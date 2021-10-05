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Экс-менеджер Facebook обвинила соцсеть в опасности для детей и алчности
Экс-менеджер Facebook обвинила соцсеть в опасности для детей и алчности - РИА Новости, 05.10.2021
Экс-менеджер Facebook обвинила соцсеть в опасности для детей и алчности
Facebook угрожает детям, но ставит прибыль выше пользователей, а произошедший накануне сбой дал пять часов безопасности для девочек и женщин, заявила бывший... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T18:28
2021-10-05T20:25
в мире
технологии
сша
марк цукерберг
facebook
глобальный сбой в работе соцсетей
instagram
whatsapp inc.
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Facebook угрожает детям, но ставит прибыль выше пользователей, а произошедший накануне сбой дал пять часов безопасности для девочек и женщин, заявила бывший менеджер социальной сети Фрэнсис Хауген на слушаниях в сенате США."Я здесь, потому что я верю: продукты Facebook вредят детям, их саморазвитию и ослабляют нашу демократию", - сказала Хауген. Она подчеркнула, что компания ставит свою прибыль выше безопасности пользователей. "Это также означает, что миллионы малых предприятий не смогли привлечь потенциальных клиентов, а бесчисленные фотографии новорожденных детей не были радостно отмечены семьей и друзьями по всему миру", - добавила Хауген."Собственные исследования Facebook показывают это. Дети говорят: я несчастен, когда использую Instagram, но я не могу перестать, потому что если я уйду, общество изгонит меня. И это грустно. Это показывают исследования", - сказала Хауген на слушаниях в сенате.По ее словам, существующие исследования показывают, что использование соцсетей повышает риск для ментального здоровья. "Если Instagram такой позитивный, мы бы должны увидеть золотой век детского ментального здоровья в последние десять лет, но мы видим рост суицидов и депрессии среди подростков", - сказала она.Она заявила, что в отличие от других популярных у детей сервисов и приложений, Instagram сконцентрирован на телах и уровне жизни, что представляет опасность.Хауген работала в Facebook с 2019 года и тайно копировала десятки тысяч страниц внутренних исследований компании, на основе которых газета Wall Street Journal опубликовала несколько обличительных статей. В мае Хауген уволилась из Facebook, а в сентябре подала анонимные жалобы в федеральные правоохранительные органы, обвинив соцсеть в том, что та обманывает общество о значительном прогрессе в борьбе с ненавистью, насилием и дезинформацией в интернете.Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной этого, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении. Позднее глава Facebook Марк Цукерберг извинился за происшедший сбой и заявил, что соцсети возвращаются к работе.
https://ria.ru/20211005/prichina-1753092964.html
https://ria.ru/20211004/moshenniki-1753084351.html
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в мире, технологии, сша, марк цукерберг, facebook, глобальный сбой в работе соцсетей, instagram, whatsapp inc.
18:28 05.10.2021 (обновлено: 20:25 05.10.2021)
 
Экс-менеджер Facebook обвинила соцсеть в опасности для детей и алчности

Экс-менеджер Facebook Хауген: соцсеть угрожает детям и ставит прибыль выше пользователей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Facebook угрожает детям, но ставит прибыль выше пользователей, а произошедший накануне сбой дал пять часов безопасности для девочек и женщин, заявила бывший менеджер социальной сети Фрэнсис Хауген на слушаниях в сенате США.
"Я здесь, потому что я верю: продукты Facebook вредят детям, их саморазвитию и ослабляют нашу демократию", - сказала Хауген. Она подчеркнула, что компания ставит свою прибыль выше безопасности пользователей.
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"Накануне мы видели, как Facebook пропал из интернета, я не знаю, почему он не работал, но я знаю, что в течение более чем пяти часов Facebook не использовался для углубления разделений, дестабилизации демократий и принуждения девочек и женщин к негативным чувствам об их телах", - сказала она.
"Это также означает, что миллионы малых предприятий не смогли привлечь потенциальных клиентов, а бесчисленные фотографии новорожденных детей не были радостно отмечены семьей и друзьями по всему миру", - добавила Хауген.
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"Собственные исследования Facebook показывают это. Дети говорят: я несчастен, когда использую Instagram, но я не могу перестать, потому что если я уйду, общество изгонит меня. И это грустно. Это показывают исследования", - сказала Хауген на слушаниях в сенате.
По ее словам, существующие исследования показывают, что использование соцсетей повышает риск для ментального здоровья. "Если Instagram такой позитивный, мы бы должны увидеть золотой век детского ментального здоровья в последние десять лет, но мы видим рост суицидов и депрессии среди подростков", - сказала она.
Она заявила, что в отличие от других популярных у детей сервисов и приложений, Instagram сконцентрирован на телах и уровне жизни, что представляет опасность.
Хауген работала в Facebook с 2019 года и тайно копировала десятки тысяч страниц внутренних исследований компании, на основе которых газета Wall Street Journal опубликовала несколько обличительных статей. В мае Хауген уволилась из Facebook, а в сентябре подала анонимные жалобы в федеральные правоохранительные органы, обвинив соцсеть в том, что та обманывает общество о значительном прогрессе в борьбе с ненавистью, насилием и дезинформацией в интернете.
Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной этого, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении. Позднее глава Facebook Марк Цукерберг извинился за происшедший сбой и заявил, что соцсети возвращаются к работе.
Логотип социальной сети Facebook - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 06:30
Экс-менеджер Facebook обвинила соцсеть в пренебрежении интересами общества
 
В миреТехнологииСШАМарк ЦукербергFacebookГлобальный сбой в работе соцсетейInstagramWhatsApp Inc.
 
 
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