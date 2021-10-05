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Цена фьючерсов на газ в Европе побила очередной рекорд
Цена фьючерсов на газ в Европе побила очередной рекорд - РИА Новости, 05.10.2021
Цена фьючерсов на газ в Европе побила очередной рекорд
Цены на газ в Европе побили очередной рекорд, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.Стоимость ноябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:15
2021-10-05T16:31
экономика
европа
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Цены на газ в Европе побили очередной рекорд, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.Стоимость ноябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, по состоянию на 15:26 мск подскочила до 1427,4 доллара за тысячу кубометров. Этот показатель устойчиво рос на протяжении всего дня — утром топливо стоило чуть ниже 1190 долларов, но сейчас оно подорожало на 20 процентов.Цена газа на европейском рынке взлетела в последние недели: в начале августа она была на уровне 515 долларов за тысячу кубов, месяц спустя поднялась до 614 долларов, а к концу сентября выросла вдвое.По мнению экспертов, это связано с низким уровнем заполненности газохранилищ на континенте, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.Между тем акции "Газпрома" обновили исторический максимум — более 382 рублей.Накануне оператор "Северного потока — 2" начал заполнять первую нитку газопровода, на фоне чего цена этого вида топлива кратковременно снизилась.
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экономика, европа
15:15 05.10.2021 (обновлено: 16:31 05.10.2021)
 
Цена фьючерсов на газ в Европе побила очередной рекорд

Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе превысила 1427 долларов за тысячу кубометров

© AP Photo / Michel SpinglerКомпрессорная станция на севере Франции
Компрессорная станция на севере Франции - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© AP Photo / Michel Spingler
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Цены на газ в Европе побили очередной рекорд, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Стоимость ноябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, по состоянию на 15:26 мск подскочила до 1427,4 доллара за тысячу кубометров. Этот показатель устойчиво рос на протяжении всего дня — утром топливо стоило чуть ниже 1190 долларов, но сейчас оно подорожало на 20 процентов.
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По мнению экспертов, это связано с низким уровнем заполненности газохранилищ на континенте, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
Между тем акции "Газпрома" обновили исторический максимум — более 382 рублей.
Накануне оператор "Северного потока — 2" начал заполнять первую нитку газопровода, на фоне чего цена этого вида топлива кратковременно снизилась.
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