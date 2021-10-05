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Мезенцев: РФ и Белоруссия возлагают надежды на научные национальные фонды
Мезенцев: РФ и Белоруссия возлагают надежды на научные национальные фонды - РИА Новости, 06.10.2021
Мезенцев: РФ и Белоруссия возлагают надежды на научные национальные фонды
Россия и Белоруссия возлагают большие надежды на научные национальные фонды, их сотрудничество укрепит партнерство двух стран, заявил госсекретарь союзного... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-05T20:58
2021-10-06T17:01
союзное государство
белоруссия
дмитрий мезенцев
российский научный фонд
александр хлунов
россия
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Россия и Белоруссия возлагают большие надежды на научные национальные фонды, их сотрудничество укрепит партнерство двух стран, заявил госсекретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев.Мезенцев во вторник провел рабочую встречу с генеральным директором Российского научного фонда Александром Хлуновым. На ней обсуждались вопросы сотрудничества двух ведущих национальных научных фондов - Российского научного фонда и Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований.По его словам, "перечень утвержденных для совместных исследований направлений, таких как искусственный интеллект, математические модели, биомедицинские технологии, фармацевтическая химия, разработка новых методов и материалов для хранения и диссипации энергии, уже свидетельствует о том, что речь идет о задачах мирового научного уровня". "Это действительно серьезный вызов для молодых ученых наших стран, мечтающих совершить прорыв в науке. Масштаб задач соответствует стремлению молодых людей добиваться выхода в первые ряды профессионалов", - отметил Мезенцев.Глава Российского научного фонда заявил, в свою очередь, что "взаимодействие с белорусскими партнерами позволит вывести на новый уровень эффективности исследования по целому спектру направлений, в которых работают ученые России и Белоруссии". "Большие научные вызовы, которые стоят перед учеными обеих стран, немыслимы без концентрации ресурсов для удовлетворения важнейших запросов общества", - сказал Хлунов.В августе национальные фонды России и Белоруссии заключили партнерское соглашение о сотрудничестве, которое позволит на регулярной основе совместно поддержать лучшие исследовательские проекты российских и белорусских ученых. Первый совместный конкурс для трехлетних проектов в рамках реализации подписанного соглашения планируется объявить уже в марте 2022 года.
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белоруссия, дмитрий мезенцев, российский научный фонд, александр хлунов, россия
20:58 05.10.2021 (обновлено: 17:01 06.10.2021)
 

Мезенцев: РФ и Белоруссия возлагают надежды на научные национальные фонды

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Россия и Белоруссия возлагают большие надежды на научные национальные фонды, их сотрудничество укрепит партнерство двух стран, заявил госсекретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Мезенцев во вторник провел рабочую встречу с генеральным директором Российского научного фонда Александром Хлуновым. На ней обсуждались вопросы сотрудничества двух ведущих национальных научных фондов - Российского научного фонда и Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований.
"Российская и белорусская стороны возлагают большие надежды на сотрудничество двух ведущих национальных фондов. Уверен, подобные научные и исследовательские связи послужат дальнейшему укреплению нашего партнерства", - сказал Мезенцев журналистам по итогам встречи с Хлуновым.
По его словам, "перечень утвержденных для совместных исследований направлений, таких как искусственный интеллект, математические модели, биомедицинские технологии, фармацевтическая химия, разработка новых методов и материалов для хранения и диссипации энергии, уже свидетельствует о том, что речь идет о задачах мирового научного уровня". "Это действительно серьезный вызов для молодых ученых наших стран, мечтающих совершить прорыв в науке. Масштаб задач соответствует стремлению молодых людей добиваться выхода в первые ряды профессионалов", - отметил Мезенцев.
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Глава Российского научного фонда заявил, в свою очередь, что "взаимодействие с белорусскими партнерами позволит вывести на новый уровень эффективности исследования по целому спектру направлений, в которых работают ученые России и Белоруссии". "Большие научные вызовы, которые стоят перед учеными обеих стран, немыслимы без концентрации ресурсов для удовлетворения важнейших запросов общества", - сказал Хлунов.
В августе национальные фонды России и Белоруссии заключили партнерское соглашение о сотрудничестве, которое позволит на регулярной основе совместно поддержать лучшие исследовательские проекты российских и белорусских ученых. Первый совместный конкурс для трехлетних проектов в рамках реализации подписанного соглашения планируется объявить уже в марте 2022 года.
 
Союзное государствоБелоруссияДмитрий МезенцевРоссийский научный фондАлександр ХлуновРоссия
 
 
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