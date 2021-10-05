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Парламент Эквадора попросил президента прояснить факты из "досье Пандоры"
Парламент Эквадора попросил президента прояснить факты из "досье Пандоры" - РИА Новости, 05.10.2021
Парламент Эквадора попросил президента прояснить факты из "досье Пандоры"
Контрольная комиссия Национальной ассамблеи Эквадора запросила у президента Гильермо Лассо информацию и документы о связях с компаниями, трастами и фондами,... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T05:40
2021-10-05T05:40
сша
южная дакота
эквадор
джордж сорос
гильермо лассо
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МЕХИКО, 5 окт - РИА Новости. Контрольная комиссия Национальной ассамблеи Эквадора запросила у президента Гильермо Лассо информацию и документы о связях с компаниями, трастами и фондами, фигурирующими в расследовании "досье Пандоры".В комментарии к документу законодатель заявил, что будет расследовать не только документы из последнего "досье", но и причастность бывших чиновников к "Панамским документам" - расследованию ICIJ 2016 года.В исследовании Международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ на основании "досье Пандоры" говорится, что Лассо был связан с 10 офшорными компаниями и трастами в Панаме, Южной Дакоте и Делавэре.Два траста в Южной Дакоте предположительно используются для контроля над панамским бизнесом Лассо и в случае его смерти будут выплачивать компенсации жене и детям. Сам президент в отношении этих трастов заявил ICIJ, что "никак не относится к собственности, контролю, выгоде или интересу любого рода" в Bretten Trust и Liberty US Trust".В статье на сайте ICIJ говорится, что другие связанные с Лассо оффшорные компании и фонды с частным интересом, упомянутые в "досье Пандоры", были распущены в 2017 году до того, как он стал кандидатом в президенты. Лассо подтвердил ICIJ, что они "не существуют на законных основаниях", и заявил, что любое использование в прошлом любой международной организации с его стороны было законным - ни одна из офшорных структур не связана с его государственной службой.Политик заверил, что его инвестиции в Banco Guayaquil были реструктурированы GLM Trust - эквадорской организацией, которая управляется поднадзорным доверительным фондом.Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
https://ria.ru/20211005/dakota-1753097601.html
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сша, южная дакота, эквадор, джордж сорос, гильермо лассо
05:40 05.10.2021
 
Парламент Эквадора попросил президента прояснить факты из "досье Пандоры"

Парламент Эквадора попросил президента Гильермо Лассо прояснить факты из "досье Пандоры"

© Fotolia / momiusОфшор
Офшор - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© Fotolia / momius
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МЕХИКО, 5 окт - РИА Новости. Контрольная комиссия Национальной ассамблеи Эквадора запросила у президента Гильермо Лассо информацию и документы о связях с компаниями, трастами и фондами, фигурирующими в расследовании "досье Пандоры".
"Пожалуйста, сообщите с документацией, если у вас в настоящее время есть какие-либо деловые, финансовые или трудовые отношения с трастами, компаниями и фондами, упомянутыми в отчете о расследовании", - говорится в тексте запроса на имя Лассо, который опубликовал в своем блоге глава контрольной комиссии Национальной ассамблеи Эквадора Фернандо Вильявисенсио.
В комментарии к документу законодатель заявил, что будет расследовать не только документы из последнего "досье", но и причастность бывших чиновников к "Панамским документам" - расследованию ICIJ 2016 года.
В исследовании Международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ на основании "досье Пандоры" говорится, что Лассо был связан с 10 офшорными компаниями и трастами в Панаме, Южной Дакоте и Делавэре.
Офшор - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
05:07
Прокуратура Южной Дакоты заявила, что изучает "досье Пандоры"
Два траста в Южной Дакоте предположительно используются для контроля над панамским бизнесом Лассо и в случае его смерти будут выплачивать компенсации жене и детям. Сам президент в отношении этих трастов заявил ICIJ, что "никак не относится к собственности, контролю, выгоде или интересу любого рода" в Bretten Trust и Liberty US Trust".
В статье на сайте ICIJ говорится, что другие связанные с Лассо оффшорные компании и фонды с частным интересом, упомянутые в "досье Пандоры", были распущены в 2017 году до того, как он стал кандидатом в президенты. Лассо подтвердил ICIJ, что они "не существуют на законных основаниях", и заявил, что любое использование в прошлом любой международной организации с его стороны было законным - ни одна из офшорных структур не связана с его государственной службой.

"Общеизвестно, что мои активы из декларации об имуществе, представленной в казначейство, являются результатом моей жизни в Banco Guayaquil. Все мои доходы были задекларированы, в Эквадоре уплачены соответствующие налоги, которые делают меня одним из крупнейших частных налогоплательщиков страны", - подчеркнул Лассо, в письменном обращении к гражданам, опубликованном в его Twitter.

Политик заверил, что его инвестиции в Banco Guayaquil были реструктурированы GLM Trust - эквадорской организацией, которая управляется поднадзорным доверительным фондом.
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
00:40
Байден заявил, что США изучают "досье Пандоры"
 
СШАЮжная ДакотаЭквадорДжордж СоросГильермо Лассо
 
 
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