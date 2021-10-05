11:25 05.10.2021 (обновлено: 11:45 05.10.2021)
Силуанов высоко оценил темпы восстановления экономики
Силуанов: восстановление экономики в России идет динамичнее, чем в других странах
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов во время парламентских слушаний "О параметрах проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Восстановление экономики РФ происходит более динамично по сравнению с другими странами, в целом мы выглядим очень хорошо, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Восстановление отечественной экономики происходит по сравнению с другими странами более динамично. Это касается и экономики - в качестве показателя берем ВВП, и промпроизводства, и инвестиционной деятельности, и потребительского спроса, занятости - по всем этим позициям мы, если посмотреть на всю мировую экономику в целом, выглядим очень и очень хорошо", - сказал Силуанов, выступая во вторник в рамках парламентских слушаний "О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".
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По его словам, экономика не просто восстановилась, но ее устойчивость усилилась.
Он отметил, что уровень деловой активности (за исключение нефтяного сектора, где действуют ограничения ОПЕК+) достиг допандемийных значений еще в конце прошлого года, и не исключил, что темпы роста экономики РФ по итогам 2021 могут превысить прогноз правительства. Текущий прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП РФ по итогам года в 4,2%.
"Не исключено, что мы еще по факту подведения итогов текущего года увидим более существенные темпы развития экономики", - подчеркнул Силуанов.