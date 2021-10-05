Европе предрекли мрачные времена без "Северного потока-2"

14:31 05.10.2021 (обновлено: 15:01 05.10.2021)
В Saxo Bank предрекли мрачную пору для Европы без "Северного потока — 2"
Saxo Bank: Европу ждет мрачная пора, если "Северный поток — 2" не запустят до конца года
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Запуск "Северного потока — 2" в четвертом квартале текущего года может привести к снижению цен на природный газ до исторических уровней, говорится в прогнозе Saxo Bank на четвертый квартал 2021 года.
В понедельник Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток — 2", сообщил о начале заполнения газом первой нитки газопровода, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования.
"Если Россия сможет запустить трубопровод "Северный поток 2" в четвертом квартале, это может привести к снижению цен на природный газ до исторических уровней", - отметили эксперты в отчете. Эксперты также сообщили, что запуск трубопровода в четвертом квартале может незначительно снизить курс норвежской кроны к основным мировым валютам.
Глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен в свою очередь подчеркнул, что европейские потребители и энергоемкие отрасли столкнутся с высоким уровнем связанными с энергоносителями затрат, если не придет мягкая зима или не произойдет увеличение потоков газа, например, от Россия через трубопровод "Северный поток — 2".
"Если не случится более мягкая, чем обычно, зима или не произойдет увеличение потоков газа (из России по трубопроводу "Северный поток — 2"), либо СПГ, то европейских потребителей и энергоемкие отрасли промышленности может ожидать мрачная и дорогая пора", - сказал он.
Эксперт также подчеркнул, что резкий рост цен на газ и электроэнергию связан с неудовлетворением спроса со стороны производителей. "Добавьте к этому худший квартал для ветроэнергетики за многие годы, и давление на традиционные виды топлива, такие как газ и даже уголь, возрастет. В результате в северном полушарии мы приближаемся к зиме с уровнями запасов (как в США, так и особенно в Европе) значительно ниже средних значений, наблюдавшихся в последние годы", - добавил Хансен.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. С начала августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского хаба TTF выросла более чем вдвое. На данный момент стоимость фьючерсов на газ превышает 1300 долларов за 1 тысячу кубометров - это исторический максимум.