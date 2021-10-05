https://ria.ru/20211005/evpatoriya-1753185017.html

Против главы горсовета Евпатории идет следствие, подтвердил Аксенов

Против главы горсовета Евпатории идет следствие, подтвердил Аксенов - РИА Новости, 05.10.2021

Против главы горсовета Евпатории идет следствие, подтвердил Аксенов

Правоохранители проводят следственные действия с главой муниципального образования "городской округ Евпатория" Олесей Харитоненко, подтвердил глава Крыма Сергей РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T15:26

2021-10-05T15:26

2021-10-05T16:19

евпатория

республика крым

сергей аксенов (политик)

евпаторийский городской совет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Правоохранители проводят следственные действия с главой муниципального образования "городской округ Евпатория" Олесей Харитоненко, подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов.Харитоненко - одна из двух глав муниципалитетов, вошедших в Госсовет РФ. Источник в силовых структурах Крыма сообщал РИА Новости об обыске в ее рабочем кабинете. По его словам, Харитоненко подозревается в злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса."Проводятся следственные мероприятия в отношении председателя Евпаторийского городского совета Олеси Викторовны Харитоненко. В настоящее время правоохранительные органы проводят все необходимые действия", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.В то же время в пресс-службе горсовета Евпатории сообщили, что информация о задержании правоохранителями Харитоненко не соответствует действительности."Олеся Викторовна находится на больничном. Да, она приезжала на рабочее место для проведения следственных действий, затем вновь уехала в больницу. Она не задержана", - сообщили в пресс-службе горсовета Евпатории.Источник сообщал, что следователи также проводят следственные действия с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком, который проходит по делу как свидетель.

https://ria.ru/20211005/krym-1753140470.html

евпатория

республика крым

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евпатория, республика крым, сергей аксенов (политик), евпаторийский городской совет