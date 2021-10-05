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Врио главы Тамбовской области Егоров официально представлен в регионе
Врио главы Тамбовской области Егоров официально представлен в регионе - РИА Новости, 05.10.2021
Врио главы Тамбовской области Егоров официально представлен в регионе
Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров официально представлен в регионе, сообщает обладминистрация. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T20:33
2021-10-05T20:33
2021-10-05T20:33
тамбовская область
политика
тамбовская область
максим егоров
россия
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ВОРОНЕЖ, 5 окт - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров официально представлен в регионе, сообщает обладминистрация.В понедельник президент России Владимир Путин освободил от должности главу Тамбовской области Александра Никитина, назначив врио Максима Егорова."Представление врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова состоялось сегодня в администрации региона. Нового руководителя области представил заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Сергей Нештенко, пожелав ему успехов на новом посту", - говорится в сообщении.В церемонии принял участие и бывший руководитель области Никитин.
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политика, тамбовская область, максим егоров, россия