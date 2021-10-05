В кабинете главы Евпаторийского горсовета проводят обыск
В кабинете главы Евпаторийского горсовета Олеси Харитоненко проводят обыск
© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкНабережная имени Валентины Терешковой в Евпатории
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Следственные действия проводятся в рабочем кабинете главы муниципального образования городской округ Евпатория, главы городского совета города Олеси Харитоненко, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Крыма.
"Сейчас в рабочем кабинете Харитоненко проводятся следственные действия, идет обыск, выемка документации", - сказал собеседник агентства.
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Правоохранительные органы задержали во вторник главу администрации крымского курортного города Евпатория Романа Тихончука, сейчас с ним проводятся следственные действия, сообщили ранее РИА Новости источники, знакомые с ситуацией.
Олеся Харитоненко в 2014 году избрана депутатом Евпаторийского городского совета от партии "Единая Россия". В 2016 году избрана секретарем Евпаторийского местного отделения партии ЕР. В 2019 году вошла в обновленный состав Совета при президенте и в состав президиума Совета. В декабре 2020 года вошла в состав Госсовета РФ, став там одним из двух глав муниципалитетов.
В сентябре 2019 года избрана главой муниципального образования городской округ Евпатория республики Крым – председателем Евпаторийского городского совета.
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