Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211005/evpatoriya-1753185017.html
Против главы горсовета Евпатории идет следствие, подтвердил Аксенов
Против главы горсовета Евпатории идет следствие, подтвердил Аксенов - РИА Новости, 05.10.2021
Против главы горсовета Евпатории идет следствие, подтвердил Аксенов
Правоохранители проводят следственные действия с главой муниципального образования "городской округ Евпатория" Олесей Харитоненко, подтвердил глава Крыма Сергей РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:26
2021-10-05T16:19
евпатория
республика крым
сергей аксенов (политик)
евпаторийский городской совет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753150032_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_867cd1063d5b4812d57f3b759c216b07.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Правоохранители проводят следственные действия с главой муниципального образования "городской округ Евпатория" Олесей Харитоненко, подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов.Харитоненко - одна из двух глав муниципалитетов, вошедших в Госсовет РФ. Источник в силовых структурах Крыма сообщал РИА Новости об обыске в ее рабочем кабинете. По его словам, Харитоненко подозревается в злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса."Проводятся следственные мероприятия в отношении председателя Евпаторийского городского совета Олеси Викторовны Харитоненко. В настоящее время правоохранительные органы проводят все необходимые действия", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.В то же время в пресс-службе горсовета Евпатории сообщили, что информация о задержании правоохранителями Харитоненко не соответствует действительности."Олеся Викторовна находится на больничном. Да, она приезжала на рабочее место для проведения следственных действий, затем вновь уехала в больницу. Она не задержана", - сообщили в пресс-службе горсовета Евпатории.Источник сообщал, что следователи также проводят следственные действия с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком, который проходит по делу как свидетель.
https://ria.ru/20211005/krym-1753140470.html
евпатория
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753150032_33:0:598:424_1920x0_80_0_0_e832aac651f3acfed98fbf1b1b9b5c2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евпатория, республика крым, сергей аксенов (политик), евпаторийский городской совет
15:26 05.10.2021 (обновлено: 16:19 05.10.2021)
 
Против главы горсовета Евпатории идет следствие, подтвердил Аксенов

Аксенов подтвердил проведение следственных действий против главы горсовета Евпатории

© Фото : Официальный сайт муниципального образования городской округ ЕвпаторияОлеся Харитоненко
Олеся Харитоненко - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© Фото : Официальный сайт муниципального образования городской округ Евпатория
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Правоохранители проводят следственные действия с главой муниципального образования "городской округ Евпатория" Олесей Харитоненко, подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов.
Харитоненко - одна из двух глав муниципалитетов, вошедших в Госсовет РФ. Источник в силовых структурах Крыма сообщал РИА Новости об обыске в ее рабочем кабинете. По его словам, Харитоненко подозревается в злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса.
"Проводятся следственные мероприятия в отношении председателя Евпаторийского городского совета Олеси Викторовны Харитоненко. В настоящее время правоохранительные органы проводят все необходимые действия", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
В то же время в пресс-службе горсовета Евпатории сообщили, что информация о задержании правоохранителями Харитоненко не соответствует действительности.
Глава администрации Евпатории Роман Тихончук - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 11:56
Источник: в Крыму задержали главу Евпатории
"Олеся Викторовна находится на больничном. Да, она приезжала на рабочее место для проведения следственных действий, затем вновь уехала в больницу. Она не задержана", - сообщили в пресс-службе горсовета Евпатории.
Источник сообщал, что следователи также проводят следственные действия с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком, который проходит по делу как свидетель.
 
ЕвпаторияРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Евпаторийский городской совет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:55Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие
04:44Источник: в Приморье члены ОПГ вымогали у водителей фур деньги
04:33Эксперт посоветовала не сдавать свои биометрические данные
04:09Семечки назвали угрозой иммунитету
03:50ЦБ пока не планирует снижать ключевую ставку
03:49Цукерберг опроверг обвинения в алчности Facebook
03:41Источник: "Адмирал Горшков" выполнит еще один пуск "Циркона" до конца года
03:35Россиян предупредили о неожиданной опасности влажных салфеток
03:26Врач рассказал, каким должен быть рацион питания зимой
03:23В СОМБ рассказали, как Россия помогла армии ЦАР победить террористов
03:22Посол Украины потребовал от Германии помочь со вступлением в НАТО и ЕС
03:18Россиянам объяснили, когда надо платить налог с прихода денег на карту
03:09Дипломат объяснил, что Россия не обязывалась защищать целостность Украины
03:04Европейский совет поручил продолжить работу над оборонной стратегией ЕС
03:00Ученые изучили мутации в генах сибиряков, ведущие к болезни Паркинсона
02:55Европейские лидеры договорились работать над уменьшением зависимости извне
02:53Россия призвала Украину заняться выполнением минских соглашений
02:45Диетолог рассказал, что произойдет, если есть миндаль каждый день
02:40В ЕС призвали расследовать причины рекордного скачка цен на газ
02:30Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Тайваня
Лента новостейМолния