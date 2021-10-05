https://ria.ru/20211005/gaz-1753126020.html
Цена на газ в Европе превысила 1250 долларов за тысячу кубов
Цена на газ в Европе превысила 1250 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 05.10.2021
Цена на газ в Европе превысила 1250 долларов за тысячу кубов
Цена фьючерса на газ в Европе достигла нового рекорда, впервые в истории превысив 1250 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T10:59
2021-10-05T10:59
2021-10-05T11:28
экономика
азия
европа
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Цена фьючерса на газ в Европе достигла нового рекорда, впервые в истории превысив 1250 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.Пробита отметка в 1252,8 доллара, что выше расчетного показателя понедельника на восемь процентов.Стоимость газа на европейском рынке взлетела в последние недели — если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они поднялись до 614 долларов, а к концу сентября подорожали вдвое.По мнению экспертов, это связано с низким уровнем заполненности газохранилищ на континенте, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.На этом фоне цена акций "Газпрома" обновила исторический максимум — более 382 рублей.
https://ria.ru/20211004/gaz-1753076416.html
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экономика, азия, европа
10:59 05.10.2021 (обновлено: 11:28 05.10.2021)
Цена на газ в Европе превысила 1250 долларов за тысячу кубов
Цена на газ в Европе снова побила рекорд, превысив 1250 долларов за тысячу кубов