https://ria.ru/20211005/garkalin-1753118828.html

Валерия Гаркалина госпитализировали с COVID-19

Валерия Гаркалина госпитализировали с COVID-19 - РИА Новости, 05.10.2021

Валерия Гаркалина госпитализировали с COVID-19

Актера Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИТИСа, где он преподает. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T10:24

2021-10-05T10:24

2021-10-05T12:51

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Актера Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИТИСа, где он преподает.Она добавила, что артист чувствует себя хорошо, его жизни ничто не угрожает.Гаркалин известен работами в таких фильмах, как "Ширли-мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня" и других. С 2002 года руководит мастерской факультета эстрады в ГИТИСе.

https://ria.ru/20210811/steklov-1745336403.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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