https://ria.ru/20211005/ekonomika-1753132116.html

Силуанов высоко оценил темпы восстановления экономики

Силуанов высоко оценил темпы восстановления экономики - РИА Новости, 05.10.2021

Силуанов высоко оценил темпы восстановления экономики

Восстановление экономики РФ происходит более динамично по сравнению с другими странами, в целом мы выглядим очень хорошо, заявил министр финансов Антон... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T11:25

2021-10-05T11:25

2021-10-05T11:45

экономика

антон силуанов

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Восстановление экономики РФ происходит более динамично по сравнению с другими странами, в целом мы выглядим очень хорошо, заявил министр финансов Антон Силуанов.По его словам, экономика не просто восстановилась, но ее устойчивость усилилась.Он отметил, что уровень деловой активности (за исключение нефтяного сектора, где действуют ограничения ОПЕК+) достиг допандемийных значений еще в конце прошлого года, и не исключил, что темпы роста экономики РФ по итогам 2021 могут превысить прогноз правительства. Текущий прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП РФ по итогам года в 4,2%."Не исключено, что мы еще по факту подведения итогов текущего года увидим более существенные темпы развития экономики", - подчеркнул Силуанов.

https://ria.ru/20210803/mvf-1744089419.html

https://ria.ru/20210822/putin-1746749579.html

россия

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экономика, антон силуанов, россия, министерство финансов рф (минфин россии)