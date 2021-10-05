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https://ria.ru/20211005/facebook-1753090849.html
Facebook и Instagram возобновили работу
Facebook и Instagram возобновили работу - РИА Новости, 05.10.2021
Facebook и Instagram возобновили работу
Пользователи сообщают о восстановлении работы Facebook и Instagram, у платформ наблюдается рост трафика. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T00:55
2021-10-05T01:51
глобальный сбой в работе соцсетей
технологии
марк цукерберг
whatsapp inc.
facebook
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Пользователи сообщают о восстановлении работы Facebook и Instagram, у платформ наблюдается рост трафика.В Facebook позднее подтвердили, что соцсеть доступна для пользователей. "Мы напряженно работали над восстановлением доступа к нашим приложениям и сервисам. Мы счастливы доложить, что они возвращаются онлайн", - говорится в сообщении компании, опубликованном в Twitter.По данным сервиса сетевого обзора Kentik, интернет-трафик у сервисов Facebook, пропавший в 15.39 всемирного времени (18.39 мск), вновь начал возвращаться спустя 5,5 часа.При этом мессенджер WhatsApp по-прежнему недоступен.В понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Для Facebook, по данным Downdetector, это был крупнейший сбой за всю его историю, социальная сеть не работала более шести часов. В 2019 году аналогичная проблема наблюдалась лишь около часа.Как сообщил бывший журналист газеты Washington Post Брайан Кребс со ссылкой на одного из участников команды, занимающейся восстановлением работы соцсети, сбой мог быть связан с проблемами при обновлении протокола динамической маршрутизации. В свою очередь New York Times со ссылкой на экспертов в области безопасности пишет, что причина сбоев, вероятнее всего, кроется в ошибке в конфигурации серверных компьютеров.На фоне происходящего акции социальной сети просели почти на пять процентов, а ее основатель Марк Цукерберг потерял почти семь миллиардов долларов.
https://ria.ru/20211005/prichina-1753092964.html
https://ria.ru/20211005/servisy-1753091084.html
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глобальный сбой в работе соцсетей, технологии, марк цукерберг, whatsapp inc., facebook
00:55 05.10.2021 (обновлено: 01:51 05.10.2021)
 
Facebook и Instagram возобновили работу

Facebook восстанавливает работу после шестичасового сбоя

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Пользователи сообщают о восстановлении работы Facebook и Instagram, у платформ наблюдается рост трафика.
В Facebook позднее подтвердили, что соцсеть доступна для пользователей. "Мы напряженно работали над восстановлением доступа к нашим приложениям и сервисам. Мы счастливы доложить, что они возвращаются онлайн", - говорится в сообщении компании, опубликованном в Twitter.

По данным сервиса сетевого обзора Kentik, интернет-трафик у сервисов Facebook, пропавший в 15.39 всемирного времени (18.39 мск), вновь начал возвращаться спустя 5,5 часа.
При этом мессенджер WhatsApp по-прежнему недоступен.
Социальная сеть Фейсбук - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
01:38
NYT назвала возможную причину сбоя в работе Facebook
В понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Для Facebook, по данным Downdetector, это был крупнейший сбой за всю его историю, социальная сеть не работала более шести часов. В 2019 году аналогичная проблема наблюдалась лишь около часа.
Как сообщил бывший журналист газеты Washington Post Брайан Кребс со ссылкой на одного из участников команды, занимающейся восстановлением работы соцсети, сбой мог быть связан с проблемами при обновлении протокола динамической маршрутизации. В свою очередь New York Times со ссылкой на экспертов в области безопасности пишет, что причина сбоев, вероятнее всего, кроется в ошибке в конфигурации серверных компьютеров.
На фоне происходящего акции социальной сети просели почти на пять процентов, а ее основатель Марк Цукерберг потерял почти семь миллиардов долларов.
Иконки социальных сетей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
00:59
Вслед за Facebook возникли сбои в работе других сервисов
 
Глобальный сбой в работе соцсетейТехнологииМарк ЦукербергWhatsApp Inc.Facebook
 
 
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