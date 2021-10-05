https://ria.ru/20211005/fondy-1753370145.html
Мезенцев: РФ и Белоруссия возлагают надежды на научные национальные фонды
Мезенцев: РФ и Белоруссия возлагают надежды на научные национальные фонды - РИА Новости, 06.10.2021
Мезенцев: РФ и Белоруссия возлагают надежды на научные национальные фонды
Россия и Белоруссия возлагают большие надежды на научные национальные фонды, их сотрудничество укрепит партнерство двух стран, заявил госсекретарь союзного... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-05T20:58
2021-10-05T20:58
2021-10-06T17:01
союзное государство
белоруссия
дмитрий мезенцев
российский научный фонд
александр хлунов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746618895_0:55:3108:1804_1920x0_80_0_0_ee253782111a1dd266669b195154a227.jpg
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Россия и Белоруссия возлагают большие надежды на научные национальные фонды, их сотрудничество укрепит партнерство двух стран, заявил госсекретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев.Мезенцев во вторник провел рабочую встречу с генеральным директором Российского научного фонда Александром Хлуновым. На ней обсуждались вопросы сотрудничества двух ведущих национальных научных фондов - Российского научного фонда и Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований.По его словам, "перечень утвержденных для совместных исследований направлений, таких как искусственный интеллект, математические модели, биомедицинские технологии, фармацевтическая химия, разработка новых методов и материалов для хранения и диссипации энергии, уже свидетельствует о том, что речь идет о задачах мирового научного уровня". "Это действительно серьезный вызов для молодых ученых наших стран, мечтающих совершить прорыв в науке. Масштаб задач соответствует стремлению молодых людей добиваться выхода в первые ряды профессионалов", - отметил Мезенцев.Глава Российского научного фонда заявил, в свою очередь, что "взаимодействие с белорусскими партнерами позволит вывести на новый уровень эффективности исследования по целому спектру направлений, в которых работают ученые России и Белоруссии". "Большие научные вызовы, которые стоят перед учеными обеих стран, немыслимы без концентрации ресурсов для удовлетворения важнейших запросов общества", - сказал Хлунов.В августе национальные фонды России и Белоруссии заключили партнерское соглашение о сотрудничестве, которое позволит на регулярной основе совместно поддержать лучшие исследовательские проекты российских и белорусских ученых. Первый совместный конкурс для трехлетних проектов в рамках реализации подписанного соглашения планируется объявить уже в марте 2022 года.
https://ria.ru/20210909/integratsiya-1749493806.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746618895_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_68deee6125552a9e75504a7e1ba949da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, дмитрий мезенцев, российский научный фонд, александр хлунов, россия
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Россия
и Белоруссия
возлагают большие надежды на научные национальные фонды, их сотрудничество укрепит партнерство двух стран, заявил госсекретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев
.
Мезенцев во вторник провел рабочую встречу с генеральным директором Российского научного фонда Александром Хлуновым
. На ней обсуждались вопросы сотрудничества двух ведущих национальных научных фондов - Российского научного фонда и Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований.
"Российская и белорусская стороны возлагают большие надежды на сотрудничество двух ведущих национальных фондов. Уверен, подобные научные и исследовательские связи послужат дальнейшему укреплению нашего партнерства", - сказал Мезенцев журналистам по итогам встречи с Хлуновым.
По его словам, "перечень утвержденных для совместных исследований направлений, таких как искусственный интеллект, математические модели, биомедицинские технологии, фармацевтическая химия, разработка новых методов и материалов для хранения и диссипации энергии, уже свидетельствует о том, что речь идет о задачах мирового научного уровня". "Это действительно серьезный вызов для молодых ученых наших стран, мечтающих совершить прорыв в науке. Масштаб задач соответствует стремлению молодых людей добиваться выхода в первые ряды профессионалов", - отметил Мезенцев.
Глава Российского научного фонда заявил, в свою очередь, что "взаимодействие с белорусскими партнерами позволит вывести на новый уровень эффективности исследования по целому спектру направлений, в которых работают ученые России и Белоруссии". "Большие научные вызовы, которые стоят перед учеными обеих стран, немыслимы без концентрации ресурсов для удовлетворения важнейших запросов общества", - сказал Хлунов.
В августе национальные фонды России и Белоруссии заключили партнерское соглашение о сотрудничестве, которое позволит на регулярной основе совместно поддержать лучшие исследовательские проекты российских и белорусских ученых. Первый совместный конкурс для трехлетних проектов в рамках реализации подписанного соглашения планируется объявить уже в марте 2022 года.