https://ria.ru/20211005/gaz-1753184415.html

Цена фьючерсов на газ в Европе побила очередной рекорд

Цена фьючерсов на газ в Европе побила очередной рекорд - РИА Новости, 05.10.2021

Цена фьючерсов на газ в Европе побила очередной рекорд

Цены на газ в Европе побили очередной рекорд, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.Стоимость ноябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T15:15

2021-10-05T15:15

2021-10-05T16:31

экономика

европа

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Цены на газ в Европе побили очередной рекорд, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.Стоимость ноябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, по состоянию на 15:26 мск подскочила до 1427,4 доллара за тысячу кубометров. Этот показатель устойчиво рос на протяжении всего дня — утром топливо стоило чуть ниже 1190 долларов, но сейчас оно подорожало на 20 процентов.Цена газа на европейском рынке взлетела в последние недели: в начале августа она была на уровне 515 долларов за тысячу кубов, месяц спустя поднялась до 614 долларов, а к концу сентября выросла вдвое.По мнению экспертов, это связано с низким уровнем заполненности газохранилищ на континенте, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.Между тем акции "Газпрома" обновили исторический максимум — более 382 рублей.Накануне оператор "Северного потока — 2" начал заполнять первую нитку газопровода, на фоне чего цена этого вида топлива кратковременно снизилась.

https://ria.ru/20211005/gaz-1753107080.html

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европа

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экономика, европа