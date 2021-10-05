https://ria.ru/20211005/fondy-1753370145.html

Мезенцев: РФ и Белоруссия возлагают надежды на научные национальные фонды

Мезенцев: РФ и Белоруссия возлагают надежды на научные национальные фонды - РИА Новости, 06.10.2021

Мезенцев: РФ и Белоруссия возлагают надежды на научные национальные фонды

Россия и Белоруссия возлагают большие надежды на научные национальные фонды, их сотрудничество укрепит партнерство двух стран, заявил госсекретарь союзного... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-05T20:58

2021-10-05T20:58

2021-10-06T17:01

союзное государство

белоруссия

дмитрий мезенцев

российский научный фонд

александр хлунов

россия

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Россия и Белоруссия возлагают большие надежды на научные национальные фонды, их сотрудничество укрепит партнерство двух стран, заявил госсекретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев.Мезенцев во вторник провел рабочую встречу с генеральным директором Российского научного фонда Александром Хлуновым. На ней обсуждались вопросы сотрудничества двух ведущих национальных научных фондов - Российского научного фонда и Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований.По его словам, "перечень утвержденных для совместных исследований направлений, таких как искусственный интеллект, математические модели, биомедицинские технологии, фармацевтическая химия, разработка новых методов и материалов для хранения и диссипации энергии, уже свидетельствует о том, что речь идет о задачах мирового научного уровня". "Это действительно серьезный вызов для молодых ученых наших стран, мечтающих совершить прорыв в науке. Масштаб задач соответствует стремлению молодых людей добиваться выхода в первые ряды профессионалов", - отметил Мезенцев.Глава Российского научного фонда заявил, в свою очередь, что "взаимодействие с белорусскими партнерами позволит вывести на новый уровень эффективности исследования по целому спектру направлений, в которых работают ученые России и Белоруссии". "Большие научные вызовы, которые стоят перед учеными обеих стран, немыслимы без концентрации ресурсов для удовлетворения важнейших запросов общества", - сказал Хлунов.В августе национальные фонды России и Белоруссии заключили партнерское соглашение о сотрудничестве, которое позволит на регулярной основе совместно поддержать лучшие исследовательские проекты российских и белорусских ученых. Первый совместный конкурс для трехлетних проектов в рамках реализации подписанного соглашения планируется объявить уже в марте 2022 года.

https://ria.ru/20210909/integratsiya-1749493806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, дмитрий мезенцев, российский научный фонд, александр хлунов, россия