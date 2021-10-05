https://ria.ru/20211005/gaz-1753109788.html
Цена на газ в Европе обновила рекорд
Цена на газ в Европе обновила рекорд - РИА Новости, 05.10.2021
Цена на газ в Европе обновила рекорд
Фьючерсы на газ в Европе достигли нового рекордного значения, впервые превысив 1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T09:26
2021-10-05T09:26
2021-10-05T10:30
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Фьючерсы на газ в Европе достигли нового рекордного значения, впервые превысив 1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.Максимум открытия составил 1228,8 доллара, а на 9:17 (мск) контракты приблизились к отметке в 1250 долларов, что выше расчетной цены понедельника на 7,6 процента.Стоимость газа на европейском рынке взлетела в последние недели — если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они поднялись до 614 долларов, а к концу сентября подорожали вдвое.По мнению экспертов, это связано с низким уровнем заполненности газохранилищ на континенте, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.На этом фоне цена акций "Газпрома" обновила исторический максимум — более 382 рублей.
https://ria.ru/20210927/gaz-1752031973.html
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в мире, европа
09:26 05.10.2021 (обновлено: 10:30 05.10.2021)
Цена на газ в Европе обновила рекорд
Стоимость газа в Европе побила рекорд, превысив 1200 долларов за тысячу кубов