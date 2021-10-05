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Жители Индии после сбоя в Facebook перешли в Twitter
Жители Индии после сбоя в Facebook перешли в Twitter - РИА Новости, 05.10.2021
Жители Индии после сбоя в Facebook перешли в Twitter
Сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp слабо повлиял на Индию, большинство пользователей предпочли сообщить о нем на своих страницах в Twitter, сопроводив РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T14:35
2021-10-05T14:35
в мире
технологии
twitter
индия
марк цукерберг
whatsapp inc.
facebook
глобальный сбой в работе соцсетей
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт – РИА Новости. Сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp слабо повлиял на Индию, большинство пользователей предпочли сообщить о нем на своих страницах в Twitter, сопроводив записи карикатурами и смешными картинками.Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении. Позднее глава Facebook Марк Цукерберг извинился за сбой и заявил, что соцсети возвращаются к работе."В глобальном плане сбой в работе Facebook слабо повлиял на Индию, поскольку произошел поздно вечером по местному времени, а работы по восстановлению завершились рано утром", - сказал РИА Новости специалист по компьютерной безопасности Раджив Аджай.Большинство жителей Индии сообщили о сложностях со входом в Facebook в Twitter, сопроводив свои сообщения карикатурами. Так, пользователь Анураг Чаттерджи опубликовал фотографию залезшего под стол с компьютерным оборудованием человека, сопроводив фотографию подписью – "картина из штаб-квартиры WhatsApp и Facebook".Позже сам Twitter сообщил, что испытывает некоторые сложности в связи с многочисленным притоком посетителей.В Индии проживает значительное число пользователей Facebook и связанных с ним компаний. Приложением WhatsApp пользуются 530 миллионов индийцев, Facebook – 410 миллионов, а число пользователей Instagram в Индии составляет примерно 210 миллионов человек.
https://ria.ru/20211005/facebook-1753124030.html
https://ria.ru/20211005/facebook-1753131680.html
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в мире, технологии, twitter, индия, марк цукерберг, whatsapp inc., facebook, глобальный сбой в работе соцсетей
14:35 05.10.2021
 
Жители Индии после сбоя в Facebook перешли в Twitter

Сбой в работе Facebook слабо повлиял на Индию, граждане страны перешли в Twitter

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Facebook
Логотип социальной сети Facebook - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт – РИА Новости. Сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp слабо повлиял на Индию, большинство пользователей предпочли сообщить о нем на своих страницах в Twitter, сопроводив записи карикатурами и смешными картинками.
Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении. Позднее глава Facebook Марк Цукерберг извинился за сбой и заявил, что соцсети возвращаются к работе.
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"В глобальном плане сбой в работе Facebook слабо повлиял на Индию, поскольку произошел поздно вечером по местному времени, а работы по восстановлению завершились рано утром", - сказал РИА Новости специалист по компьютерной безопасности Раджив Аджай.
Большинство жителей Индии сообщили о сложностях со входом в Facebook в Twitter, сопроводив свои сообщения карикатурами. Так, пользователь Анураг Чаттерджи опубликовал фотографию залезшего под стол с компьютерным оборудованием человека, сопроводив фотографию подписью – "картина из штаб-квартиры WhatsApp и Facebook".
"Я пытаюсь связаться с моими друзьями, чтобы узнать, что не так с WhatsApp и Instagram, но потом понимаю, что могу связаться с ними только через WhatsApp и Instagram", - написал в своем аккаунте в Twitter пользователь yk_is_typing, сопроводив запись фотографией утирающего слезы мужчины.
Позже сам Twitter сообщил, что испытывает некоторые сложности в связи с многочисленным притоком посетителей.
"Иногда Twitter используют больше людей, чем обычно. Мы готовимся к этим моментам, но сегодня все пошло не так, как планировалось. В результате у некоторых из вас могли возникнуть проблемы с просмотром ответов и личных сообщений. Это было исправлено. Простите за это", - сообщила техподдержка компании в своем блоге.
В Индии проживает значительное число пользователей Facebook и связанных с ним компаний. Приложением WhatsApp пользуются 530 миллионов индийцев, Facebook – 410 миллионов, а число пользователей Instagram в Индии составляет примерно 210 миллионов человек.
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В миреТехнологииTwitterИндияМарк ЦукербергWhatsApp Inc.FacebookГлобальный сбой в работе соцсетей
 
 
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