https://ria.ru/20211005/egipet-1753025659.html

Отдыхающие в Египте россияне стали чаще провозить запрещенные вещи в багаже

Отдыхающие в Египте россияне стали чаще провозить запрещенные вещи в багаже - РИА Новости, 05.10.2021

Отдыхающие в Египте россияне стали чаще провозить запрещенные вещи в багаже

Российских граждан все чаще задерживают в аэропортах Египта с запрещенными для провоза предметами, сообщает министерство иностранных дел России. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T10:27

2021-10-05T10:27

2021-10-05T10:27

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Российских граждан все чаще задерживают в аэропортах Египта с запрещенными для провоза предметами, сообщает министерство иностранных дел России."К сожалению, в последнее время в аэропортах Египта наблюдается рост случаев, связанных с попытками провоза российскими гражданами запрещенных предметов, в том числе гильз и патронов", — говорится в посте консульского департамента МИД РФ в Фейсбуке.В ведомстве отметили, что часто только благодаря оперативному вмешательству российских дипломатов местные власти ограничиваются депортацией нарушителей из страны. Ведь, согласно египетскому законодательству, попытка ввоза, вывоза или использования запрещенных предметов может привести не только к взысканию крупного штрафа, но и к лишению свободы."Настоятельно рекомендуем ответственно подходить к формированию своего багажа и заранее ознакомиться с информацией об основных правилах таможенного контроля в Египте, размещенной на сайте Генерального консульства Российской Федерации в Хургаде", —добавили в МИД РФ.Росавиация в середине сентября выдала 81 новый допуск отечественным авиакомпаниям на полеты на курорты Египта, следует из приказа ведомства.

https://ria.ru/20211004/bali-1753046667.html

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египет, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, туристы, россия, безопасность, таможня, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)