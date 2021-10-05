https://ria.ru/20211005/ekvador-1753098372.html

Парламент Эквадора попросил президента прояснить факты из "досье Пандоры"

Парламент Эквадора попросил президента прояснить факты из "досье Пандоры" - РИА Новости, 05.10.2021

Парламент Эквадора попросил президента прояснить факты из "досье Пандоры"

Контрольная комиссия Национальной ассамблеи Эквадора запросила у президента Гильермо Лассо информацию и документы о связях с компаниями, трастами и фондами,... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T05:40

2021-10-05T05:40

2021-10-05T05:40

сша

южная дакота

эквадор

джордж сорос

гильермо лассо

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МЕХИКО, 5 окт - РИА Новости. Контрольная комиссия Национальной ассамблеи Эквадора запросила у президента Гильермо Лассо информацию и документы о связях с компаниями, трастами и фондами, фигурирующими в расследовании "досье Пандоры".В комментарии к документу законодатель заявил, что будет расследовать не только документы из последнего "досье", но и причастность бывших чиновников к "Панамским документам" - расследованию ICIJ 2016 года.В исследовании Международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ на основании "досье Пандоры" говорится, что Лассо был связан с 10 офшорными компаниями и трастами в Панаме, Южной Дакоте и Делавэре.Два траста в Южной Дакоте предположительно используются для контроля над панамским бизнесом Лассо и в случае его смерти будут выплачивать компенсации жене и детям. Сам президент в отношении этих трастов заявил ICIJ, что "никак не относится к собственности, контролю, выгоде или интересу любого рода" в Bretten Trust и Liberty US Trust".В статье на сайте ICIJ говорится, что другие связанные с Лассо оффшорные компании и фонды с частным интересом, упомянутые в "досье Пандоры", были распущены в 2017 году до того, как он стал кандидатом в президенты. Лассо подтвердил ICIJ, что они "не существуют на законных основаниях", и заявил, что любое использование в прошлом любой международной организации с его стороны было законным - ни одна из офшорных структур не связана с его государственной службой.Политик заверил, что его инвестиции в Banco Guayaquil были реструктурированы GLM Trust - эквадорской организацией, которая управляется поднадзорным доверительным фондом.Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также более 300 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.

https://ria.ru/20211005/dakota-1753097601.html

https://ria.ru/20211005/bayden-1753089979.html

сша

южная дакота

эквадор

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, южная дакота, эквадор, джордж сорос, гильермо лассо