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РКН оформил протокол на Facebook из-за неудаления запрещенной информации
РКН оформил протокол на Facebook из-за неудаления запрещенной информации - РИА Новости, 05.10.2021
РКН оформил протокол на Facebook из-за неудаления запрещенной информации
Роскомнадзор составил в отношении компании Facebook протокол за повторное неудаление запрещенной в России информации, он будет направлен в суд - за подобное... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T17:03
2021-10-05T17:31
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
facebook
россия
технологии
instagram, inc.
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Роскомнадзор составил в отношении компании Facebook протокол за повторное неудаление запрещенной в России информации, он будет направлен в суд - за подобное правонарушение компании может грозить оборотный штраф, говорится в сообщении ведомства."Роскомнадзор в присутствии представителя компании Facebook Inc. составил административный протокол по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию, в социальных сетях Facebook и Instagram. Протокол будет передан в суд, который определит дату заседания", - говорится в сообщении."За подобное правонарушение, совершенное повторно, американской ИТ-компании грозит штраф в размере от 1/20 до 1/10 годовой выручки (от 5% до 10% - ред.). Точную сумму штрафа также определит суд", - добавляет Роскомнадзор.В протоколе для доказательства вины компании содержатся ссылки на девять материалов по которым ведомство с 2019 года направило более 110 уведомлений (60 уведомлений по четырем материалам в Facebook и 53 уведомления по пяти материалам в Instagram)."После получения уведомления о вызове на составление протокола, предусматривающего последующее наложение оборотного штрафа, службы модерации социальных сетей Facebook и Instagram удалили эти девять материалов, указанные в протоколе. Однако по российскому законодательству компания обязана делать это в течение 24 часов после получения уведомления от Роскомнадзора", - подчеркивает ведомство.Именно за повторное нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации Кодекс об административных правонарушениях предусматривает ответственность в виде оборотных штрафов. "Вместе с тем материалы, которые приведены в протоколе - малая часть массива контента соцсети, который нарушает российское законодательство. Всего на текущий момент неудаленными остаются 1043 материала в Facebook (направлено 7,6 тысячи уведомлений) и 973 - в Instagram (направлено 3,5 тысячи уведомлений)", - добавляется в сообщении.Среди материалов, доступ к которым не ограничен Facebook и Instagram - разжигающие религиозную рознь, оскорбляющие чувства верующих или направленные на раскол государства, информация об употреблении наркотических средств, о местах реализации самодельного оружия, об опасном отношении к жизни и здоровью несовершеннолетних (пропагандирующих "зацепинг", "руфинг", совершение умышленной асфиксии).Кроме того, не удалены материалы об экстремистских и террористических организациях, а также с инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ.Газета "Ведомости" на прошлой неделе сообщила, что Роскомнадзор вызвал представителей Facebook 4 октября для составления протокола из-за повторного неудаления запрещенной в России информации, кроме того, протокол за повторное правонарушение в октябре планируется составить и для Google. В Роскомнадзоре подтвердили РИА Новости планы привлечь Facebook и Google к ответственности по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ.
https://ria.ru/20211005/roskomnadzor-1753109487.html
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), facebook, россия, технологии, instagram, inc.
17:03 05.10.2021 (обновлено: 17:31 05.10.2021)
 
РКН оформил протокол на Facebook из-за неудаления запрещенной информации

РКН оформил протокол на Facebook из-за повторного неудаления запрещенной информации

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкОфициальная страница российского агентства международной информации "РИА Новости" в социальной сети Facebook на экране компьютера
Официальная страница российского агентства международной информации РИА Новости в социальной сети Facebook на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Роскомнадзор составил в отношении компании Facebook протокол за повторное неудаление запрещенной в России информации, он будет направлен в суд - за подобное правонарушение компании может грозить оборотный штраф, говорится в сообщении ведомства.
"Роскомнадзор в присутствии представителя компании Facebook Inc. составил административный протокол по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию, в социальных сетях Facebook и Instagram. Протокол будет передан в суд, который определит дату заседания", - говорится в сообщении.
"За подобное правонарушение, совершенное повторно, американской ИТ-компании грозит штраф в размере от 1/20 до 1/10 годовой выручки (от 5% до 10% - ред.). Точную сумму штрафа также определит суд", - добавляет Роскомнадзор.
В протоколе для доказательства вины компании содержатся ссылки на девять материалов по которым ведомство с 2019 года направило более 110 уведомлений (60 уведомлений по четырем материалам в Facebook и 53 уведомления по пяти материалам в Instagram).
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"После получения уведомления о вызове на составление протокола, предусматривающего последующее наложение оборотного штрафа, службы модерации социальных сетей Facebook и Instagram удалили эти девять материалов, указанные в протоколе. Однако по российскому законодательству компания обязана делать это в течение 24 часов после получения уведомления от Роскомнадзора", - подчеркивает ведомство.
Именно за повторное нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации Кодекс об административных правонарушениях предусматривает ответственность в виде оборотных штрафов. "Вместе с тем материалы, которые приведены в протоколе - малая часть массива контента соцсети, который нарушает российское законодательство. Всего на текущий момент неудаленными остаются 1043 материала в Facebook (направлено 7,6 тысячи уведомлений) и 973 - в Instagram (направлено 3,5 тысячи уведомлений)", - добавляется в сообщении.
Среди материалов, доступ к которым не ограничен Facebook и Instagram - разжигающие религиозную рознь, оскорбляющие чувства верующих или направленные на раскол государства, информация об употреблении наркотических средств, о местах реализации самодельного оружия, об опасном отношении к жизни и здоровью несовершеннолетних (пропагандирующих "зацепинг", "руфинг", совершение умышленной асфиксии).
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Газета "Ведомости" на прошлой неделе сообщила, что Роскомнадзор вызвал представителей Facebook 4 октября для составления протокола из-за повторного неудаления запрещенной в России информации, кроме того, протокол за повторное правонарушение в октябре планируется составить и для Google. В Роскомнадзоре подтвердили РИА Новости планы привлечь Facebook и Google к ответственности по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ.
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)FacebookРоссияТехнологииInstagram, Inc.
 
 
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