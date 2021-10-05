https://ria.ru/20211005/frantsuz-1753255399.html
Самый старый француз умер в возрасте 112 лет
Самый старый француз умер в возрасте 112 лет - РИА Новости, 05.10.2021
Самый старый француз умер в возрасте 112 лет
Жюль Теобальд, старейший житель Франции, скончался в возрасте 112 лет, сообщает портал France-Antilles. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T21:55
2021-10-05T21:55
2021-10-05T23:01
в мире
мартиника
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753256179_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_e90882e0f609ad7786bb37f7c710a9b8.jpg
ПАРИЖ, 5 окт — РИА Новости. Жюль Теобальд, старейший житель Франции, скончался в возрасте 112 лет, сообщает портал France-Antilles. По данным портала, Теобальд проживал в городе Фор-де-Франсе, столице заморского департамента Мартиника. Он стал старейший жителем Франции в 2019 году, после смерти 111-летнего Роже Овена."С кончиной Жюля Теобальда мы теряем часть наследия Мартиники", — заявила уполномоченный по вопросам пожилых людей Фор-де-Франса Полин Дондон.Отмечается, что Теобальд раньше был рыбаком, члены семьи называли его Акулой. Официально он родился 17 апреля 1909 года, однако существуют версия, согласно которой он родился двумя годами ранее.
мартиника
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753256179_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e50786213eeea932c992cb47e9462dc9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мартиника, франция
21:55 05.10.2021 (обновлено: 23:01 05.10.2021)
Самый старый француз умер в возрасте 112 лет
France-Antilles: старейший житель Франции Жюль Теобальд умер в возрасте 112 лет