кулеба, северный поток — 2, россия