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Стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила рекорд
Стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила рекорд - РИА Новости, 05.10.2021
Стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила рекорд
Фьючерсы на газ в Европе растут в диапазоне восьми-тринадцати процентов от расчетной цены понедельника, в ходе торгов цена контрактов достигала рекордного... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T11:48
2021-10-05T11:48
2021-10-05T12:58
экономика
европа
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Фьючерсы на газ в Европе растут в диапазоне восьми-тринадцати процентов от расчетной цены понедельника, в ходе торгов цена контрактов достигала рекордного значения — более 1300 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржевой сети ICE.Максимум открытия составил 1228,8 доллара, в дальнейшем актив пробил отметку 1303 доллара.Динамика бумаг считается от расчетной цены предыдущего торгового дня. Понедельник закрылся на уровне 1156,3 доллара.Стоимость газа на европейском рынке взлетела в последние недели — если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они поднялись до 614 долларов, а к концу сентября подорожали вдвое.По мнению экспертов, это связано с низким уровнем заполненности газохранилищ на континенте, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.На этом фоне цена акций "Газпрома" обновила исторический максимум — более 382 рублей.
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экономика, европа
11:48 05.10.2021 (обновлено: 12:58 05.10.2021)
Стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила рекорд
Цена на газ в Европе побила очередной рекорд, превысив 1300 долларов за тысячу кубов