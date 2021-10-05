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Facebook стал жертвой своей сложной инфраструктуры, считает эксперт
Facebook стал жертвой своей сложной инфраструктуры, считает эксперт - РИА Новости, 05.10.2021
Facebook стал жертвой своей сложной инфраструктуры, считает эксперт
Сбой в Facebook, WhatsApp и Instagram стал результатом слишком сложной инфраструктуры кампании, считает профессор Открытого университета Каталонии Жорди Серра... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T21:09
2021-10-05T21:09
технологии
марк цукерберг
whatsapp inc.
telegram (приложение)
facebook
глобальный сбой в работе соцсетей
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БАРСЕЛОНА, 5 окт - РИА Новости. Сбой в Facebook, WhatsApp и Instagram стал результатом слишком сложной инфраструктуры кампании, считает профессор Открытого университета Каталонии Жорди Серра Руис.Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной этого, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении. Позднее глава Facebook Марк Цукерберг извинился за происшедший сбой и заявил, что соцсети возвращаются к работе.По словам Серра Руиса, с самого начала было понятно, что возникла "проблема с доступом к серверам и с каким-то изменением в настройках, которое провели без предварительного тестирования"."Это относительно нормально, что подобные вещи происходят в больших компаниях, поскольку у них большая инфраструктура, и часто нельзя знать на 100%, что не будет ошибок. Простая программа, которая осуществляет какую-либо внутреннюю задачу, о которой никто не подумал, может заблокировать сеть, если изменятся условия сети и это не будет учитываться", - сказал Серра Руис РИА Новости.Он обратил внимание, что в крупных компаниях тестирование перед изменениями проводятся всегда, однако в этом случае "какую-то систему пропустили", в результате "изменение конфигурации остальных систем спровоцировало прекращение функционирования системы связи"."Полагаю, было что-то, о чем не подумали", - добавил Серра Руис.Эксперт также напомнил, что официальная версия произошедшего - изменение или обновление серверов BGP (Border Gateway Protocol, протокол граничного шлюза). "Насколько я понимаю, к серверам есть доступ только у авторизированного персонала, а не у всех. Но люди, которые имеют доступ, могли это сделать, как в любой компании", - предположил эксперт, отвечая на вопрос о возможности саботажа внутри Facebook.Комментируя проблемы на других ресурсах и необходимость подготовки к подобному в будущем, Серра Руис напомнил, что Telegram уже сталкивался с наплывом пользователей в аналогичной ситуации - после падения WhatsApp пару лет назад."Проблема в том, что если падает WhatsApp, чтобы справиться с потоком, надо закупать больше серверов и т.д., что невыгодно экономически, если WhatsApp падает раз в два года. Наличие слишком большой сети, на всякий случай, стоит дорого", - добавил он.
https://ria.ru/20211005/prichina-1753230614.html
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технологии, марк цукерберг, whatsapp inc., telegram (приложение), facebook, глобальный сбой в работе соцсетей
21:09 05.10.2021
 
Facebook стал жертвой своей сложной инфраструктуры, считает эксперт

Профессор Серра Руис назвал сбой в Facebook результатом сложной инфраструктуры компании

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Facebook
Логотип социальной сети Facebook - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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БАРСЕЛОНА, 5 окт - РИА Новости. Сбой в Facebook, WhatsApp и Instagram стал результатом слишком сложной инфраструктуры кампании, считает профессор Открытого университета Каталонии Жорди Серра Руис.
Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной этого, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении. Позднее глава Facebook Марк Цукерберг извинился за происшедший сбой и заявил, что соцсети возвращаются к работе.
По словам Серра Руиса, с самого начала было понятно, что возникла "проблема с доступом к серверам и с каким-то изменением в настройках, которое провели без предварительного тестирования".
"Это относительно нормально, что подобные вещи происходят в больших компаниях, поскольку у них большая инфраструктура, и часто нельзя знать на 100%, что не будет ошибок. Простая программа, которая осуществляет какую-либо внутреннюю задачу, о которой никто не подумал, может заблокировать сеть, если изменятся условия сети и это не будет учитываться", - сказал Серра Руис РИА Новости.
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Он обратил внимание, что в крупных компаниях тестирование перед изменениями проводятся всегда, однако в этом случае "какую-то систему пропустили", в результате "изменение конфигурации остальных систем спровоцировало прекращение функционирования системы связи".
"Полагаю, было что-то, о чем не подумали", - добавил Серра Руис.
Эксперт также напомнил, что официальная версия произошедшего - изменение или обновление серверов BGP (Border Gateway Protocol, протокол граничного шлюза). "Насколько я понимаю, к серверам есть доступ только у авторизированного персонала, а не у всех. Но люди, которые имеют доступ, могли это сделать, как в любой компании", - предположил эксперт, отвечая на вопрос о возможности саботажа внутри Facebook.
Комментируя проблемы на других ресурсах и необходимость подготовки к подобному в будущем, Серра Руис напомнил, что Telegram уже сталкивался с наплывом пользователей в аналогичной ситуации - после падения WhatsApp пару лет назад.
"Проблема в том, что если падает WhatsApp, чтобы справиться с потоком, надо закупать больше серверов и т.д., что невыгодно экономически, если WhatsApp падает раз в два года. Наличие слишком большой сети, на всякий случай, стоит дорого", - добавил он.
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ТехнологииМарк ЦукербергWhatsApp Inc.Telegram (приложение)FacebookГлобальный сбой в работе соцсетей
 
 
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