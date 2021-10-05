https://ria.ru/20211005/gaz-1753098969.html

На Украине придумали план спасения

На Украине раскрыли план спасения страны зимой - РИА Новости, 05.10.2021

На Украине придумали план спасения

Для преодоления дефицита газа зимой компания НАК "Нафтогаз Украины" получит от оператора газотранспортной системы (ГТС) страны 48 миллиардов гривен (1,8... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T06:24

2021-10-05T06:24

2021-10-05T06:31

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Для преодоления дефицита газа зимой компания НАК "Нафтогаз Украины" получит от оператора газотранспортной системы (ГТС) страны 48 миллиардов гривен (1,8 миллиарда долларов) на закупку топлива, об этом сообщает издание "Экономическая правда".Как отмечает "ЭП", одним из вызовов для нового правления "Нафтогаза" является прохождение отопительного сезона в условиях нехватки четырех миллиардов кубометров газа: вместо 19 миллиардов, необходимых для этого, на Украине есть лишь 15.При нынешних спотовых ценах на газ закупка такого объема обойдется Украине более чем в 120 миллиардов гривен (около 4,5 миллиарда долларов), говорится в статье. "Но даже если котировки сократятся кратно, на недостающие четыре миллиарда кубометров "Нафтогазу" нужны будут десятки миллиардов гривен", - указывает издание.Решением данной проблемы, как пишет "ЭП", стало постановление правительства Украины, согласно которому компания-оператор газотранспортной системы страны выплатит "Нафтогазу" компенсацию за потерю контроля над ГТС в результате проведенного в прошлом году анбандлинга (разделения. – прим. ред.).По данным источников издания, общий размер компенсации составит 51 миллиард гривен, основную часть в размере 48 миллиардов выплатит "Оператор ГТС Украины". До недавнего времени планировалось, что эту сумму компания-оператор ГТС будет выплачивать равными частями по 9,6 миллиарда гривен в течение пяти лет, однако сейчас концепция предусматривает выплату всей суммы до конца года."Из этой суммы на счетах "Оператора" есть только 30 миллиардов гривен. Недостающие 18 миллиардов "Оператор", скорее всего, одолжит", – заявил источник "ЭП" в "Нафтогазе". При этом в "Операторе ГТС Украине", как отмечает издание, от запланированной экстренной выплаты "не в восторге"."Зачем заставлять "Оператора" отдавать все свои деньги сразу, да еще и загонять в кредит? Потому что "Нафтогазу" не на что закупать необходимые для отопительного сезона объемы газа, о чем компания не стесняется говорить публично", - поясняет "ЭП".В прошлом году Украина перешла на европейские правила управления газотранспортной системой - для управления ГТС создали отдельную компанию-оператора ("Оператор ГТС Украины"). После принятия соответствующего закона началось ее отделение (анбандлинг) от "Нафтогаза", процедура завершилась в январе 2020 года.Киев с 2015 года не закупает российский газ напрямую, а фактически перекупает его у Европы. С начала сентября 2020-го Украина полностью перешла на покупку газа из России по виртуальному реверсу, и около половины транзитных объемов теперь сразу остается на территории Украины. До 2020 года этому препятствовал транзитный контракт с "Газпромом": Украина обязывалась принять газ на границе с Россией и передать его "Газпром экспорту" обратно на границе с Европой. Поэтому Киев использовал физический реверс из ЕС, что приводило к удорожанию голубого топлива.При этом в "Нафтогазе Украины" заявляли, что прямой импорт газа из России поставил бы под угрозу суверенитет страны.

https://ria.ru/20211004/ukraina-1752924150.html

https://ria.ru/20210912/gaz-1749718519.html

https://ria.ru/20211004/gaz-1752970095.html

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в мире, украина, европа, газпром, нафтогаз украины, оператор гтс украины, россия