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https://ria.ru/20211005/facebook-1753124030.html
Американцы пожелали Facebook и Instagram навсегда остаться в офлайне
"Пусть останутся офлайн": американцы высмеяли сбои в работе Facebook - РИА Новости, 05.10.2021
Американцы пожелали Facebook и Instagram навсегда остаться в офлайне
Читатели американской газеты Washington Post прокомментировали масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Многие из них с иронией восприняли... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T10:50
2021-10-05T12:18
технологии
марк цукерберг
whatsapp inc.
facebook
глобальный сбой в работе соцсетей
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Читатели американской газеты Washington Post прокомментировали масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Многие из них с иронией восприняли случившееся и сочли жизнь без соцсетей более яркой."Для людей, обожающих писать друзьям в фейсбуке, есть идея. Возьмите хотя бы телефон и поговорите с кем-нибудь для разнообразия", — отметил пользователь с ником Praise Jebus."Хотелось бы, чтобы они навсегда остались в офлайне. Они нанесли неизмеримый ущерб миру своей ложью и теориями заговора, которые они поддерживают и распространяют ради своей финансовой выгоды", — считает farside6262."О нет. Я сделал лучшую фотографию своего обеда и уже собирался ее опубликовать. А теперь мне придется просто съесть обед. Весь день испортили", — пошутил zeke27."Я настолько стар, что помню жизнь без интернета. Как же это было хорошо", — поделился Have Mercy."Хорошо, что сбой продлился недолго, а то у меня в холодильнике много продуктов, которые могли испортиться. И слава богу, что в доме на всякий случай было несколько свечей и керосиновый обогреватель", — сыронизировал Zorbax-12."По крайней мере, молодежь не сможет смеяться над нами, стариками, ведь Instagram тоже отключили", — подытожили пользователи.Facebook, Instagram, WhatsApp и несколько других приложений в понедельник оказались недоступны почти на семь часов: причиной стали изменения в конфигурации магистральных маршрутизаторов.Для компании Марка Цукерберга, по информации Downdetector, это был крупнейший сбой за всю его историю. На фоне происходящего акции социальной сети просели почти на пять процентов, а ее основатель потерял практически семь миллиардов долларов.
https://ria.ru/20211005/facebook-1753110997.html
https://ria.ru/20211004/poteri-1753075015.html
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технологии, марк цукерберг, whatsapp inc., facebook, глобальный сбой в работе соцсетей
10:50 05.10.2021 (обновлено: 12:18 05.10.2021)
 
"Пусть останутся офлайн": американцы высмеяли сбои в работе Facebook

Читатели Washington Post пожелали Facebook и Instagram навсегда остаться в офлайне

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Facebook
Логотип социальной сети Facebook - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Читатели американской газеты Washington Post прокомментировали масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Многие из них с иронией восприняли случившееся и сочли жизнь без соцсетей более яркой.
"Для людей, обожающих писать друзьям в фейсбуке, есть идея. Возьмите хотя бы телефон и поговорите с кем-нибудь для разнообразия", — отметил пользователь с ником Praise Jebus.
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"Хотелось бы, чтобы они навсегда остались в офлайне. Они нанесли неизмеримый ущерб миру своей ложью и теориями заговора, которые они поддерживают и распространяют ради своей финансовой выгоды", — считает farside6262.
"О нет. Я сделал лучшую фотографию своего обеда и уже собирался ее опубликовать. А теперь мне придется просто съесть обед. Весь день испортили", — пошутил zeke27.
"Я настолько стар, что помню жизнь без интернета. Как же это было хорошо", — поделился Have Mercy.
"Хорошо, что сбой продлился недолго, а то у меня в холодильнике много продуктов, которые могли испортиться. И слава богу, что в доме на всякий случай было несколько свечей и керосиновый обогреватель", — сыронизировал Zorbax-12.
"По крайней мере, молодежь не сможет смеяться над нами, стариками, ведь Instagram тоже отключили", — подытожили пользователи.
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Для компании Марка Цукерберга, по информации Downdetector, это был крупнейший сбой за всю его историю. На фоне происходящего акции социальной сети просели почти на пять процентов, а ее основатель потерял практически семь миллиардов долларов.
 
ТехнологииМарк ЦукербергWhatsApp Inc.FacebookГлобальный сбой в работе соцсетей
 
 
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