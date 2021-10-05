https://ria.ru/20211005/fyuchers-1753137827.html

Стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила рекорд

Стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила рекорд - РИА Новости, 05.10.2021

Стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила рекорд

Фьючерсы на газ в Европе растут в диапазоне восьми-тринадцати процентов от расчетной цены понедельника, в ходе торгов цена контрактов достигала рекордного... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T11:48

2021-10-05T11:48

2021-10-05T12:58

экономика

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151748/50/1517485032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_094512c60a47a24d102bdb6516420664.jpg

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Фьючерсы на газ в Европе растут в диапазоне восьми-тринадцати процентов от расчетной цены понедельника, в ходе торгов цена контрактов достигала рекордного значения — более 1300 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржевой сети ICE.Максимум открытия составил 1228,8 доллара, в дальнейшем актив пробил отметку 1303 доллара.Динамика бумаг считается от расчетной цены предыдущего торгового дня. Понедельник закрылся на уровне 1156,3 доллара.Стоимость газа на европейском рынке взлетела в последние недели — если в начале августа бумаги на поставку топлива торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, то месяц спустя они поднялись до 614 долларов, а к концу сентября подорожали вдвое.По мнению экспертов, это связано с низким уровнем заполненности газохранилищ на континенте, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.На этом фоне цена акций "Газпрома" обновила исторический максимум — более 382 рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20211005/gaz-1753125022.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, европа