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В США хотят посмертно помиловать Флойда, скончавшегося от рук полиции
В США хотят посмертно помиловать Флойда, скончавшегося от рук полиции - РИА Новости, 05.10.2021
В США хотят посмертно помиловать Флойда, скончавшегося от рук полиции
Совет американского штата Техас по вопросам помилования и условно-досрочного освобождения выступил за то, чтобы рекомендовать посмертное помилование по делу о... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T07:26
2021-10-05T07:26
в мире
справки
сша
хьюстон
миннеаполис
джордж флойд
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Совет американского штата Техас по вопросам помилования и условно-досрочного освобождения выступил за то, чтобы рекомендовать посмертное помилование по делу о наркотиках 2004 года афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося от рук полиции.Ранее адвокат Эллисон Матис подала прошение о посмертном помиловании по делу о наркотиках. Флойд был арестован в Техасе в феврале 2004 года по обвинению в продаже неназванному человеку крэк-кокаина. Флойд тогда признал свою вину, и в результате чего оказался в тюрьме на 10 месяцев.Совет призывает губернатора штата Грега Эботта последовать рекомендации и принять решение о помиловании Флойда.Убийство афроамериканца Флойда белым полицейским Дереком Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США, а также дискуссию в обществе о необходимости реформировать полицию. В июне 2021 года суд Миннеаполиса приговорил Шовина к 22,5 годам тюрьмы. Процесс суда штата по делу еще троих полицейских начнется в марте.
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в мире, справки, сша, хьюстон, миннеаполис, джордж флойд
07:26 05.10.2021
 
В США хотят посмертно помиловать Флойда, скончавшегося от рук полиции

В США хотят посмертно помиловать по делу 2004 года Флойда, скончавшегося от рук полиции

© REUTERS / Callaghan O'HareПортрет Джорджа Флойда на стене в Хьюстоне, Техас
Портрет Джорджа Флойда на стене в Хьюстоне, Техас - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© REUTERS / Callaghan O'Hare
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Совет американского штата Техас по вопросам помилования и условно-досрочного освобождения выступил за то, чтобы рекомендовать посмертное помилование по делу о наркотиках 2004 года афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося от рук полиции.
Ранее адвокат Эллисон Матис подала прошение о посмертном помиловании по делу о наркотиках. Флойд был арестован в Техасе в феврале 2004 года по обвинению в продаже неназванному человеку крэк-кокаина. Флойд тогда признал свою вину, и в результате чего оказался в тюрьме на 10 месяцев.
"Мы сожалеем о смерти бывшего жителя Хьюстона Джорджа Флойда и надеемся, что его семья найдет утешение в принятом в понедельник советом ... решении рекомендовать помилование", - говорится в заявлении окружного прокурора техасского округа Харисс Ким Огг.
Совет призывает губернатора штата Грега Эботта последовать рекомендации и принять решение о помиловании Флойда.
Убийство афроамериканца Флойда белым полицейским Дереком Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США, а также дискуссию в обществе о необходимости реформировать полицию. В июне 2021 года суд Миннеаполиса приговорил Шовина к 22,5 годам тюрьмы. Процесс суда штата по делу еще троих полицейских начнется в марте.
Экс-полицейского Дерека Шовина выводят после заседания суда по делу о смерти Джорджа Флойда - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
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В миреСправкиСШАХьюстонМиннеаполисДжордж Флойд
 
 
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