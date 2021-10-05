В Польше опасаются остановки транзита газа через Украину из-за экономии
Замминистра Польши Пшидач опасается низких цен на газ для ЕС через "Северный поток — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкНа территории немецкого порта Мукран на острове Рюген
ВАРШАВА, 5 окт – РИА Новости. Польша опасается, что транспортировка газа через газопровод "Северный поток — 2" будет для Европы дешевле, чем транзит через Украину, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.
Ранее в понедельник Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток — 2", сообщил о начале заполнения газом первой нитки газопровода, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования.
"Будут официально использоваться не политические аргументы для остановки транспортировки через Украину, а аргументы экономические. Вдруг окажется, что через "Северный поток — 2" будет намного дешевле, чем через Украину", - сказал Пшидач в эфире Польского радио.
Польский замминистра хочет, чтобы этим вопросом занялась Европейская комиссия. "Это предмет для деятельности Европейской комиссии. Я ожидал бы, чтобы Европейская комиссия начала реагировать", - сказал он.
В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
"Газпром" в сентябре объявил об полном окончании строительства "Северного потока — 2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода в качестве независимого для начала поставок газа. Глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что компания может поставить первый газ на европейский рынок по "Северному потоку — 2" уже в этом отопительном сезоне и до конца года экспортировать по нему около 5,6 миллиарда кубометров газа.
В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.