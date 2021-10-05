https://ria.ru/20211005/facebook-1753175499.html

Жители Индии после сбоя в Facebook перешли в Twitter

Жители Индии после сбоя в Facebook перешли в Twitter - РИА Новости, 05.10.2021

Жители Индии после сбоя в Facebook перешли в Twitter

Сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp слабо повлиял на Индию, большинство пользователей предпочли сообщить о нем на своих страницах в Twitter, сопроводив РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T14:35

2021-10-05T14:35

2021-10-05T14:35

в мире

технологии

twitter

индия

марк цукерберг

whatsapp inc.

facebook

глобальный сбой в работе соцсетей

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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт – РИА Новости. Сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp слабо повлиял на Индию, большинство пользователей предпочли сообщить о нем на своих страницах в Twitter, сопроводив записи карикатурами и смешными картинками.Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении. Позднее глава Facebook Марк Цукерберг извинился за сбой и заявил, что соцсети возвращаются к работе."В глобальном плане сбой в работе Facebook слабо повлиял на Индию, поскольку произошел поздно вечером по местному времени, а работы по восстановлению завершились рано утром", - сказал РИА Новости специалист по компьютерной безопасности Раджив Аджай.Большинство жителей Индии сообщили о сложностях со входом в Facebook в Twitter, сопроводив свои сообщения карикатурами. Так, пользователь Анураг Чаттерджи опубликовал фотографию залезшего под стол с компьютерным оборудованием человека, сопроводив фотографию подписью – "картина из штаб-квартиры WhatsApp и Facebook".Позже сам Twitter сообщил, что испытывает некоторые сложности в связи с многочисленным притоком посетителей.В Индии проживает значительное число пользователей Facebook и связанных с ним компаний. Приложением WhatsApp пользуются 530 миллионов индийцев, Facebook – 410 миллионов, а число пользователей Instagram в Индии составляет примерно 210 миллионов человек.

https://ria.ru/20211005/facebook-1753124030.html

https://ria.ru/20211005/facebook-1753131680.html

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, twitter, индия, марк цукерберг, whatsapp inc., facebook, глобальный сбой в работе соцсетей