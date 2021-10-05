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Самый старый француз умер в возрасте 112 лет

Самый старый француз умер в возрасте 112 лет - РИА Новости, 05.10.2021

Самый старый француз умер в возрасте 112 лет

Жюль Теобальд, старейший житель Франции, скончался в возрасте 112 лет, сообщает портал France-Antilles. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T21:55

2021-10-05T21:55

2021-10-05T23:01

в мире

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ПАРИЖ, 5 окт — РИА Новости. Жюль Теобальд, старейший житель Франции, скончался в возрасте 112 лет, сообщает портал France-Antilles. По данным портала, Теобальд проживал в городе Фор-де-Франсе, столице заморского департамента Мартиника. Он стал старейший жителем Франции в 2019 году, после смерти 111-летнего Роже Овена."С кончиной Жюля Теобальда мы теряем часть наследия Мартиники", — заявила уполномоченный по вопросам пожилых людей Фор-де-Франса Полин Дондон.Отмечается, что Теобальд раньше был рыбаком, члены семьи называли его Акулой. Официально он родился 17 апреля 1909 года, однако существуют версия, согласно которой он родился двумя годами ранее.

мартиника

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, мартиника, франция