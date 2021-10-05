https://ria.ru/20211005/dykhanie-1753092661.html

Раскрыта связь между частотой дыхания и COVID-19

Врач рассказал, какая частота дыхания говорит о заражении COVID-19 - РИА Новости, 05.10.2021

Раскрыта связь между частотой дыхания и COVID-19

Симптомы заражения новыми штаммами коронавируса легко спутать с признаками ОРВИ, однако частота дыхания укажет на проблему с легкими. Сколько вдохов в минуту –... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T02:09

2021-10-05T02:09

2021-10-05T02:09

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

владимир болибок

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Симптомы заражения новыми штаммами коронавируса легко спутать с признаками ОРВИ, однако частота дыхания укажет на проблему с легкими. Сколько вдохов в минуту – повод вызвать врача, рассказал в интервью радио Sputnik врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.Потеря обоняния долгое время считалась самым характерным симптомом COVID-19. Столкнувшись с этой проблемой, люди сразу же обращались к врачу и вовремя начинали лечение, отметил Болибок. Однако по мере распространения новых штаммов коронавируса пациенты все реже жалуются на нарушение обоняния. А другие признаки COVID-19, такие как кашель и повышенная температура, мало отличаются от симптомов обычной ОРВИ, продолжил врач.Изменение картины заболевания, вызванное эволюцией вируса, заметно осложняет диагностику.По его словам, выявить поражение легких поможет наблюдение за частотой дыхания. До того, как сдать тест на COVID-19 или пройти обследование в клинике, человек может обнаружить проблему самостоятельно только этим способом, считает врач."Самое главное, на что надо обращать внимание, – это если человек начинает задыхаться. Если появляется одышка, то это самый опасный симптом. Просто надо помнить, что если человек тяжести не таскает и не нервничает, то частота его дыхания не должна превышать 20 вдохов в минуту. Если человек спокойно сидит, но дышит чаще, значит, что-то не в порядке с его легкими", – объяснил Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.В случае, если человек находится в покое, а частота его дыхания составляет более 20 вдохов в минуту, необходимо срочно обращаться за медицинской помощью, заключил врач.

https://ria.ru/20211004/apparat-1752967738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, владимир болибок