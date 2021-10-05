https://ria.ru/20211005/gaz-1753174113.html

Европе предрекли мрачные времена без "Северного потока-2"

В Saxo Bank предрекли мрачную пору для Европы без "Северного потока — 2" - РИА Новости, 05.10.2021

Европе предрекли мрачные времена без "Северного потока-2"

Запуск "Северного потока — 2" в четвертом квартале текущего года может привести к снижению цен на природный газ до исторических уровней, говорится в прогнозе... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T14:31

2021-10-05T14:31

2021-10-05T15:01

экономика

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европа

saxo bank

северный поток — 2

nord stream 2 ag

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Запуск "Северного потока — 2" в четвертом квартале текущего года может привести к снижению цен на природный газ до исторических уровней, говорится в прогнозе Saxo Bank на четвертый квартал 2021 года.В понедельник Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток — 2", сообщил о начале заполнения газом первой нитки газопровода, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования."Если Россия сможет запустить трубопровод "Северный поток 2" в четвертом квартале, это может привести к снижению цен на природный газ до исторических уровней", - отметили эксперты в отчете. Эксперты также сообщили, что запуск трубопровода в четвертом квартале может незначительно снизить курс норвежской кроны к основным мировым валютам.Глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен в свою очередь подчеркнул, что европейские потребители и энергоемкие отрасли столкнутся с высоким уровнем связанными с энергоносителями затрат, если не придет мягкая зима или не произойдет увеличение потоков газа, например, от Россия через трубопровод "Северный поток — 2".Эксперт также подчеркнул, что резкий рост цен на газ и электроэнергию связан с неудовлетворением спроса со стороны производителей. "Добавьте к этому худший квартал для ветроэнергетики за многие годы, и давление на традиционные виды топлива, такие как газ и даже уголь, возрастет. В результате в северном полушарии мы приближаемся к зиме с уровнями запасов (как в США, так и особенно в Европе) значительно ниже средних значений, наблюдавшихся в последние годы", - добавил Хансен.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. С начала августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского хаба TTF выросла более чем вдвое. На данный момент стоимость фьючерсов на газ превышает 1300 долларов за 1 тысячу кубометров - это исторический максимум.

https://radiosputnik.ria.ru/20211005/sevpotok-1753165094.html

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-10-05T14:31 true PT1M46S

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экономика, в мире, природный газ, европа, saxo bank, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия