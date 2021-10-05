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Валерия Гаркалина госпитализировали с COVID-19
Валерия Гаркалина госпитализировали с COVID-19 - РИА Новости, 05.10.2021
Валерия Гаркалина госпитализировали с COVID-19
Актера Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИТИСа, где он преподает. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T10:24
2021-10-05T12:51
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Актера Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИТИСа, где он преподает.Она добавила, что артист чувствует себя хорошо, его жизни ничто не угрожает.Гаркалин известен работами в таких фильмах, как "Ширли-мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня" и других. С 2002 года руководит мастерской факультета эстрады в ГИТИСе.
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гитис, валерий гаркалин, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости культуры
10:24 05.10.2021 (обновлено: 12:51 05.10.2021)
 
Валерия Гаркалина госпитализировали с COVID-19

Актера Валерия Гаркалина госпитализировали с COVID-19, он чувствует себя хорошо

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Валерий Гаркалин
Актер Валерий Гаркалин - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Актера Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИТИСа, где он преподает.

"Он в Коммунарке", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что артист чувствует себя хорошо, его жизни ничто не угрожает.
Гаркалин известен работами в таких фильмах, как "Ширли-мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня" и других. С 2002 года руководит мастерской факультета эстрады в ГИТИСе.
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