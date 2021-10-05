https://ria.ru/20211005/facebook-1753090849.html

Facebook и Instagram возобновили работу

Facebook и Instagram возобновили работу - РИА Новости, 05.10.2021

Facebook и Instagram возобновили работу

Пользователи сообщают о восстановлении работы Facebook и Instagram, у платформ наблюдается рост трафика. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T00:55

2021-10-05T00:55

2021-10-05T01:51

глобальный сбой в работе соцсетей

технологии

марк цукерберг

whatsapp inc.

facebook

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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Пользователи сообщают о восстановлении работы Facebook и Instagram, у платформ наблюдается рост трафика.В Facebook позднее подтвердили, что соцсеть доступна для пользователей. "Мы напряженно работали над восстановлением доступа к нашим приложениям и сервисам. Мы счастливы доложить, что они возвращаются онлайн", - говорится в сообщении компании, опубликованном в Twitter.По данным сервиса сетевого обзора Kentik, интернет-трафик у сервисов Facebook, пропавший в 15.39 всемирного времени (18.39 мск), вновь начал возвращаться спустя 5,5 часа.При этом мессенджер WhatsApp по-прежнему недоступен.В понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Для Facebook, по данным Downdetector, это был крупнейший сбой за всю его историю, социальная сеть не работала более шести часов. В 2019 году аналогичная проблема наблюдалась лишь около часа.Как сообщил бывший журналист газеты Washington Post Брайан Кребс со ссылкой на одного из участников команды, занимающейся восстановлением работы соцсети, сбой мог быть связан с проблемами при обновлении протокола динамической маршрутизации. В свою очередь New York Times со ссылкой на экспертов в области безопасности пишет, что причина сбоев, вероятнее всего, кроется в ошибке в конфигурации серверных компьютеров.На фоне происходящего акции социальной сети просели почти на пять процентов, а ее основатель Марк Цукерберг потерял почти семь миллиардов долларов.

https://ria.ru/20211005/prichina-1753092964.html

https://ria.ru/20211005/servisy-1753091084.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глобальный сбой в работе соцсетей, технологии, марк цукерберг, whatsapp inc., facebook