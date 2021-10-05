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В Польше опасаются остановки транзита газа через Украину из-за экономии
В Польше опасаются остановки транзита газа через Украину из-за экономии - РИА Новости, 05.10.2021
В Польше опасаются остановки транзита газа через Украину из-за экономии
Польша опасается, что транспортировка газа через газопровод "Северный поток — 2" будет для Европы дешевле, чем транзит через Украину, заявил заместитель... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T11:03
2021-10-05T11:03
экономика
в мире
украина
польша
евросоюз
газпром
северный поток — 2
россия
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ВАРШАВА, 5 окт – РИА Новости. Польша опасается, что транспортировка газа через газопровод "Северный поток — 2" будет для Европы дешевле, чем транзит через Украину, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.Ранее в понедельник Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток — 2", сообщил о начале заполнения газом первой нитки газопровода, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования.Польский замминистра хочет, чтобы этим вопросом занялась Европейская комиссия. "Это предмет для деятельности Европейской комиссии. Я ожидал бы, чтобы Европейская комиссия начала реагировать", - сказал он.В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall."Газпром" в сентябре объявил об полном окончании строительства "Северного потока — 2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода в качестве независимого для начала поставок газа. Глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что компания может поставить первый газ на европейский рынок по "Северному потоку — 2" уже в этом отопительном сезоне и до конца года экспортировать по нему около 5,6 миллиарда кубометров газа.В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20211005/potok-1753095840.html
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экономика, в мире, украина, польша, евросоюз, газпром, северный поток — 2, россия, марчин пшидач
11:03 05.10.2021
 
В Польше опасаются остановки транзита газа через Украину из-за экономии

Замминистра Польши Пшидач опасается низких цен на газ для ЕС через "Северный поток — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкНа территории немецкого порта Мукран на острове Рюген
На территории немецкого порта Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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ВАРШАВА, 5 окт – РИА Новости. Польша опасается, что транспортировка газа через газопровод "Северный поток — 2" будет для Европы дешевле, чем транзит через Украину, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.
Ранее в понедельник Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток — 2", сообщил о начале заполнения газом первой нитки газопровода, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования.
"Будут официально использоваться не политические аргументы для остановки транспортировки через Украину, а аргументы экономические. Вдруг окажется, что через "Северный поток — 2" будет намного дешевле, чем через Украину", - сказал Пшидач в эфире Польского радио.
Польский замминистра хочет, чтобы этим вопросом занялась Европейская комиссия. "Это предмет для деятельности Европейской комиссии. Я ожидал бы, чтобы Европейская комиссия начала реагировать", - сказал он.
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
03:42
Немцев обрадовала закачка газа в первую нитку "Северного потока — 2"
В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
"Газпром" в сентябре объявил об полном окончании строительства "Северного потока — 2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода в качестве независимого для начала поставок газа. Глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что компания может поставить первый газ на европейский рынок по "Северному потоку — 2" уже в этом отопительном сезоне и до конца года экспортировать по нему около 5,6 миллиарда кубометров газа.
В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 12:31
Украина приостановила закачку газа в подземные хранилища
 
ЭкономикаВ миреУкраинаПольшаЕвросоюзГазпромСеверный поток — 2РоссияМарчин Пшидач
 
 
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