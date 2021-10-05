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Силуанов высоко оценил темпы восстановления экономики
Силуанов высоко оценил темпы восстановления экономики - РИА Новости, 05.10.2021
Силуанов высоко оценил темпы восстановления экономики
Восстановление экономики РФ происходит более динамично по сравнению с другими странами, в целом мы выглядим очень хорошо, заявил министр финансов Антон... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T11:25
2021-10-05T11:45
экономика
антон силуанов
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Восстановление экономики РФ происходит более динамично по сравнению с другими странами, в целом мы выглядим очень хорошо, заявил министр финансов Антон Силуанов.По его словам, экономика не просто восстановилась, но ее устойчивость усилилась.Он отметил, что уровень деловой активности (за исключение нефтяного сектора, где действуют ограничения ОПЕК+) достиг допандемийных значений еще в конце прошлого года, и не исключил, что темпы роста экономики РФ по итогам 2021 могут превысить прогноз правительства. Текущий прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП РФ по итогам года в 4,2%."Не исключено, что мы еще по факту подведения итогов текущего года увидим более существенные темпы развития экономики", - подчеркнул Силуанов.
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экономика, антон силуанов, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
11:25 05.10.2021 (обновлено: 11:45 05.10.2021)
 
Силуанов высоко оценил темпы восстановления экономики

Силуанов: восстановление экономики в России идет динамичнее, чем в других странах

© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов во время парламентских слушаний "О параметрах проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
Министр финансов РФ Антон Силуанов во время парламентских слушаний О параметрах проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Восстановление экономики РФ происходит более динамично по сравнению с другими странами, в целом мы выглядим очень хорошо, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Восстановление отечественной экономики происходит по сравнению с другими странами более динамично. Это касается и экономики - в качестве показателя берем ВВП, и промпроизводства, и инвестиционной деятельности, и потребительского спроса, занятости - по всем этим позициям мы, если посмотреть на всю мировую экономику в целом, выглядим очень и очень хорошо", - сказал Силуанов, выступая во вторник в рамках парламентских слушаний "О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".
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По его словам, экономика не просто восстановилась, но ее устойчивость усилилась.
Он отметил, что уровень деловой активности (за исключение нефтяного сектора, где действуют ограничения ОПЕК+) достиг допандемийных значений еще в конце прошлого года, и не исключил, что темпы роста экономики РФ по итогам 2021 могут превысить прогноз правительства. Текущий прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП РФ по итогам года в 4,2%.
"Не исключено, что мы еще по факту подведения итогов текущего года увидим более существенные темпы развития экономики", - подчеркнул Силуанов.
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ЭкономикаАнтон СилуановРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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