Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211005/fyuchers-1753137827.html
Стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила рекорд
Стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила рекорд - РИА Новости, 05.10.2021
Стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила рекорд
Фьючерсы на газ в Европе растут в диапазоне восьми-тринадцати процентов от расчетной цены понедельника, в ходе торгов цена контрактов достигала рекордного... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T11:48
2021-10-05T12:58
экономика
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151748/50/1517485032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_094512c60a47a24d102bdb6516420664.jpg
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Фьючерсы на газ в Европе растут в диапазоне восьми-тринадцати процентов от расчетной цены понедельника, в ходе торгов цена контрактов достигала рекордного значения — более 1300 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржевой сети ICE.Максимум открытия составил 1228,8 доллара, в дальнейшем актив пробил отметку 1303 доллара.Динамика бумаг считается от расчетной цены предыдущего торгового дня. Понедельник закрылся на уровне 1156,3 доллара.Стоимость газа на европейском рынке взлетела в последние недели — если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они поднялись до 614 долларов, а к концу сентября подорожали вдвое.По мнению экспертов, это связано с низким уровнем заполненности газохранилищ на континенте, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.На этом фоне цена акций "Газпрома" обновила исторический максимум — более 382 рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20211005/gaz-1753125022.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151748/50/1517485032_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ba6cffafd9ac0caa92de8278145a4598.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, европа
11:48 05.10.2021 (обновлено: 12:58 05.10.2021)
 
Стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила рекорд

Цена на газ в Европе побила очередной рекорд, превысив 1300 долларов за тысячу кубов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Фьючерсы на газ в Европе растут в диапазоне восьми-тринадцати процентов от расчетной цены понедельника, в ходе торгов цена контрактов достигала рекордного значения — более 1300 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржевой сети ICE.
Максимум открытия составил 1228,8 доллара, в дальнейшем актив пробил отметку 1303 доллара.
Динамика бумаг считается от расчетной цены предыдущего торгового дня. Понедельник закрылся на уровне 1156,3 доллара.
Стоимость газа на европейском рынке взлетела в последние недели — если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они поднялись до 614 долларов, а к концу сентября подорожали вдвое.
По мнению экспертов, это связано с низким уровнем заполненности газохранилищ на континенте, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
На этом фоне цена акций "Газпрома" обновила исторический максимум — более 382 рублей.
Центр контроля природного газа в Венгрии - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
10:55Сказано в эфире
"Поэтому такой скачок". Эксперт о причинах высоких цен на газ в Европе
 
ЭкономикаЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:16Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда по "Северному потоку — 2"
13:11Погиб замглавы правительства Ивановской области Коробкин
13:11Хозяин коровы и водитель Тоуоtа дошли до Верховного суда с делом о ДТП
13:09В СНБО заявили, что готовы помочь жителям Донбасса и Крыма с COVID-19
13:07В Госдуму внесли законопроект о выдаче электронных разрешений на вылов рыбы
13:05В Афганистане возобновили выдачу паспортов, сообщили СМИ
13:00Космонавт сфотографировал с борта МКС запуск корабля с "киноэкипажем"
12:58В Красноярском крае подростка обвинили в том, что он уколол шприцем ребенка
12:57В Подмосковье развернут дополнительные койки для больных COVID-19
12:55Главу горсовета Евпатории заподозрили в махинациях, заявил источник
12:54Во Франции опубликовали доклад о сексуальном насилии священников
12:52Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
12:51Из сейфа в управлении СК в Казани украли вещдок в виде 14 миллионов рублей
12:49В Омске в недостроенном метро приготовили шашлыки
12:47В Саратовскую область из-за видео о пытках выехали ревизоры из ФСИН
12:45В Тбилиси арестовали отца и сына, встретивших Саакашвили в порту Поти
12:44В "Газпром межрегионгазе" ожидают морозную зиму
12:44Центр Гамалеи оценил эффективность "Спутника V" против дельта-штамма
12:41Алексея Вовченко назначили заместителем министра труда
12:40Ученые впервые измерили силу разрыва химической связи
Лента новостейМолния