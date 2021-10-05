https://ria.ru/20211005/floyd-1753100955.html

В США хотят посмертно помиловать Флойда, скончавшегося от рук полиции

В США хотят посмертно помиловать Флойда, скончавшегося от рук полиции - РИА Новости, 05.10.2021

В США хотят посмертно помиловать Флойда, скончавшегося от рук полиции

Совет американского штата Техас по вопросам помилования и условно-досрочного освобождения выступил за то, чтобы рекомендовать посмертное помилование по делу о... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T07:26

2021-10-05T07:26

2021-10-05T07:26

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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Совет американского штата Техас по вопросам помилования и условно-досрочного освобождения выступил за то, чтобы рекомендовать посмертное помилование по делу о наркотиках 2004 года афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося от рук полиции.Ранее адвокат Эллисон Матис подала прошение о посмертном помиловании по делу о наркотиках. Флойд был арестован в Техасе в феврале 2004 года по обвинению в продаже неназванному человеку крэк-кокаина. Флойд тогда признал свою вину, и в результате чего оказался в тюрьме на 10 месяцев.Совет призывает губернатора штата Грега Эботта последовать рекомендации и принять решение о помиловании Флойда.Убийство афроамериканца Флойда белым полицейским Дереком Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США, а также дискуссию в обществе о необходимости реформировать полицию. В июне 2021 года суд Миннеаполиса приговорил Шовина к 22,5 годам тюрьмы. Процесс суда штата по делу еще троих полицейских начнется в марте.

https://radiosputnik.ria.ru/20210924/floyd-1751579934.html

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в мире, справки, сша, хьюстон, миннеаполис, джордж флойд